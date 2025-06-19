CANLI İran-İsrail çatışması 7. günü: İsrail'de bir hastane isabet alırken borsa binası da zarar gördü

İsrail'in 13 Haziran'da 'Yükselen Aslan' operasyonu kapsamında İran'ı vurmasıyla başlayan çatışma 7. gününe yine karşılıklı hava saldırılarıyla girdi. İsrail'in saldırılarına hipersonik füzelerle karşılık veren İran'ın Arak'taki Fordo nükleer yakıt zenginleştirme tesisi çatışmanın merkezinde yer alıyor.
Saldırılarda hayatını kaybedenlere dair yapılan en son resmi açıklama 16 Haziran'da yapıldı. İran'da en az 224 kişi hayatını kaybederken İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füze saldırılarında resmi olarak 24 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.
İran Ruhani Lideri Hamaney, yaptığı konuşmasında İsrail ile uzlaşmayacaklarını belirterek "Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
İran, Trump'ın ültimatomunun ardından ABD'ye protesto notası verdi
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları nedeniyle ABD'nin Tahran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre büyükelçisine protesto notası verdi.
Avrupa ikiye bölündü
Avrupa İran-İsrail çatışmasında bölünmüş durumda, Fransa rejim değişikliğine yönelik bir baskıya karşı uyarıda bulunurken Almanya Başbakanı Merz, İsrail'in "kirli işi" yapmasından dolayı minnettar.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanlarının videokonferans yöntemiyle katıldığı olağanüstü toplantıda İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını talep etti.
Cenevre'de 20 Haziran'da nükleer görüşme planlanıyor
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının cuma günü Cenevre'de İran Dışişleri Bakanı ile nükleer görüşmeler gerçekleştireceğine dair planlamaların söz konusu olduğu gündeme geldi.