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İstanbul'da tarihi zirve: İran dahil 40 fazla ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor
İstanbul'da tarihi zirve: İran dahil 40 fazla ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor
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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, İran-İsrail çatışmasının gölgesinde 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. oturumu, "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da yapılacak. İran ve İsrail arasındaki çatışmanın ortaya çıkardığı kritik dönemde gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere 40'tan fazla Dışişleri Bakanı'nın İstanbul'a gelmesi öngörülüyor.Daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılım söz konusu olan zirvede, İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra İİT'e bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1.000 civarında katılımcının bulunması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar bekleniyorDışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının açılışında bir önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun'un Dışişleri Bakanı'ndan toplantının başkanlığını devralarak, açılış konuşması yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya katılarak hitapta bulunması öngörülüyor.Türkiye, 51. DBK toplantısında Konsey Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralacak. Türkiye daha önce 1976, 1991 ve 2004 yıllarında düzenlenen DBK toplantılarına da ev sahipliği yapmıştı.İsrail'in İran saldırıları özel oturumda ele alınacakToplantı kapsamında, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturum da tertiplenecek. Bu kritik oturumda;Bakan Fidan'dan kritik mesajlarDışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı kapsamındaki hitaplarında öne çıkan konular şunlar olacak:Türkiye'nin Dönem Başkanlığı Vizyonu: Türkiye'nin Dönem Başkanlığı süresince, başta Filistin meselesi olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamaları öncelikli gündem maddeleri olarak takip etmeyi sürdüreceği ifade edilecek.İsrail'in Yayılmacı Saldırıları: İsrail'in bölgedeki yıkıcı saldırılarının gittikçe yayıldığı ve İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'a saldırdığı vurgulanacak. Türkiye'nin, İran ile İsrail'in arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için atılacak her türlü adımı desteklemeye devam edeceği kaydedilecek.Filistin davasına özel vurguİki Devletli Çözüm Kararlılığı: Filistin sorununun bölgedeki tüm çatışmaların temel nedeni olduğu düşüncesinden hareketle, iki devletli çözümün İsrail-Filistin çatışmasının adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için tek yol olduğuna inanıldığı yinelenecek.Kudüs'ün Önemi: Filistin Davası ve Kudüs'ün sahiplenilmesinin İİT'in varlık sebebi olduğuna atıfla, Filistin meselesinin İİT'in birinci gündem maddesi olmaya devam edeceğinin altı çizilecek.Katılımcı ülkeler ve bakan listesiToplantıya katılacak önemli dışişleri bakanları arasında:
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İstanbul'da tarihi zirve: İran dahil 40 fazla ülkenin dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

11:27 19.06.2025
© AA / Mustafa Kamacı"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AA / Mustafa Kamacı
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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, İran-İsrail çatışmasının gölgesinde 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya rekor sayıda 40'tan fazla dışişleri bakanının katılması bekleniyor.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. oturumu, "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla İstanbul'da yapılacak. İran ve İsrail arasındaki çatışmanın ortaya çıkardığı kritik dönemde gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere 40'tan fazla Dışişleri Bakanı'nın İstanbul'a gelmesi öngörülüyor.
Daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılım söz konusu olan zirvede, İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra İİT'e bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1.000 civarında katılımcının bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar bekleniyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantının açılışında bir önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun'un Dışişleri Bakanı'ndan toplantının başkanlığını devralarak, açılış konuşması yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıya katılarak hitapta bulunması öngörülüyor.
Türkiye, 51. DBK toplantısında Konsey Dönem Başkanlığını bir yıllığına devralacak. Türkiye daha önce 1976, 1991 ve 2004 yıllarında düzenlenen DBK toplantılarına da ev sahipliği yapmıştı.

İsrail'in İran saldırıları özel oturumda ele alınacak

Toplantı kapsamında, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturum da tertiplenecek. Bu kritik oturumda;
İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları neticesinde son durum
İnsani ve fiziki altyapının yeniden imarı çabaları
İki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik adımlar
İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların küresel/bölgesel güvenlik ve istikrara etkileri
Müslüman toplumları etkileyen sınamalarda iş birliğinin artırılması hususları ele alınacak.

Bakan Fidan'dan kritik mesajlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı kapsamındaki hitaplarında öne çıkan konular şunlar olacak:
Türkiye'nin Dönem Başkanlığı Vizyonu: Türkiye'nin Dönem Başkanlığı süresince, başta Filistin meselesi olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamaları öncelikli gündem maddeleri olarak takip etmeyi sürdüreceği ifade edilecek.
İsrail'in Yayılmacı Saldırıları: İsrail'in bölgedeki yıkıcı saldırılarının gittikçe yayıldığı ve İsrail'in Gazze, Lübnan, Suriye ve Yemen'in ardından İran'a saldırdığı vurgulanacak. Türkiye'nin, İran ile İsrail'in arasındaki gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için atılacak her türlü adımı desteklemeye devam edeceği kaydedilecek.

Filistin davasına özel vurgu

İki Devletli Çözüm Kararlılığı: Filistin sorununun bölgedeki tüm çatışmaların temel nedeni olduğu düşüncesinden hareketle, iki devletli çözümün İsrail-Filistin çatışmasının adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için tek yol olduğuna inanıldığı yinelenecek.
Kudüs'ün Önemi: Filistin Davası ve Kudüs'ün sahiplenilmesinin İİT'in varlık sebebi olduğuna atıfla, Filistin meselesinin İİT'in birinci gündem maddesi olmaya devam edeceğinin altı çizilecek.

Katılımcı ülkeler ve bakan listesi

Toplantıya katılacak önemli dışişleri bakanları arasında:
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı / Ceyhun Bayramov
Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Danışmanı (Bakan) / Touhid Hossain
Benin Dışişleri Bakanı / Olushegun Adjadi Bakari
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı / Elmedin Konakoviç
Brunei Dışişleri Bakanı / Erywan Yusof
Burkina Faso Dışişleri Bakanı / Karamoko Jean Marie Traore
Cezayir Devlet Bakanı, Dışişleri, Yurt Dışındaki Ulusal Topluluklar ve Afrika İşleri Bakanı / Ahmed Attaf
Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı / Abdoulkader Houssein Omar
Çad Dışişleri Bakanı / Abdoulaye Sabre Fadoul
Endonezya Dışişleri Bakanı / Sugiono
Fas Dışişleri Afrika İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Faslılar Bakanı / Nasser Bourita
Gabon Cumhuriyeti Bütünleşme ve Diaspora'dan Sorumlu Dışişleri ve Bütünleşme Bakanı / Michel Regis Onange M. Ndiaye
Gambiya Dışişleri Bakanı / Mamadou Tangara
Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı / Fuad Hussein
İran Dışişleri Bakanı / Abbas Arakçi
Kamerun Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı / Lejeune Mbella Mbella
Katar Başbakan ve Dışişleri Bakanı / Mohamaed bin Abdulrahman Al-Thani
Kazakistan Dışişleri Bakanı / Murat Nurtleu
Kırgızistan Dışişleri Bakanı / Ceenbek Kulubayev
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı / Tahsin Ertuğruloğlu
Kuveyt Dışişleri Bakanı / Abdullah Alyahya
Libya Dışişleri Bakan Vekili / El Taher Elbaour
Maldivler Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı / Abdulla Khaleel
Malezya Dışişleri Bakanı / Dato' Seri Utama Haji Mohamad
bin Haji Hasan
Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı / Badr Abdulati
Moritanya Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki
Moritanyalılar Bakanı / Mohamed Salem Merzoug
Nijer Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı / Bakary Yaou Sangare
Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı / Bahtiyor Saidov
Pakistan Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı / Mohammad Ishaq Dar
Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı / Abdisalam Abdi Ali
Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanı / Prens Faisal Bin Farhan
Tacikistan Dışişleri Bakanı / Sirojiddin Muhriddin
Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı / Mohamed Ali Nafti
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı / Raşid Meredov
Uganda Dışişleri Bakanı / Abubaker Jeje Odongo
Umman Dışişleri Bakanı / Sayyid Badr Hamad Hamood Al Busaidi
Ürdün Krallığı Dışişleri Bakanı / Ayman Safadi
Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı / Shaya Mohsin Mohamed Al-Zindani
Mozambik Adalet, Anayasa ve Din İşleri Bakanı / Mateus da Cecília Feniasse Saize
Orta Afrika Cumhuriyeti / Adalet, İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve İyi Yönetişim Bakanı Arnaud Djoubane Abazene
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