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FETÖ elebaşının kuzeni Kemalettin Gülen gözaltına alındı
FETÖ elebaşının kuzeni Kemalettin Gülen gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in 'yahya_kema5566' kullanıcı isimli sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.Savcılığın şüpheli hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından gözaltı kararı vermesinin ardından Kemalettin Gülen, polislerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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haberler, kemalettin gülen, fetö, fetullah gülen

FETÖ elebaşının kuzeni Kemalettin Gülen gözaltına alındı

01:31 17.06.2025 (güncellendi: 01:32 17.06.2025)
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in 'yahya_kema5566' kullanıcı isimli sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Savcılığın şüpheli hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından gözaltı kararı vermesinin ardından Kemalettin Gülen, polislerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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