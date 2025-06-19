https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/ekrem-imamoglunun-avukati-mehmet-pehlivan-tutuklandi-1097170246.html
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklama talebiyle hakim önüne çıkarıldı. Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın etkin... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T20:14+0300
2025-06-19T20:14+0300
2025-06-19T20:17+0300
poli̇ti̇ka
mehmet pehlivan
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb meclisi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları
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Avukat Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık ifadelerinde adı geçmesi üzerine tutuklandı.İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfade vermesi için adliyeye çağrılan Pehlivan, savcılık işlemlerinin ardından 'suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Pehlivan’ın tutuklanmasına karar verdi.
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mehmet pehlivan, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları
mehmet pehlivan, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
20:14 19.06.2025 (güncellendi: 20:17 19.06.2025)
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklama talebiyle hakim önüne çıkarıldı. Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri sonrası Pehlivan hakkında başlatılan soruşturmada tutuklama kararı çıktı.
Avukat Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık ifadelerinde adı geçmesi üzerine tutuklandı.
İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfade vermesi için adliyeye çağrılan Pehlivan, savcılık işlemlerinin ardından 'suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, Pehlivan’ın tutuklanmasına karar verdi.