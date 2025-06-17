https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/basketbol-super-ligi-play-off-final-serisi-basladi-fenerbahce-beko-besiktas-fibabankayi-94-76-1097098816.html

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi başladı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi başladı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek seride 1-0... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T22:52+0300

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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek play-off final serisinde ilk maçı kazandı.Ataşehir'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, maçın büyük bölümünde liderliği elinde tuttu. Bu galibiyetle sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci müsabakanın 19 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/fenerbahce-beko-euroleague-sampiyonlugunu-kutluyor-1096570622.html

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