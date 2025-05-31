https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/abdde-salmonella-salgini-onlarca-kisi-hastalandi-salataliklar-geri-cagirildi-1096675786.html

ABD'de 'salmonella' salgını: Onlarca kişi hastalandı, salatalıklar geri çağırıldı

ABD'de 'salmonella' salgını: Onlarca kişi hastalandı, salatalıklar geri çağırıldı

Sputnik Türkiye

ABD'de 18 eyalette 'salmonella' salgını yaşanıyor. Salgına sebebiyet veren ürünün salatalık olduğu açıklanırken, salatalıklar geri çağırıldı. 50 kişinin... 31.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-31T02:22+0300

2025-05-31T02:22+0300

2025-05-31T02:22+0300

dünya

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florida

salatalık

salmonella

salmonella bakterisi

zehirlenme

gıda zehirlenmesi

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Florida merkezli bir üretici tarafından üretilen salatalıkları yedikten sonra en az 16 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.29 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında satışta olan salatalıkların tüketilmesi sebebiyle 18 eyalette yaklaşık 50 kişinin salmonella gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.Salgınla bağlantılı olarak, bazı şirketler hem satılan salatalıkları hem de çeşitli gıdalarda kullanılan salatalıkları geri çağırdı.Salmonella nedir?Salmonella zehirlenmesinin belirtileri arasında ishal, ateş, şiddetli kusma, susuzluk ve mide krampları bulunuyor.Söz konusu enfeksiyon, insan ve hayvanların bağırsaklarında yaşıyor ve yiyecekler yoluyla bulaştığı biliniyor.

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abd, florida, salatalık, salmonella, salmonella bakterisi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi