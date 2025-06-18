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SPIEF-2025 başlıyor: Küresel ekonominin kalbi St.Petersburg'da atacak
SPIEF-2025 başlıyor: Küresel ekonominin kalbi St.Petersburg'da atacak
Sputnik Türkiye
Dünyanın dört bir yanından siyasetçi, ekonomist, uzman ve iş insanı, St.Petersburg'da SPIEF-2025'te bir araya gelecek. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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Geleneksel hale gelen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) bugün başlıyor.Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden SPIEF, 2025 yılında 28. kez kapılarını açıyor.Etkinliğin bu yılki ana teması 'Ortak Değerler: Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temeli' olarak belirlendi.Şu ana dek 140 ülkeden temsilci, bugün başlayan ve 4 gün sürecek bu önemli etkinliğe katılacaklarını teyit etmiş durumda.Rus-Türk enerji işbirliği forumda ele alınacakRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili gündemdeki konuları da ele alırken enerji sektöründeki işbirliğinin SPIEF-2025 kapsamındaki Rus-Türk temaslarında ele alınmasını kararlaştırdı.'ABD'li iş insanları da Rusya'da'Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 50 ülkeden siyasi temsilcilerin katılacağı foruma ABD'li iş insanlarının da geleceğini açıkladı.SPIEF-2025 Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov da forumla ilgili açıklamasında "Şu an itibarıyla 140 ülke ve bölgeden 20 bin temsilci SPIEF'e katılımlarını teyit etti. Bu, yeni küresel koşullarda uluslararası işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın istikametlerini belirleyen pratik çözümlerin geliştirildiği yetkin bir platform olarak SPIEF'e olan yüksek talebi gösteriyor" dedi.Rusya-AB İş Diyaloğu yapılacakSPIEF-2025'in resmi yayın organı, forum kapsamında Rusya-AB İş Diyaloğu gerçekleştirileceğini açıkladı.Forumda Rusya ile BDT, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkeleri arasında da iş diyaloğu etkinlikleri düzenlenecek.Putin ikili görüşmeler yapacakRus lider Putin, SPIEF-2025 kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paulus Mashatile, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang gibi isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.Putin, uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla görüşecekKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF kapsamında, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla görüşeceğini bildirdi.Putin 20 Haziran Cuma günü konuşma yapacakRus lider Putin, 20 Haziran Cuma günü SPIEF-2025'in ana oturumuna katılarak bir konuşma yapacak.Devlet Başkanı, Rus ekonomisinin durumu, Rusya'nın yabancı ortaklarla ilişkileri, küresel siyaset ve ekonomideki güncel gelişmeler hakkındaki görüşlerini paylaşacak.Putin'in konuşmasının ardından katılımcıların sorularına yanıt vermesi de bekleniyor.150'den fazla etkinlik düzenlenecekSPIEF-2025'in iş programında, küresel ekonomik eğilimlerden ve dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojide liderliğe ve insani bağların güçlendirilmesine kadar çok çeşitli konuları kapsayan 150'den fazla etkinlik yer alıyor.Bu yılki program, 'Küresel Ekonomi: Küresel Büyüme İçin Yeni Platform', 'Rus Ekonomisi: Büyümenin Yeni Niteliği', 'Yeni Dünyada İnsan', 'Yaşamak İçin Ortam', 'Teknoloji: Liderlik Arzusu' gibi 5 temel konu etrafında oluşturuldu.Sputnik forumun medya partneriSputnik, 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF-2025'in medya partneri olarak yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/st-petersburg-uluslararasi-ekonomi-forumu-28-kez-kapilarini-acacak-140-ulkeden-temsilci-katilacak-1097093762.html
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yuriy uşakov, anton kobyakov, vladimir putin, rusya, abd, asya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), sputnik, bağımsız devletler topluluğu (bdt), spief-2025
yuriy uşakov, anton kobyakov, vladimir putin, rusya, abd, asya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), sputnik, bağımsız devletler topluluğu (bdt), spief-2025

SPIEF-2025 başlıyor: Küresel ekonominin kalbi St.Petersburg'da atacak

09:20 18.06.2025 (güncellendi: 09:27 18.06.2025)
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Dünyanın dört bir yanından siyasetçi, ekonomist, uzman ve iş insanı, St.Petersburg'da SPIEF-2025'te bir araya gelecek.
Geleneksel hale gelen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) bugün başlıyor.

Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden SPIEF, 2025 yılında 28. kez kapılarını açıyor.

Etkinliğin bu yılki ana teması 'Ortak Değerler: Çok Kutuplu Dünyada Büyümenin Temeli' olarak belirlendi.

Şu ana dek 140 ülkeden temsilci, bugün başlayan ve 4 gün sürecek bu önemli etkinliğe katılacaklarını teyit etmiş durumda.

Rus-Türk enerji işbirliği forumda ele alınacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili gündemdeki konuları da ele alırken enerji sektöründeki işbirliğinin SPIEF-2025 kapsamındaki Rus-Türk temaslarında ele alınmasını kararlaştırdı.

'ABD'li iş insanları da Rusya'da'

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, 50 ülkeden siyasi temsilcilerin katılacağı foruma ABD'li iş insanlarının da geleceğini açıkladı.

SPIEF-2025 Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov da forumla ilgili açıklamasında "Şu an itibarıyla 140 ülke ve bölgeden 20 bin temsilci SPIEF'e katılımlarını teyit etti. Bu, yeni küresel koşullarda uluslararası işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın istikametlerini belirleyen pratik çözümlerin geliştirildiği yetkin bir platform olarak SPIEF'e olan yüksek talebi gösteriyor" dedi.

Rusya-AB İş Diyaloğu yapılacak

SPIEF-2025'in resmi yayın organı, forum kapsamında Rusya-AB İş Diyaloğu gerçekleştirileceğini açıkladı.

Forumda Rusya ile BDT, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkeleri arasında da iş diyaloğu etkinlikleri düzenlenecek.

Putin ikili görüşmeler yapacak

Rus lider Putin, SPIEF-2025 kapsamında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paulus Mashatile, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang gibi isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Putin, uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF kapsamında, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla görüşeceğini bildirdi.

Putin 20 Haziran Cuma günü konuşma yapacak

Rus lider Putin, 20 Haziran Cuma günü SPIEF-2025'in ana oturumuna katılarak bir konuşma yapacak.

Devlet Başkanı, Rus ekonomisinin durumu, Rusya'nın yabancı ortaklarla ilişkileri, küresel siyaset ve ekonomideki güncel gelişmeler hakkındaki görüşlerini paylaşacak.

Putin'in konuşmasının ardından katılımcıların sorularına yanıt vermesi de bekleniyor.

150'den fazla etkinlik düzenlenecek

SPIEF-2025'in iş programında, küresel ekonomik eğilimlerden ve dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya, teknolojide liderliğe ve insani bağların güçlendirilmesine kadar çok çeşitli konuları kapsayan 150'den fazla etkinlik yer alıyor.

Bu yılki program, 'Küresel Ekonomi: Küresel Büyüme İçin Yeni Platform', 'Rus Ekonomisi: Büyümenin Yeni Niteliği', 'Yeni Dünyada İnsan', 'Yaşamak İçin Ortam', 'Teknoloji: Liderlik Arzusu' gibi 5 temel konu etrafında oluşturuldu.

Sputnik forumun medya partneri

Sputnik, 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF-2025'in medya partneri olarak yer alıyor.
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu 28. kez kapılarını açacak: 140 ülkeden temsilci katılacak
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