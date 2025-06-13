https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/100-yillik-dev-ayakkabi-markasi-darbogazda-konkordato-ilan-etti-1097010559.html
100 yıllık dev ayakkabı markası darboğazda: Konkordato ilan etti
100 yıllık dev ayakkabı markası darboğazda: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin önde gelen ayakkabı üretim markası Urgan bazı şirketleri için konkordato ilan etti. 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T14:35+0300
2025-06-13T14:35+0300
2025-06-13T14:35+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
hammer jack
urgan
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Türkiye'de 1925 yılından beri ayakkabı üreticiliği yapan Urgan, konkordato ilan etti. Ailenin sektörde en bilinen markası 'Hammer Jack' olurken, konkordato ilan edilen şirketler arasında Efe Ayakkabıcılık, Panda Ayakkabıcılık ve Efe Otelcilik bulunuyor.Üç nesildir ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Urgan Ailesi ekonomik darboğazı aşamadı. Şirket, bünyesinde bulunan Efe Ayakkabıcılık, Panda Ayakkabıcılık ve Efe Otelcilik için konkordato talep etti. Şirketin amiral gemisi olan 'Hammer Jack' markası için konkordato ilan edilmedi. Üç aylık geçici mühlet verildiBakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12 Haziran tarihli kararına göre şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. 3 aylık geçici mühlet süresi boyunca yapılacak incelemeler ve hazırlanacak rapor, söz konusu 3 şirket hakkında nihai kararın verilmesinde etkili olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/turkiyede-ilk-kez-endustriyel-kenevir-uretimi-yapan-sirket-konkordato-ilan-etti-30-milyon-dolar-1096828480.html
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konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu, hammer jack, urgan
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu, hammer jack, urgan
100 yıllık dev ayakkabı markası darboğazda: Konkordato ilan etti
Türkiye'nin önde gelen ayakkabı üretim markası Urgan bazı şirketleri için konkordato ilan etti.
Türkiye'de 1925 yılından beri ayakkabı üreticiliği yapan Urgan, konkordato ilan etti. Ailenin sektörde en bilinen markası 'Hammer Jack' olurken, konkordato ilan edilen şirketler arasında Efe Ayakkabıcılık, Panda Ayakkabıcılık ve Efe Otelcilik bulunuyor.
Üç nesildir ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Urgan Ailesi ekonomik darboğazı aşamadı. Şirket, bünyesinde bulunan Efe Ayakkabıcılık, Panda Ayakkabıcılık ve Efe Otelcilik için konkordato talep etti. Şirketin amiral gemisi olan 'Hammer Jack' markası için konkordato ilan edilmedi.
Üç aylık geçici mühlet verildi
Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12 Haziran tarihli kararına göre şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. 3 aylık geçici mühlet süresi boyunca yapılacak incelemeler ve hazırlanacak rapor, söz konusu 3 şirket hakkında nihai kararın verilmesinde etkili olacak.