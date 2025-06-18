https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/memur-olmak-isteyenleri-ilgilendiriyor-resmi-gazetede-yayimlandi-662-kamu-personeli-alimi-basvurusu-1097118376.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 662 kamu personeli alımı başvurusu başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 662 kamu personeli alımı başvurusu başladı

Sputnik Türkiye

Memur olmak isteyen milyonlarca aday için müjdeli haber geldi. Haziran ayında 38 kamu kurumu tarafından toplam 662 personel alımı yapılacak. İlanlar Resmi... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T13:49+0300

2025-06-18T13:49+0300

2025-06-18T13:49+0300

ekonomi̇

memur

resmi gazete

kamu

kamu personeli

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Kamu kurumları, Haziran ayında personel ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, aralarında belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve özel idarelerin yer aldığı 38 kurum, 662 kişiyi istihdam edecek. Alımlar; memur, sözleşmeli personel, işçi, uzman yardımcısı, zabıta ve mühendis gibi çeşitli kadrolarda yapılacak.Başvuru süreçleri başladıBirçok kurumda başvurular başladı ya da başlamak üzere. Bazı başvuru tarihleri ise temmuz ve ağustos aylarını kapsıyor. İşte dikkat çeken bazı ilanlar ve başvuru takvimleri:Öne çıkan belediye alımlarıBirçok belediye farklı alanlarda personel istihdam edecek. Öne çıkan ilanlar arasında:Üniversiteler ve özel i̇darelerden personel alımıHangi kadrolarda alım yapılacak?Kurumların duyurduğu ilanlarda yer alan başlıca pozisyonlar:Başvurular nereden yapılacak?Başvurular ilgili belediye ve kamu kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden veya İŞKUR, e-Devlet, Resmi Gazete ilanları aracılığıyla yapılabiliyor. Her ilan için belge şartları, sınav tarihleri ve değerlendirme kriterleri farklılık gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/600-bin-kamu-iscisi-icin-kritik-tarih-belli-oldu-1096967633.html

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Sputnik Türkiye

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