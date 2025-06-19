CANLI İran-İsrail çatışması 7. günü: İsrail'de bir hastane isabet alırken borsa binası da zarar gördü

İran, 20'den fazla füzeyle misilleme yaptı

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzeden en az 4 tanesinin isabet ettiği açıklandı. Be'er Sheva'da bulunan Soroka Hastanesi, isabet alan yerlerden biri olurken Tel Aviv'in güneyindeki Holon ise isabet alan bir başka kenti oldu.

'Hedef istihbarat kampıydı'

İran haber ajansı Fars, Be'er Şeva'daki hastanenin İran füze saldırısının hedefi olmadığını bildirdi. Hastanenin, hedefteki İsrail Ordusu'na bağlı C4I (iletişim ve siber operasyonlar) biriminin merkezine yakın olduğu ve Gav Yam Teknoloji Parkı'ndaki ordu istihbarat kampına düzenlenen saldırıdan gelen patlama dalgasından etkilendiği belirtildi.