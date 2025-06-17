https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/basketbol-super-ligi-play-off-final-serisi-basladi-fenerbahce-beko-besiktas-fibabankayi-94-76-1097098816.html
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi başladı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi başladı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek seride 1-0... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T22:52+0300
2025-06-17T22:52+0300
2025-06-17T22:53+0300
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek play-off final serisinde ilk maçı kazandı.Ataşehir'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, maçın büyük bölümünde liderliği elinde tuttu. Bu galibiyetle sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci müsabakanın 19 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacağı açıklandı.
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Basketbol Süper Ligi play-off final serisi başladı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti
22:52 17.06.2025 (güncellendi: 22:53 17.06.2025)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek play-off final serisinde ilk maçı kazandı.
Ataşehir'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, maçın büyük bölümünde liderliği elinde tuttu. Bu galibiyetle sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci müsabakanın 19 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacağı açıklandı.