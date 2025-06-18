https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/mariya-zaharova-iran-israil-tirmanisini-sputnike-yorumladi-felakete-milimetrelik-mesafedeyiz-1097122665.html

Mariya Zaharova, İran-İsrail tırmanışını Sputnik’e yorumladı: ‘Felakete milimetrelik mesafedeyiz’

Mariya Zaharova, İran-İsrail tırmanışını Sputnik’e yorumladı: ‘Felakete milimetrelik mesafedeyiz’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İran ile İsrail etrafında yaşanan gerilime ilişkin yorumunda 'bir felakete milimetrelik mesafeye yaklaşmış... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T15:28+0300

2025-06-18T15:28+0300

2025-06-18T15:28+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, SPIEF-2025 kapsamında Sputnik’e özel söyleşisinde İran ile İsrail etrafındaki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu."Biliyorsunuz, artık mesele ‘eşikte’ mi yoksa ‘eşiğin ötesinde’ mi meselesi değil. Mesele şu ki, durum varsayımsal bir plandan somut bir plana dönüştü, günde birkaç kez İran'ın barışçıl sivil altyapısının nükleer tesislerine füze saldırıları yapılıyor, ki bu tesisler UAEA'nın kontrolünde ve orada bulunan UAEA gözlemcilerinin fiziksel kontrolündedir. Ve bu noktada eşikler, çizgiler, bir takım sınırlar hakkında felsefe yapılmayıp, Dışişleri Bakanlığı’nın dün yapılan açıklamasına dayanarak bir felakete milimetrelik mesafeye yaklaşmış olduğumuzu anlamalıyız" diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Zaharova, "Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak rolünü oynuyor ve örneğin İran nükleer anlaşmasının hazırlanmasında arabulucu ve katılımcı rolünü üstlendi. Bölgedeki bütün ülkelerle temas halinde olduğumuzu konuşmuştuk, İsrail'in yeni tırmanış dalgasını başlatmasının arifesinde, Tahran ve Washington arasında gelişen müzakere sürecine yardım etmeye hazır olduğumuzu konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/spief-2025-basliyor-kuresel-ekonominin-kalbi-stpetersburgda-atacak-1097094041.html

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