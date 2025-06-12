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Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'da: Bir an önce maça çıkmak istiyorum
Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'da: Bir an önce maça çıkmak istiyorum
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübünün transfer görüşmesi yürüttüğü Leroy Sane, İstanbul'a geldi. TYıldız futbolcuya Atatürk Havalimanı'nda sarı kırmızılı taraftarlar yoğun... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T06:30+0300
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spor
galatasaray
leroy sane
atatürk havalimanı
bayern münih
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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Almanya vatandaşı 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane'i coşkuyla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıktıktan sonra taraftarın yönlendirmesiyle "üçlü" çektirdi.Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray'a karşı çıktığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek "Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Galatasaray dışında kulüplerden de teklif aldığını dile getiren Sane, "Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray'a emin bir şekilde geldim." diye konuştu.Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane'nin Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi, 1 Temmuz'da sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/galatasaraydan-leroy-sane-aciklamasi-resmi-gorusmelere-baslanmistir-1096959403.html
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galatasaray, leroy sane, atatürk havalimanı, bayern münih
galatasaray, leroy sane, atatürk havalimanı, bayern münih

Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'da: Bir an önce maça çıkmak istiyorum

06:30 12.06.2025
© AA / Adem KutucuGalatasaray için İstanbul'da: Prensipte anlaşılan Leroy Sane'i taraftarlar karşıladı
Galatasaray için İstanbul'da: Prensipte anlaşılan Leroy Sane'i taraftarlar karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA / Adem Kutucu
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Galatasaray Kulübünün transfer görüşmesi yürüttüğü Leroy Sane, İstanbul'a geldi. TYıldız futbolcuya Atatürk Havalimanı'nda sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Almanya vatandaşı 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane'i coşkuyla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıktıktan sonra taraftarın yönlendirmesiyle "üçlü" çektirdi.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray'a karşı çıktığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek "Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray dışında kulüplerden de teklif aldığını dile getiren Sane, "Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray'a emin bir şekilde geldim." diye konuştu.
Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane'nin Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi, 1 Temmuz'da sona erecek.
Leroy Sane - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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Leroy Sane: Tabii ki bir çok teklif vardı ama Galatasaray beni bütün olarak çok etkiledi
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