https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/sevenler-orgutune-operasyon-9-supheli-yakalandi-1097106429.html

Sevenler örgütüne operasyon: 9 şüpheli yakalandı

Sevenler örgütüne operasyon: 9 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sevenler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, elebaşı dahil 9... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T09:54+0300

2025-06-18T09:54+0300

2025-06-18T09:54+0300

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suç örgütü

organize suç örgütü

ali yerlikaya

türkiye

edirne

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"Sevenler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı.16 adrese eş zamanlı baskın yapıldıBakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne merkezli olmak üzere İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'de belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldığını belirtti.Örgüt lideri yakalandıOperasyonlarda organize suç örgütü elebaşı N.S'nin de aralarında bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "suç gelirlerini aklama" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.Yerlikaya, aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 otomobil ve çok sayıda pasaport ele geçirildiğini kaydederek, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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