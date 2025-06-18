https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/galatasaray-baskani-ozbek-fenerbahce-4-yildizi-takmadan-biz-6inciyi-takariz-1097130606.html

Galatasaray Başkanı Özbek: Fenerbahçe, 4. yıldızı takmadan biz 6'ıncıyı takarız

Galatasaray Başkanı Özbek: Fenerbahçe, 4. yıldızı takmadan biz 6'ıncıyı takarız

Sputnik Türkiye

Galatasaray Taraflarlar Derneği'nin düzenlediği, 25'inci Şampiyonluk Gecesi'ne görüntülü mesaj yollayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rakibin 4. yıldızı... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T19:37+0300

2025-06-18T19:37+0300

2025-06-18T19:37+0300

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Galatasaray Taraflarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk gecesi, Bandırma'da bulunan bir otelde gerçekleşti. Geceye, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bandırmalı iş insanı Osman Kocaman, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Daşdemir, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Emin Erçakar ve Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.SporX'in haberine göre; Geceye görüntülü mesaj gönderen Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, "Bandırma'daki gecede, 25'inci şampiyonluğumuzun coşkuyla kutlanacağını biliyorum. Rakibimiz dördüncü yıldızı takmadan, altıncı yıldızı takacağımıza inanıyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/leroy-sane-galatasaray-icin-istanbulda-bir-an-once-maca-cikmak-istiyorum-1096961948.html

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