Asgari ücrete ara zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt

Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber asgari ücrete ara zam gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında "Asgari ücrete ara zam söz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında "Asgari ücrete ara zam söz konusu mu" sorusuna "Söyledim ya" diyerek yanıt verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili grup toplantısında şunları söylemişti:"Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Bununla sadece 170 litre mazot alınabiliyordu. Yani bir aylık geliriyle deposunu 4 kez fulleyebiliyordu. Biz bunu 2015 yılında 290 litreye çıkardık. Bugün ise asgari ücretle tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında yapılacak karşılaştırmalarda da geçerlidir. Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde de 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu. Ama bu her şey gülük gülistanlık demek elbette değil. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça 86 milyonun tamamının refahını alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz."

