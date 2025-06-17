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Basketbol Süper Ligi play-off final serisi başladı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi başladı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek seride 1-0... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek play-off final serisinde ilk maçı kazandı.Ataşehir'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, maçın büyük bölümünde liderliği elinde tuttu. Bu galibiyetle sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci müsabakanın 19 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacağı açıklandı.
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fenerbahçe beko, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basketbol ligi
fenerbahçe beko, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş jimnastik kulübü, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), uluslararası basketbol federasyonu (fiba), basketbol ligi

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi başladı: Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup etti

22:52 17.06.2025 (güncellendi: 22:53 17.06.2025)
© AA / Ahmet OkatalıFenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AA / Ahmet Okatalı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-76 mağlup ederek play-off final serisinde ilk maçı kazandı.
Ataşehir'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, maçın büyük bölümünde liderliği elinde tuttu. Bu galibiyetle sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde ikinci müsabakanın 19 Haziran Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacağı açıklandı.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
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