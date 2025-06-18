https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/galatasaray-baskani-ozbek-fenerbahce-4-yildizi-takmadan-biz-6inciyi-takariz-1097130606.html
Galatasaray Başkanı Özbek: Fenerbahçe, 4. yıldızı takmadan biz 6'ıncıyı takarız
Galatasaray Başkanı Özbek: Fenerbahçe, 4. yıldızı takmadan biz 6'ıncıyı takarız
Sputnik Türkiye
Galatasaray Taraflarlar Derneği'nin düzenlediği, 25'inci Şampiyonluk Gecesi'ne görüntülü mesaj yollayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rakibin 4. yıldızı... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T19:37+0300
2025-06-18T19:37+0300
2025-06-18T19:37+0300
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Galatasaray Taraflarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesi, Bandırma'da bulunan bir otelde gerçekleşti. Geceye, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bandırmalı iş insanı Osman Kocaman, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdemir, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Emin Erçakar ve Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.SporX'in haberine göre; Geceye görüntülü mesaj gönderen Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, "Bandırma'daki gecede, 25'inci şampiyonluğumuzun coşkuyla kutlanacağını biliyorum. Rakibimiz dördüncü yıldızı takmadan, altıncı yıldızı takacağımıza inanıyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/leroy-sane-galatasaray-icin-istanbulda-bir-an-once-maca-cikmak-istiyorum-1096961948.html
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fenerbahçe, galatasaray, yıldız, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç
Galatasaray Başkanı Özbek: Fenerbahçe, 4. yıldızı takmadan biz 6'ıncıyı takarız
Galatasaray Taraflarlar Derneği'nin düzenlediği, 25'inci Şampiyonluk Gecesi'ne görüntülü mesaj yollayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rakibin 4. yıldızı takmadan 6. yıldız hedefini açıkladı.
Galatasaray Taraflarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesi, Bandırma'da bulunan bir otelde gerçekleşti.
Geceye, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bandırmalı iş insanı Osman Kocaman, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdemir, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Emin Erçakar ve Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
SporX'in haberine göre; Geceye görüntülü mesaj gönderen Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, "Bandırma'daki gecede, 25'inci şampiyonluğumuzun coşkuyla kutlanacağını biliyorum. Rakibimiz dördüncü yıldızı takmadan, altıncı yıldızı takacağımıza inanıyorum" dedi.