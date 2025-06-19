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CANLI İran-İsrail çatışması 7. günü: İsrail'de bir hastane isabet alırken borsa binası da zarar gördü
CANLI İran-İsrail çatışması 7. günü: İsrail'de bir hastane isabet alırken borsa binası da zarar gördü
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İran ve İsrail'in karşılıklı hava saldırıları yedinci gününe girdi. İran akşam saatlerinde İsrail'e yeni bir saldırı başlatarak hipersonik füzelerini... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
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CANLI İran-İsrail çatışması 7. günü: İsrail'de bir hastane isabet alırken borsa binası da zarar gördü

07:24 19.06.2025 (güncellendi: 09:26 19.06.2025)
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İran ve İsrail'in karşılıklı hava saldırıları yedinci gününe girdi. İran akşam saatlerinde İsrail'e yeni bir saldırı başlatarak hipersonik füzelerini fırlattığını açıkladı. İsrail ise hava kuvvetlerinin Tahran ve İran'ın diğer bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu. İki ülke 19 Haziran Perşembe gününe saldırılarla başladı.
İsrail'in 13 Haziran'da 'Yükselen Aslan' operasyonu kapsamında İran'ı vurmasıyla başlayan çatışma 7. gününe yine karşılıklı hava saldırılarıyla girdi. İsrail'in saldırılarına hipersonik füzelerle karşılık veren İran'ın Arak'taki Fordo nükleer yakıt zenginleştirme tesisi çatışmanın merkezinde yer alıyor.
Saldırılarda hayatını kaybedenlere dair yapılan en son resmi açıklama 16 Haziran'da yapıldı. İran'da en az 224 kişi hayatını kaybederken İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan füze saldırılarında resmi olarak 24 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.
İran Ruhani Lideri Hamaney, yaptığı konuşmasında İsrail ile uzlaşmayacaklarını belirterek "Siyonistlere merhamet göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran, Trump'ın ültimatomunun ardından ABD'ye protesto notası verdi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları nedeniyle ABD'nin Tahran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre büyükelçisine protesto notası verdi.

Avrupa ikiye bölündü

Avrupa İran-İsrail çatışmasında bölünmüş durumda, Fransa rejim değişikliğine yönelik bir baskıya karşı uyarıda bulunurken Almanya Başbakanı Merz, İsrail'in "kirli işi" yapmasından dolayı minnettar.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanlarının videokonferans yöntemiyle katıldığı olağanüstü toplantıda İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını talep etti.

Cenevre'de 20 Haziran'da nükleer görüşme planlanıyor

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının cuma günü Cenevre'de İran Dışişleri Bakanı ile nükleer görüşmeler gerçekleştireceğine dair planlamaların söz konusu olduğu gündeme geldi.

İsrail-İran geriliminin 7. gününden önemli gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:

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09:28 19.06.2025
İsrail: İran'da yapımı duran bir nükleer reaktörü vurduk
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 40 savaş uçağı, gece boyunca 100'den fazla bomba atarak Tahran ve İran'ın diğer bölgelerindeki onlarca askeri hedefe saldırdı.

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın Arak kentinde 1997 yılında yapımına başlanan ancak uluslararası müdahaleler nedeniyle tamamlanamayan bir nükleer reaktörü vurdu.

İran, son yıllarda reaktörü plütonyum üretebilecek hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.
09:23 19.06.2025
İsrail'in borsa binasının zarar gördüğü basına yansıdı
Füzelerden en az 4 tanesi Demir Kubbe'yi deldi;
📍 Be'er Sheva'da bulunan Soroka Hastanesi,
📍 Tel Aviv'in güneyindeki Holon kenti,
📍Ramat Gan isabet alan yerler oldu
Tel Aviv'den yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Ramat Gan dünyanın en önemli elmas bölgelerinden biri olan İsrail Elmas Borsası'na ev sahipliği yapıyor.
Ramat Gan - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Oded Balilty
08:50 19.06.2025
İran, 20'den fazla füzeyle misilleme yaptı
İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzeden en az 4 tanesinin isabet ettiği açıklandı. Be'er Sheva'da bulunan Soroka Hastanesi, isabet alan yerlerden biri olurken Tel Aviv'in güneyindeki Holon ise isabet alan bir başka kenti oldu.
'Hedef istihbarat kampıydı'
İran haber ajansı Fars, Be'er Şeva'daki hastanenin İran füze saldırısının hedefi olmadığını bildirdi. Hastanenin, hedefteki İsrail Ordusu'na bağlı C4I (iletişim ve siber operasyonlar) biriminin merkezine yakın olduğu ve Gav Yam Teknoloji Parkı'ndaki ordu istihbarat kampına düzenlenen saldırıdan gelen patlama dalgasından etkilendiği belirtildi.
08:23 19.06.2025
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye
© AA / Celal Güneş
‘ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırmaya hazırlanıyor’
Bloomberg haber ajansının kaynaklarından aktardığına göre, ABD'li üst düzey yetkililer önümüzdeki günlerde İran'a yönelik olası bir saldırıya hazırlanıyor.
Bazı kaynaklar, saldırının hafta sonu gerçekleşebileceğini dile getirdi. Kaynaklardan birine göre, bazı federal ajansların başkanları da saldırıya hazırlanmaya başladı.
Haberde, “Durum hala gelişmekte ve değişebilir” ifadesine yer verildi.
Daha önceWall Street Journal gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırı planını Salı günü onayladığını, ama nihai emir vermekten kaçındığını yazmıştı. CNN de Trump’ın henüz saldırı emrinden uzak durmaya çalıştığını bildirmişti.
08:09 19.06.2025
İsrail, Hundab'daki ağır su reaktörünün bulunduğu bölgeye saldırdı
İran'ın Hundab kentindeki ağır su reaktörünün bulunduğu bölgenin İsrail tarafından vurulduğı bildirildi. İran medyası, sızıntı tehlikesi olmadığını kaydetti.
08:08 19.06.2025
İsrail'de vurulan hastanenin Soroka Hastanesi olduğu açıklandı
İsrail medyası, İran'ın son füze saldırısının ardından güneydeki Be'er Sheva'da bulunan Soroka Hastanesi'nin isabet aldığını duyurdu.

İsrail ordusu (IDF) ise "Füze saldırısı sonucunda birkaç isabet tespit edildi; bunlardan biri güney İsrail'deki en büyük hastaneyi vurdu" ifadeleriyle teyit etti.
07:47 19.06.2025
Tel Aviv'de bir hastane isabet aldı
İran'ın fırlattığı füzelerden birinin, Tel Aviv'de bir hastaneye isabet ettiği televizyonların canlı yayınlarına görüntülerle yansıdı.
07:31 19.06.2025
İran füzeleri ateşlendi: İsrail'de sirenler çalıyor
İsrail ordusu, İran'dan füze fırlatıldığını tespit ettiklerini ve halkın İç Cephe Komutanlığı'nın güvenlik protokollerine uyması gerektiğini açıkladı. Ordu, İsrail hava kuvvetlerinin gelen füzeleri önlemek için çalıştığını, ancak ülkenin savunma sistemlerinin “kusursuz” olmadığını belirtti.
İsrail ordusu yaptığı ayrı uyarıda "Düşman uçaklarının sızması nedeniyle kuzey İsrail'de sirenler çalıyor" denildi.
En az 4 İran füzesinin düştüğü İsrail basınına yansıdı.
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