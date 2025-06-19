https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/istanbulda-tarihi-zirve-iran-dahil-40-fazla-ulkenin-disisleri-bakanlari-turkiyeye-geliyor-1097146336.html

İstanbul'da tarihi zirve: İran dahil 40 fazla ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

İstanbul'da tarihi zirve: İran dahil 40 fazla ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

Sputnik Türkiye

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, İran-İsrail çatışmasının gölgesinde 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T11:27+0300

2025-06-19T11:27+0300

2025-06-19T11:27+0300

poli̇ti̇ka

i̇ran

i̇srail

i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

raşid meredov

hakan fidan

ortadoğu

ayman safadi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0b/1077292843_800:0:4441:2048_1920x0_80_0_0_f3a4118ba7f9d1309191158c4fa2b528.jpg

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. oturumu, "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da yapılacak. İran ve İsrail arasındaki çatışmanın ortaya çıkardığı kritik dönemde gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere 40'tan fazla Dışişleri Bakanı'nın İstanbul'a gelmesi öngörülüyor.Daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılım söz konusu olan zirvede, İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra İİT'e bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1.000 civarında katılımcının bulunması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar bekleniyorDışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının açılışında bir önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun'un Dışişleri Bakanı'ndan toplantının başkanlığını devralarak, açılış konuşması yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya katılarak hitapta bulunması öngörülüyor.Türkiye, 51. DBK toplantısında Konsey Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralacak. Türkiye daha önce 1976, 1991 ve 2004 yıllarında düzenlenen DBK toplantılarına da ev sahipliği yapmıştı.İsrail'in İran saldırıları özel oturumda ele alınacakToplantı kapsamında, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturum da tertiplenecek. Bu kritik oturumda;Bakan Fidan'dan kritik mesajlarDışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı kapsamındaki hitaplarında öne çıkan konular şunlar olacak:Türkiye'nin Dönem Başkanlığı Vizyonu: Türkiye'nin Dönem Başkanlığı süresince, başta Filistin meselesi olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamaları öncelikli gündem maddeleri olarak takip etmeyi sürdüreceği ifade edilecek.İsrail'in Yayılmacı Saldırıları: İsrail'in bölgedeki yıkıcı saldırılarının gittikçe yayıldığı ve İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'a saldırdığı vurgulanacak. Türkiye'nin, İran ile İsrail'in arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için atılacak her türlü adımı desteklemeye devam edeceği kaydedilecek.Filistin davasına özel vurguİki Devletli Çözüm Kararlılığı: Filistin sorununun bölgedeki tüm çatışmaların temel nedeni olduğu düşüncesinden hareketle, iki devletli çözümün İsrail-Filistin çatışmasının adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için tek yol olduğuna inanıldığı yinelenecek.Kudüs'ün Önemi: Filistin Davası ve Kudüs'ün sahiplenilmesinin İİT'in varlık sebebi olduğuna atıfla, Filistin meselesinin İİT'in birinci gündem maddesi olmaya devam edeceğinin altı çizilecek.Katılımcı ülkeler ve bakan listesiToplantıya katılacak önemli dışişleri bakanları arasında:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/abdden-irandaki-vatandaslarina-acil-tahliye-cagrisi-ulkeyi-hemen-terk-edin-1097145113.html

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇srail, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), raşid meredov, hakan fidan, ortadoğu, ayman safadi