https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/bos-araziye-kilolarca-salatalik-atilmisti-bakanliktan-ilk-aciklama--1097132789.html
Boş araziye kilolarca salatalık atılmıştı: Bakanlıktan ilk açıklama
Boş araziye kilolarca salatalık atılmıştı: Bakanlıktan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Darıca’da boş araziye dökülen çürük salatalıklarla ilgili inceleme başlattı. Kamera kayıtları sonucu olayı gerçekleştiren kişinin S.B... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T22:36+0300
2025-06-18T22:36+0300
2025-06-18T22:36+0300
türki̇ye
salatalık
çürüme
sebze
meyve-sebze ithalatı
ceza
ticaret
ticaret bakanlığı
tarım ve orman bakanlığı
tarım
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Kocaeli Darıca’da boş araziye dökülen salatalıklarla ilgili görüntülerin ardından inceleme başlatıldı.Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Gürcan, yapılan denetimlerde 250-300 kg çürümeye yüz tutmuş salatalığın boş araziye döküldüğünü ve olayın S.B. adlı kişiye ait araçla 15 Haziran’da gerçekleştirildiğini duyurdu.S.B. hakkında 1.4 milyon TL - 17.2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağı belirtilirken usulsüz imha nedeniyle yasal işlem başlatılacağı öğrenildi. Bakanlık, kuralları hiçe sayanlara en ağır yaptırımların uygulanacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/abdde-salmonella-salgini-onlarca-kisi-hastalandi-salataliklar-geri-cagirildi-1096675786.html
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salatalık, çürüme, sebze, meyve-sebze ithalatı, ceza, ticaret, ticaret bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, tarım, tarım yasası
salatalık, çürüme, sebze, meyve-sebze ithalatı, ceza, ticaret, ticaret bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı, tarım, tarım yasası
Boş araziye kilolarca salatalık atılmıştı: Bakanlıktan ilk açıklama
Ticaret Bakanlığı, Darıca’da boş araziye dökülen çürük salatalıklarla ilgili inceleme başlattı. Kamera kayıtları sonucu olayı gerçekleştiren kişinin S.B. olduğu tespit edilirken, hakkında 1.4 ile 17.2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağı açıklandı.
Kocaeli Darıca’da boş araziye dökülen salatalıklarla ilgili görüntülerin ardından inceleme başlatıldı.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Gürcan, yapılan denetimlerde 250-300 kg çürümeye yüz tutmuş salatalığın boş araziye döküldüğünü ve olayın S.B. adlı kişiye ait araçla 15 Haziran’da gerçekleştirildiğini duyurdu.
S.B. hakkında 1.4 milyon TL - 17.2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağı belirtilirken usulsüz imha nedeniyle yasal işlem başlatılacağı öğrenildi. Bakanlık, kuralları hiçe sayanlara en ağır yaptırımların uygulanacağını vurguladı.