https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/memur-olmak-isteyenleri-ilgilendiriyor-resmi-gazetede-yayimlandi-662-kamu-personeli-alimi-basvurusu-1097118376.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 662 kamu personeli alımı başvurusu başladı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 662 kamu personeli alımı başvurusu başladı
Sputnik Türkiye
Memur olmak isteyen milyonlarca aday için müjdeli haber geldi. Haziran ayında 38 kamu kurumu tarafından toplam 662 personel alımı yapılacak. İlanlar Resmi... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T13:49+0300
2025-06-18T13:49+0300
2025-06-18T13:49+0300
ekonomi̇
memur
resmi gazete
kamu
kamu personeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_42586831fdf6bcb7721e1fb7131e21e3.jpg
Kamu kurumları, Haziran ayında personel ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, aralarında belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve özel idarelerin yer aldığı 38 kurum, 662 kişiyi istihdam edecek. Alımlar; memur, sözleşmeli personel, işçi, uzman yardımcısı, zabıta ve mühendis gibi çeşitli kadrolarda yapılacak.Başvuru süreçleri başladıBirçok kurumda başvurular başladı ya da başlamak üzere. Bazı başvuru tarihleri ise temmuz ve ağustos aylarını kapsıyor. İşte dikkat çeken bazı ilanlar ve başvuru takvimleri:Öne çıkan belediye alımlarıBirçok belediye farklı alanlarda personel istihdam edecek. Öne çıkan ilanlar arasında:Üniversiteler ve özel i̇darelerden personel alımıHangi kadrolarda alım yapılacak?Kurumların duyurduğu ilanlarda yer alan başlıca pozisyonlar:Başvurular nereden yapılacak?Başvurular ilgili belediye ve kamu kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden veya İŞKUR, e-Devlet, Resmi Gazete ilanları aracılığıyla yapılabiliyor. Her ilan için belge şartları, sınav tarihleri ve değerlendirme kriterleri farklılık gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/600-bin-kamu-iscisi-icin-kritik-tarih-belli-oldu-1096967633.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71357f9ef06e7206a2f355e2be933f73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kamu personel alımı haziran 2025, memur alımı başvuru tarihleri, belediye memur alımları, zabıta memuru alımı 2025, resmi gazete kamu ilanları, 662 kamu personeli alımı, jandarma işçi alımı, gelir idaresi personel alımı, atama ve personel ilanları
kamu personel alımı haziran 2025, memur alımı başvuru tarihleri, belediye memur alımları, zabıta memuru alımı 2025, resmi gazete kamu ilanları, 662 kamu personeli alımı, jandarma işçi alımı, gelir idaresi personel alımı, atama ve personel ilanları
Resmi Gazete'de yayımlandı: 662 kamu personeli alımı başvurusu başladı
Memur olmak isteyen milyonlarca aday için müjdeli haber geldi. Haziran ayında 38 kamu kurumu tarafından toplam 662 personel alımı yapılacak. İlanlar Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. Mühendis, zabıta, işçi, teknisyen, yazılımcı ve memur dahil çok sayıda farklı kadroda alım yapılacak. Başvurular başladı, detaylar haberimizde…
Kamu kurumları, Haziran ayında personel ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, aralarında belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve özel idarelerin yer aldığı 38 kurum, 662 kişiyi istihdam edecek. Alımlar; memur, sözleşmeli personel, işçi, uzman yardımcısı, zabıta ve mühendis gibi çeşitli kadrolarda yapılacak.
Başvuru süreçleri başladı
Birçok kurumda başvurular başladı ya da başlamak üzere. Bazı başvuru tarihleri ise temmuz ve ağustos aylarını kapsıyor. İşte dikkat çeken bazı ilanlar ve başvuru takvimleri:
İzmir Büyükşehir Belediyesi
: 50 zabıta memuru alacak. Başvuru: 7 – 11 Temmuz
Bursa Büyükşehir Belediyesi
: 50 memur alacak. Başvuru: 23 – 27 Haziran
Atatürk Üniversitesi
: 210 sözleşmeli personel alacak. Başvuru: 18 Haziran’a kadar
Jandarma Genel Komutanlığı
: 90 sürekli işçi alımı yapacak. Başvuru: 23 Haziran’a kadar
Gelir İdaresi Başkanlığı
: 81 bilişim personeli alacak. Başvuru: 23 Haziran – 4 Temmuz
Yargıtay
: 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvuru: 20 – 27 Haziran
Öne çıkan belediye alımları
Birçok belediye farklı alanlarda personel istihdam edecek. Öne çıkan ilanlar arasında:
Didim Belediyesi
: 10 memur (16 – 20 Haziran)
Avcılar Belediyesi
: 8 memur (17 – 20 Haziran)
Lüleburgaz Belediyesi
: 16 memur (30 Haziran – 4 Temmuz)
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi
: 31 memur (1 – 3 Eylül)
Üniversiteler ve özel i̇darelerden personel alımı
Çukurova Üniversitesi
: 24 personel (15 sözleşmeli, 9 işçi)
Yozgat Bozok Üniversitesi
: 6 sözleşmeli personel
Bolu İl Özel İdaresi
: 1 maden mühendisi (16 – 20 Haziran)
Ardahan İl Özel İdaresi
: 4 sözleşmeli personel (23 – 27 Haziran)
Hangi kadrolarda alım yapılacak?
Kurumların duyurduğu ilanlarda yer alan başlıca pozisyonlar:
Mühendis (maden, harita vb.) Sözleşmeli bilişim personeli Uzman ve müfettiş yardımcısı
Başvurular nereden yapılacak?
Başvurular ilgili belediye ve kamu kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden veya İŞKUR, e-Devlet, Resmi Gazete ilanları aracılığıyla yapılabiliyor. Her ilan için belge şartları, sınav tarihleri ve değerlendirme kriterleri farklılık gösteriyor.