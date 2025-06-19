https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/dev-otomobil-markasinin-iki-modeli-trafikten-cekilecek-turkiyede-satilanlar-ne-olacak-1097162592.html

Dev otomobil markasının iki modeli trafikten çekilecek: Türkiye'de satılanlar ne olacak?

Dev otomobil markasının iki modeli trafikten çekilecek: Türkiye'de satılanlar ne olacak?

Sputnik Türkiye

Fransa hükümeti, Citroen'in 2019 yılına kadar üretilen C3 ve DS3 modellerinin hava yastıklarında ölümcül hatalar olması nedeniyle araçların hareketsiz... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T15:51+0300

2025-06-19T15:51+0300

2025-06-19T15:51+0300

türki̇ye

citroen

iflas

hava yastığı

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Japon yedek parça devi Takata'nın sorunlu hava yastıkları ölümcül kazalara neden olmaya devam ediyor. Fransız otomobili olan Citroen C3 ve DS3'lerle ilgili ölümlü kazalar ve şikayetlerin ardından Fransa hükümeti karar aldı.Arabalar için hareketsiz kalma kararıCitroen, Avrupa'da Takata hava yastığı bulunan tehlikeli ekipmanlarla donatılmış tüm C3 ve DS3 araçlarının derhal hareketsiz hale getirilmesi çağrısında bulundu.2003-2019 yılına kadar üretilen ve Avrupa bölgesinde bulunan 441 bin Citroën C3 ve DS3 otomobilleri bu durumdan nasıl etkileneceğini henüz bilinmiyor. Fransa'da 82 bin adet bu araçlardan bulunuyor. Fransız Gazetesi Franceinfo bu araçlara yönelik yeni geri çağırma dalgasını inceledi.Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, hava yastıklarını değiştirmek için tüm Citroen C3 ve DS3 araçların hareketsiz hale getirilmesini emretti. Şimdiye kadar, bazı sürücülerden hava yastıklarını değiştirmeleri istendi, ancak araçlarını kullanmayı bırakmamaları istenmemişti.Citroën, günün sonunda Genel Müdürü Xavier Chardon aracılığıyla tepki gösterdi ve Avrupa çapında bir durdurma çağrısında bulundu. Bu, üretim yılı ne olursa olsun tüm C3 ve DS3 model araçların derhal hareketsiz hale getirilmesini ve ardından onarım yapılmasını içeriyor.Türkiye'deki araç sahipleri ne yapacak?Türkiye'de de popüler olan C3'lere yönelik geri çağırmanın yapılması ve hava yastıklarının acilen değiştirilmesi bekleniyor. Geri çağırma kapsamında olan araçları tespit etmek için araç sahipleri https://www.citroen.com.tr/satis-sonrasi-hizmetler/geri-cagirma-kampanyasi.html linkinden giriş yaparak geri çağırmaya dahil olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Geri çağırmaya dahilse derhal hava yastıklarının değiştirilmesi için yetkili servislere başvurulması gerekiyor.Takata iflas etmiştiTakata, 2017 yılında iflas başvurusunda bulundu. O dönemde, 2019 yılına kadar dünya çapında yaklaşık 125 milyon aracı geri çağırmıştı veya geri çağırması bekleniyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/dev-sirket-otomobil-sahiplerine-tazminat-odeyecek-turkiyede-de-satiliyor-1096247611.html

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