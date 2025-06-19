https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/ibb-sorusturmasinda-yeni-dalga-tutuklu-fatih-kelesin-oglu-ve-yegeni-gozaltina-alindi-1097170790.html
İBB soruşturmasında yeni dalga: Tutuklu Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı
İBB soruşturmasında yeni dalga: Tutuklu Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İBB soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi veren Adem Soytekin’in iddiaları üzerine, tutuklu Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş gözaltına... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T21:07+0300
2025-06-19T21:07+0300
2025-06-19T21:07+0300
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mustafa keleş, fatih, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
mustafa keleş, fatih, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
İBB soruşturmasında yeni dalga: Tutuklu Fatih Keleş'in oğlu ve yeğeni gözaltına alındı
İBB soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi veren Adem Soytekin’in iddiaları üzerine, tutuklu Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş gözaltına alındı.