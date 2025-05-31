https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/abdde-salmonella-salgini-onlarca-kisi-hastalandi-salataliklar-geri-cagirildi-1096675786.html
ABD'de 'salmonella' salgını: Onlarca kişi hastalandı, salatalıklar geri çağırıldı
ABD'de 'salmonella' salgını: Onlarca kişi hastalandı, salatalıklar geri çağırıldı
Sputnik Türkiye
ABD'de 18 eyalette 'salmonella' salgını yaşanıyor. Salgına sebebiyet veren ürünün salatalık olduğu açıklanırken, salatalıklar geri çağırıldı. 50 kişinin... 31.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-31T02:22+0300
2025-05-31T02:22+0300
2025-05-31T02:22+0300
dünya
abd
florida
salatalık
salmonella
salmonella bakterisi
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Florida merkezli bir üretici tarafından üretilen salatalıkları yedikten sonra en az 16 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.29 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında satışta olan salatalıkların tüketilmesi sebebiyle 18 eyalette yaklaşık 50 kişinin salmonella gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.Salgınla bağlantılı olarak, bazı şirketler hem satılan salatalıkları hem de çeşitli gıdalarda kullanılan salatalıkları geri çağırdı.Salmonella nedir?Salmonella zehirlenmesinin belirtileri arasında ishal, ateş, şiddetli kusma, susuzluk ve mide krampları bulunuyor.Söz konusu enfeksiyon, insan ve hayvanların bağırsaklarında yaşıyor ve yiyecekler yoluyla bulaştığı biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ucakta-bomba-sohbeti-pahaliya-patladi-1096665479.html
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abd, florida, salatalık, salmonella, salmonella bakterisi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
abd, florida, salatalık, salmonella, salmonella bakterisi, zehirlenme, gıda zehirlenmesi
ABD'de 'salmonella' salgını: Onlarca kişi hastalandı, salatalıklar geri çağırıldı
ABD'de 18 eyalette 'salmonella' salgını yaşanıyor. Salgına sebebiyet veren ürünün salatalık olduğu açıklanırken, salatalıklar geri çağırıldı. 50 kişinin salmonella gıda zehirlenmesi yaşarken, 16'sı hastaneye kaldırıldı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Florida merkezli bir üretici tarafından üretilen salatalıkları yedikten sonra en az 16 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
29 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında satışta olan salatalıkların tüketilmesi sebebiyle 18 eyalette yaklaşık 50 kişinin salmonella gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.
Salgınla bağlantılı olarak, bazı şirketler hem satılan salatalıkları hem de çeşitli gıdalarda kullanılan salatalıkları geri çağırdı.
Salmonella zehirlenmesinin belirtileri arasında ishal, ateş, şiddetli kusma, susuzluk ve mide krampları bulunuyor.
Söz konusu enfeksiyon, insan ve hayvanların bağırsaklarında yaşıyor ve yiyecekler yoluyla bulaştığı biliniyor.