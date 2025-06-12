https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/leroy-sane-galatasaray-icin-istanbulda-bir-an-once-maca-cikmak-istiyorum-1096961948.html

Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'da: Bir an önce maça çıkmak istiyorum

Leroy Sane Galatasaray için İstanbul'da: Bir an önce maça çıkmak istiyorum

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmesi yürüttüğü Leroy Sane, İstanbul'a geldi. TYıldız futbolcuya Atatürk Havalimanı'nda sarı kırmızılı taraftarlar yoğun... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-12T06:30+0300

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2025-06-12T06:29+0300

spor

galatasaray

leroy sane

atatürk havalimanı

bayern münih

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Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Almanya vatandaşı 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane'i coşkuyla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıktıktan sonra taraftarın yönlendirmesiyle "üçlü" çektirdi.Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray'a karşı çıktığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek "Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Galatasaray dışında kulüplerden de teklif aldığını dile getiren Sane, "Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray'a emin bir şekilde geldim." diye konuştu.Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane'nin Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi, 1 Temmuz'da sona erecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/galatasaraydan-leroy-sane-aciklamasi-resmi-gorusmelere-baslanmistir-1096959403.html

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galatasaray, leroy sane, atatürk havalimanı, bayern münih