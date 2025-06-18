https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/patron-hem-sirketleri-icin-hem-de-kendisi-icin-konkordato-talep-etti-uc-ay-sure-verildi-1097109026.html

Patron, hem şirketleri için hem de kendisi için konkordato talep etti: Üç ay süre verildi

Patron, hem şirketleri için hem de kendisi için konkordato talep etti: Üç ay süre verildi

Sputnik Türkiye

Dost Grup Yönetim Kurulu Başkanı Natanael Tavit, kendisi ve şirketleri için konkordato talebinde bulundu. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T10:45+0300

2025-06-18T10:45+0300

2025-06-18T10:45+0300

ekonomi̇

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

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Teknik tekstil ve endüstriyel üretim alanında faaliyet gösteren Dost Grup Yönetim Kurulu Başkanı Natanael Tavit hem kendisi hem de üç şirketi için konkordato talebinde bulundu. Mahkeme üç ay süre verirken, Tavit’e ait bu üç şirkete yönelik tüm haciz ve icra işlemleri tedbiren durdurdu. Dost Grup Yönetim Kurulu Başkanı Natanael Tavit, kendisi ve şirketleri Dost Teknik Tekstil Ltd. Şti., Opera Proje ve Yapı A.Ş. ile Politek Medikal Cihazlar A.Ş. için konkordato talep etti.Tüm haciz ve icra işlemleri durdurulduPatronlar Dünyası'nın haberine göre, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla Tavit’e ait bu üç şirkete yönelik tüm haciz ve icra işlemleri tedbiren durdurulurken, alacaklılara karşı mali yapının yeniden yapılandırılması süreci başladı. Mahkeme ayrıca üç kişilik konkordato komiser heyeti atayarak sürecin yakından izlenmesini kararlaştırdı. Duruşma tarihi ise 4 Eylül 2025 olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/100-yillik-dev-ayakkabi-markasi-darbogazda-konkordato-ilan-etti-1097010559.html

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konkordato, iflas, i̇flas erteleme