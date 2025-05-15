https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/dev-sirket-otomobil-sahiplerine-tazminat-odeyecek-turkiyede-de-satiliyor-1096247611.html
Dev şirket, otomobil sahiplerine tazminat ödeyecek: Türkiye'de de satılıyor
Dev şirket, otomobil sahiplerine tazminat ödeyecek: Türkiye'de de satılıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de de satılan 1.0 ve 1.2 litrelik motora sahip aracı olanlara Stellantis tazminat ödeyeceğini duyurdu. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T13:50+0300
2025-05-15T13:50+0300
2025-05-15T13:50+0300
ekonomi̇
peugeot
citroen
stellantis otomotiv pazarlama aş
tazminat
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Peugeot, Opel, Citroen grubu araçlarda bulunan 1.0 ve 1.2 litrelik PureTech motorlarda bazı sorunlar nedeniyle Stellantis tazminat ödeme politikasını genişletti. Aşırı yağ tüketimi ve/veya triger kayışının erken aşınması nedeniyle bu motorlarda onarım masrafı yapanlar maddi tazminata hak kazanacak. Türkiye'de henüz şirketin nasıl bir yol izleyeceği ise açıklanmadı. Tazminat kapsamına alındıÖnceki nesil PureTech 1.0 ve 1.2 motorlar için garanti uzatması Mart 2024'ten itibaren uygulanmaya başlanacak ve belirli koşullar altında hem parça hem de işçilik için 10 yıl veya 180 bin kilometreye kadar maliyetlerin yüzde 100'ü tazminat kapsamında olacak. 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında aşırı yağ tüketimi ve/veya triger kayışının erken aşınması nedeniyle bu motorlarda onarım masrafı yapanlar maddi tazminata hak kazanacak.NTV'nin haberine göre, Türkiye'de arıza çıkaran ve yüz binlerce lira masraf yapan müşterilerin tazminat taleplerinin nasıl değerlendirileceğine yönelik açıklama henüz gündeme gelmedi.
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peugeot, citroen, stellantis otomotiv pazarlama aş, tazminat
peugeot, citroen, stellantis otomotiv pazarlama aş, tazminat
Dev şirket, otomobil sahiplerine tazminat ödeyecek: Türkiye'de de satılıyor
Türkiye'de de satılan 1.0 ve 1.2 litrelik motora sahip aracı olanlara Stellantis tazminat ödeyeceğini duyurdu.
Peugeot, Opel, Citroen grubu araçlarda bulunan 1.0 ve 1.2 litrelik PureTech motorlarda bazı sorunlar nedeniyle Stellantis tazminat ödeme politikasını genişletti. Aşırı yağ tüketimi ve/veya triger kayışının erken aşınması nedeniyle bu motorlarda onarım masrafı yapanlar maddi tazminata hak kazanacak. Türkiye'de henüz şirketin nasıl bir yol izleyeceği ise açıklanmadı.
Tazminat kapsamına alındı
Önceki nesil PureTech 1.0 ve 1.2 motorlar için garanti uzatması Mart 2024'ten itibaren uygulanmaya başlanacak ve belirli koşullar altında hem parça hem de işçilik için 10 yıl veya 180 bin kilometreye kadar maliyetlerin yüzde 100'ü tazminat kapsamında olacak. 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında aşırı yağ tüketimi ve/veya triger kayışının erken aşınması nedeniyle bu motorlarda onarım masrafı yapanlar maddi tazminata hak kazanacak.
NTV'nin haberine göre, Türkiye'de arıza çıkaran ve yüz binlerce lira masraf yapan müşterilerin tazminat taleplerinin nasıl değerlendirileceğine yönelik açıklama henüz gündeme gelmedi.
1.2 PURETECH MOTORLARA NE OLUYOR?
Triger kayışının dizaynı yağın içinde çalışmasıyla gerçekleştirildiği için ve yağ ile triger kayışının uyumsuzluğu nedeniyle kayış zamanla parçalanarak yağ karteline iniyor. Yağ kartelinden yağ pompası yağı motorun içine pompalarken filtresini kapatan triger kayışının parçacıkları nedeniyle motor yağsız kalıp büyük onarım gerektiren işlemlere tabi oluyordu.