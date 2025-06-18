https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/bos-araziye-kilolarca-salatalik-atilmisti-bakanliktan-ilk-aciklama--1097132789.html

Boş araziye kilolarca salatalık atılmıştı: Bakanlıktan ilk açıklama

Boş araziye kilolarca salatalık atılmıştı: Bakanlıktan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Darıca’da boş araziye dökülen çürük salatalıklarla ilgili inceleme başlattı. Kamera kayıtları sonucu olayı gerçekleştiren kişinin S.B... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T22:36+0300

2025-06-18T22:36+0300

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türki̇ye

salatalık

çürüme

sebze

meyve-sebze ithalatı

ceza

ticaret

ticaret bakanlığı

tarım ve orman bakanlığı

tarım

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Kocaeli Darıca’da boş araziye dökülen salatalıklarla ilgili görüntülerin ardından inceleme başlatıldı.Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Gürcan, yapılan denetimlerde 250-300 kg çürümeye yüz tutmuş salatalığın boş araziye döküldüğünü ve olayın S.B. adlı kişiye ait araçla 15 Haziran’da gerçekleştirildiğini duyurdu.S.B. hakkında 1.4 milyon TL - 17.2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağı belirtilirken usulsüz imha nedeniyle yasal işlem başlatılacağı öğrenildi. Bakanlık, kuralları hiçe sayanlara en ağır yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

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salatalık, çürüme, sebze, meyve-sebze ithalatı, ceza, ticaret, ticaret bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, tarım, tarım yasası