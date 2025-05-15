https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/dev-sirket-otomobil-sahiplerine-tazminat-odeyecek-turkiyede-de-satiliyor-1096247611.html

Dev şirket, otomobil sahiplerine tazminat ödeyecek: Türkiye'de de satılıyor

Dev şirket, otomobil sahiplerine tazminat ödeyecek: Türkiye'de de satılıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de de satılan 1.0 ve 1.2 litrelik motora sahip aracı olanlara Stellantis tazminat ödeyeceğini duyurdu. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T13:50+0300

2025-05-15T13:50+0300

2025-05-15T13:50+0300

ekonomi̇

peugeot

citroen

stellantis otomotiv pazarlama aş

tazminat

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Peugeot, Opel, Citroen grubu araçlarda bulunan 1.0 ve 1.2 litrelik PureTech motorlarda bazı sorunlar nedeniyle Stellantis tazminat ödeme politikasını genişletti. Aşırı yağ tüketimi ve/veya triger kayışının erken aşınması nedeniyle bu motorlarda onarım masrafı yapanlar maddi tazminata hak kazanacak. Türkiye'de henüz şirketin nasıl bir yol izleyeceği ise açıklanmadı. Tazminat kapsamına alındıÖnceki nesil PureTech 1.0 ve 1.2 motorlar için garanti uzatması Mart 2024'ten itibaren uygulanmaya başlanacak ve belirli koşullar altında hem parça hem de işçilik için 10 yıl veya 180 bin kilometreye kadar maliyetlerin yüzde 100'ü tazminat kapsamında olacak. 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2024 tarihleri ​​arasında aşırı yağ tüketimi ve/veya triger kayışının erken aşınması nedeniyle bu motorlarda onarım masrafı yapanlar maddi tazminata hak kazanacak.NTV'nin haberine göre, Türkiye'de arıza çıkaran ve yüz binlerce lira masraf yapan müşterilerin tazminat taleplerinin nasıl değerlendirileceğine yönelik açıklama henüz gündeme gelmedi.

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peugeot, citroen, stellantis otomotiv pazarlama aş, tazminat