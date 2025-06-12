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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/600-bin-kamu-iscisi-icin-kritik-tarih-belli-oldu-1096967633.html
600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu: Gözler zam teklifinde
600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu: Gözler zam teklifinde
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisi, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için kritik bir... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T10:49+0300
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ekonomi̇
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kamu personeli
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600 binden fazla kamu işçisi, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin vereceği zam teklifine odaklandı. 2025-2026 dönemini kapsayacak yeni sözleşme için karar aşamasına gelinirken, teklifin yarın açıklanacağı duyuruldu.Bakan Işıkhan, tarihi bayram sonrası olarak i̇şaret etmiştiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını ifade etmişti. Beklenen gün geldi. Yarın yapılacak toplantı ile hükümetin masaya koyacağı rakam netleşmiş olacak.Görüşmeler, işçi tarafında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, işveren tarafında ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) öncülüğünde yürütülüyor. İlk temaslar şubat ve nisan aylarında gerçekleştirilmişti. Bayramın bitmesiyle birlikte sürecin son aşamasına geçildi.Sözleşme, aralarında 4-D statüsünde çalışan işçilerin de yer aldığı geniş bir kamu işçisi kitlesini kapsıyor. Yeni sözleşmeyle birlikte maaşlar ve sosyal haklar yeniden şekillenecek. Bu nedenle hem çalışanlar hem de sendikalar hükümetin teklifine odaklandı.İşçi tarafının talebiSendikalar tarafından iletilen taleplerin başında, günlük en düşük brüt ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi geliyor. Ayrıca 2025’in ilk altı ayında yüzde 50, sonraki altı ayda yüzde 25 zam ve her dönem için yüzde 10 refah payı talep ediliyor. Bu oranlar enflasyonun üzerinde bir yaşam standardı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/bankada-parasi-olanlar-dikkat-faizler-degisiyor-mevduat-faizinde-son-durum-ne--1096966364.html
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kamu, kamu personeli, zam, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), helal akreditasyon kurumu (hak), tl
kamu, kamu personeli, zam, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), helal akreditasyon kurumu (hak), tl

600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu: Gözler zam teklifinde

10:49 12.06.2025 (güncellendi: 11:01 12.06.2025)
© AA / Dilara İrem SancarTürk Lirası
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© AA / Dilara İrem Sancar
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye genelinde kamu kurumlarında görev yapan yaklaşık 600 bin kamu işçisi, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için kritik bir eşikte. Kamu işçisinin zam pazarlığında 4'üncü toplantı yarın saat 14.00'te yapılacak. Hükümet, ilk zam teklifini yarın verecek.
600 binden fazla kamu işçisi, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin vereceği zam teklifine odaklandı. 2025-2026 dönemini kapsayacak yeni sözleşme için karar aşamasına gelinirken, teklifin yarın açıklanacağı duyuruldu.

Bakan Işıkhan, tarihi bayram sonrası olarak i̇şaret etmişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada zam teklifinin Kurban Bayramı sonrasında sunulacağını ifade etmişti. Beklenen gün geldi. Yarın yapılacak toplantı ile hükümetin masaya koyacağı rakam netleşmiş olacak.
Görüşmeler, işçi tarafında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, işveren tarafında ise Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) öncülüğünde yürütülüyor. İlk temaslar şubat ve nisan aylarında gerçekleştirilmişti. Bayramın bitmesiyle birlikte sürecin son aşamasına geçildi.
Sözleşme, aralarında 4-D statüsünde çalışan işçilerin de yer aldığı geniş bir kamu işçisi kitlesini kapsıyor. Yeni sözleşmeyle birlikte maaşlar ve sosyal haklar yeniden şekillenecek. Bu nedenle hem çalışanlar hem de sendikalar hükümetin teklifine odaklandı.

İşçi tarafının talebi

Sendikalar tarafından iletilen taleplerin başında, günlük en düşük brüt ücretin 1800 TL’ye yükseltilmesi geliyor. Ayrıca 2025’in ilk altı ayında yüzde 50, sonraki altı ayda yüzde 25 zam ve her dönem için yüzde 10 refah payı talep ediliyor. Bu oranlar enflasyonun üzerinde bir yaşam standardı hedefliyor.
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