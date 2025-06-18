Resmi Gazete'de yayımlandı: 662 kamu personeli alımı başvurusu başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail askerleri, İran’ın saldırılarına sevinen Filistinli tutuklulara baskın düzenledi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: 'ABD, artık çöken bir hegemondur'
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mehmet Gün: ‘Hukuk eğitimi Türkiye'de kaliteli değil’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Gazeteci Murat Ağırel: ‘Ümit Özdağ, ilk savunmasında yer vermediği bir bilgi verdi’
13:30
59 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ertelemek, kaybettirir: Sona kalan dona kalır
14:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
14:36
7 dk
ANKARA FARKI
İsrail'in İran'a saldırısı: Bundan sonra ne olur?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kızıldeniz’de başlayan çıkmaz: Şapa oturmak’
18:17
3 dk
SESLİ HABER
Erdoğan ‘caydırıcılık’ dedi: Türkiye’nin füze ve uçak envanteri ne durumda?
18:36
6 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
18:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
19:17
34 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
20:06
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, UEFA HatTrick Komitesi üyesi olarak belirlendi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’li Cumhur Uzun: Torba kanunla zeytinlik katliamı yapılacak
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakan Saatçioğlu: 'Lojman sıkıntısı ve yüksek enflasyon turizmi zorluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka savaşa katılır mı?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Tel değil, kalp çatırdar: Bam teline basınca’
15:06
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Askeri seçenekler Trump’ın masasında
16:08
3 dk
SESLİ HABER
İran çatışması bile durdurmadı: İsrail'in Filistin'de yeni saldırıları
16:21
2 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Trump geri döndü, Zelenskiy zora düştü
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Altının ölçüsü, zarafetin deyimi
18:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/memur-olmak-isteyenleri-ilgilendiriyor-resmi-gazetede-yayimlandi-662-kamu-personeli-alimi-basvurusu-1097118376.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 662 kamu personeli alımı başvurusu başladı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 662 kamu personeli alımı başvurusu başladı
Sputnik Türkiye
Memur olmak isteyen milyonlarca aday için müjdeli haber geldi. Haziran ayında 38 kamu kurumu tarafından toplam 662 personel alımı yapılacak. İlanlar Resmi... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T13:49+0300
2025-06-18T13:49+0300
ekonomi̇
memur
resmi gazete
kamu
kamu personeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_42586831fdf6bcb7721e1fb7131e21e3.jpg
Kamu kurumları, Haziran ayında personel ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, aralarında belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve özel idarelerin yer aldığı 38 kurum, 662 kişiyi istihdam edecek. Alımlar; memur, sözleşmeli personel, işçi, uzman yardımcısı, zabıta ve mühendis gibi çeşitli kadrolarda yapılacak.Başvuru süreçleri başladıBirçok kurumda başvurular başladı ya da başlamak üzere. Bazı başvuru tarihleri ise temmuz ve ağustos aylarını kapsıyor. İşte dikkat çeken bazı ilanlar ve başvuru takvimleri:Öne çıkan belediye alımlarıBirçok belediye farklı alanlarda personel istihdam edecek. Öne çıkan ilanlar arasında:Üniversiteler ve özel i̇darelerden personel alımıHangi kadrolarda alım yapılacak?Kurumların duyurduğu ilanlarda yer alan başlıca pozisyonlar:Başvurular nereden yapılacak?Başvurular ilgili belediye ve kamu kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden veya İŞKUR, e-Devlet, Resmi Gazete ilanları aracılığıyla yapılabiliyor. Her ilan için belge şartları, sınav tarihleri ve değerlendirme kriterleri farklılık gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/600-bin-kamu-iscisi-icin-kritik-tarih-belli-oldu-1096967633.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71357f9ef06e7206a2f355e2be933f73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamu personel alımı haziran 2025, memur alımı başvuru tarihleri, belediye memur alımları, zabıta memuru alımı 2025, resmi gazete kamu ilanları, 662 kamu personeli alımı, jandarma işçi alımı, gelir idaresi personel alımı, atama ve personel ilanları
kamu personel alımı haziran 2025, memur alımı başvuru tarihleri, belediye memur alımları, zabıta memuru alımı 2025, resmi gazete kamu ilanları, 662 kamu personeli alımı, jandarma işçi alımı, gelir idaresi personel alımı, atama ve personel ilanları

Resmi Gazete'de yayımlandı: 662 kamu personeli alımı başvurusu başladı

13:49 18.06.2025
© AAKamu personel alımı
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA
Abone ol
Memur olmak isteyen milyonlarca aday için müjdeli haber geldi. Haziran ayında 38 kamu kurumu tarafından toplam 662 personel alımı yapılacak. İlanlar Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. Mühendis, zabıta, işçi, teknisyen, yazılımcı ve memur dahil çok sayıda farklı kadroda alım yapılacak. Başvurular başladı, detaylar haberimizde…
Kamu kurumları, Haziran ayında personel ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, aralarında belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve özel idarelerin yer aldığı 38 kurum, 662 kişiyi istihdam edecek. Alımlar; memur, sözleşmeli personel, işçi, uzman yardımcısı, zabıta ve mühendis gibi çeşitli kadrolarda yapılacak.

Başvuru süreçleri başladı

Birçok kurumda başvurular başladı ya da başlamak üzere. Bazı başvuru tarihleri ise temmuz ve ağustos aylarını kapsıyor. İşte dikkat çeken bazı ilanlar ve başvuru takvimleri:
İzmir Büyükşehir Belediyesi: 50 zabıta memuru alacak. Başvuru: 7 – 11 Temmuz
Bursa Büyükşehir Belediyesi: 50 memur alacak. Başvuru: 23 – 27 Haziran
Atatürk Üniversitesi: 210 sözleşmeli personel alacak. Başvuru: 18 Haziran’a kadar
Jandarma Genel Komutanlığı: 90 sürekli işçi alımı yapacak. Başvuru: 23 Haziran’a kadar
Gelir İdaresi Başkanlığı: 81 bilişim personeli alacak. Başvuru: 23 Haziran – 4 Temmuz
Yargıtay: 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvuru: 20 – 27 Haziran

Öne çıkan belediye alımları

Birçok belediye farklı alanlarda personel istihdam edecek. Öne çıkan ilanlar arasında:
Didim Belediyesi: 10 memur (16 – 20 Haziran)
Avcılar Belediyesi: 8 memur (17 – 20 Haziran)
Lüleburgaz Belediyesi: 16 memur (30 Haziran – 4 Temmuz)
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi: 31 memur (1 – 3 Eylül)

Üniversiteler ve özel i̇darelerden personel alımı

Çukurova Üniversitesi: 24 personel (15 sözleşmeli, 9 işçi)
Yozgat Bozok Üniversitesi: 6 sözleşmeli personel
Bolu İl Özel İdaresi: 1 maden mühendisi (16 – 20 Haziran)
Ardahan İl Özel İdaresi: 4 sözleşmeli personel (23 – 27 Haziran)

Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Kurumların duyurduğu ilanlarda yer alan başlıca pozisyonlar:
Memur
Zabıta memuru
Mühendis (maden, harita vb.)
Teknisyen
İşçi
Sözleşmeli bilişim personeli
Uzman ve müfettiş yardımcısı
Sağlık personeli

Başvurular nereden yapılacak?

Başvurular ilgili belediye ve kamu kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden veya İŞKUR, e-Devlet, Resmi Gazete ilanları aracılığıyla yapılabiliyor. Her ilan için belge şartları, sınav tarihleri ve değerlendirme kriterleri farklılık gösteriyor.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
EKONOMİ
600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu: Gözler zam teklifinde
12 Haziran , 10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала