https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/feto-elebasinin-kuzeni-kemalettin-gulen--gozaltina-alindi-1097073303.html

FETÖ elebaşının kuzeni Kemalettin Gülen gözaltına alındı

FETÖ elebaşının kuzeni Kemalettin Gülen gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T01:31+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in 'yahya_kema5566' kullanıcı isimli sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi.Savcılığın şüpheli hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından gözaltı kararı vermesinin ardından Kemalettin Gülen, polislerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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