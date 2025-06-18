https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/mariya-zaharova-iran-israil-tirmanisini-sputnike-yorumladi-felakete-milimetrelik-mesafedeyiz-1097122665.html
Mariya Zaharova, İran-İsrail tırmanışını Sputnik’e yorumladı: ‘Felakete milimetrelik mesafedeyiz’
Mariya Zaharova, İran-İsrail tırmanışını Sputnik’e yorumladı: ‘Felakete milimetrelik mesafedeyiz’
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İran ile İsrail etrafında yaşanan gerilime ilişkin yorumunda 'bir felakete milimetrelik mesafeye yaklaşmış... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T15:28+0300
2025-06-18T15:28+0300
2025-06-18T15:28+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, SPIEF-2025 kapsamında Sputnik’e özel söyleşisinde İran ile İsrail etrafındaki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu."Biliyorsunuz, artık mesele ‘eşikte’ mi yoksa ‘eşiğin ötesinde’ mi meselesi değil. Mesele şu ki, durum varsayımsal bir plandan somut bir plana dönüştü, günde birkaç kez İran'ın barışçıl sivil altyapısının nükleer tesislerine füze saldırıları yapılıyor, ki bu tesisler UAEA'nın kontrolünde ve orada bulunan UAEA gözlemcilerinin fiziksel kontrolündedir. Ve bu noktada eşikler, çizgiler, bir takım sınırlar hakkında felsefe yapılmayıp, Dışişleri Bakanlığı’nın dün yapılan açıklamasına dayanarak bir felakete milimetrelik mesafeye yaklaşmış olduğumuzu anlamalıyız" diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Zaharova, "Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak rolünü oynuyor ve örneğin İran nükleer anlaşmasının hazırlanmasında arabulucu ve katılımcı rolünü üstlendi. Bölgedeki bütün ülkelerle temas halinde olduğumuzu konuşmuştuk, İsrail'in yeni tırmanış dalgasını başlatmasının arifesinde, Tahran ve Washington arasında gelişen müzakere sürecine yardım etmeye hazır olduğumuzu konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/spief-2025-basliyor-kuresel-ekonominin-kalbi-stpetersburgda-atacak-1097094041.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sputnik, i̇ran, i̇srail, çatışma, değerlendirme, yorum, spief-2025, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sputnik, i̇ran, i̇srail, çatışma, değerlendirme, yorum, spief-2025, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
Mariya Zaharova, İran-İsrail tırmanışını Sputnik’e yorumladı: ‘Felakete milimetrelik mesafedeyiz’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İran ile İsrail etrafında yaşanan gerilime ilişkin yorumunda 'bir felakete milimetrelik mesafeye yaklaşmış olduğumuzu anlamalıyız' açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, SPIEF-2025 kapsamında Sputnik’e özel söyleşisinde İran ile İsrail etrafındaki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Biliyorsunuz, artık mesele ‘eşikte’ mi yoksa ‘eşiğin ötesinde’ mi meselesi değil. Mesele şu ki, durum varsayımsal bir plandan somut bir plana dönüştü, günde birkaç kez İran'ın barışçıl sivil altyapısının nükleer tesislerine füze saldırıları yapılıyor, ki bu tesisler UAEA'nın kontrolünde ve orada bulunan UAEA gözlemcilerinin fiziksel kontrolündedir. Ve bu noktada eşikler, çizgiler, bir takım sınırlar hakkında felsefe yapılmayıp, Dışişleri Bakanlığı’nın dün yapılan açıklamasına dayanarak bir felakete milimetrelik mesafeye yaklaşmış olduğumuzu anlamalıyız" diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu milimetreler ise varsayımsal değil, gerçektir. Eğer, Tanrı korusun bu saldırılar İran tarafından beyan edilen ve UAEA tarafından denetlenen malzemelere denk gelirse, bu geri döndürülemez korkunç sonuçlara yol açabilir. Herkesin farkına varması gereken şey, tüm bunların son derece tehlikeli bir seviyeye ulaştığıdır.
Zaharova, "Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak rolünü oynuyor ve örneğin İran nükleer anlaşmasının hazırlanmasında arabulucu ve katılımcı rolünü üstlendi. Bölgedeki bütün ülkelerle temas halinde olduğumuzu konuşmuştuk, İsrail'in yeni tırmanış dalgasını başlatmasının arifesinde, Tahran ve Washington arasında gelişen müzakere sürecine yardım etmeye hazır olduğumuzu konuşmuştuk" ifadelerini kullandı.