Bakan Yerlikaya, Marmaris'teki skandal görüntüler hakkında konuştu: 'Asla kabul edilemez'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail askerleri, İran’ın saldırılarına sevinen Filistinli tutuklulara baskın düzenledi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: 'ABD, artık çöken bir hegemondur'
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mehmet Gün: ‘Hukuk eğitimi Türkiye'de kaliteli değil’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Gazeteci Murat Ağırel: ‘Ümit Özdağ, ilk savunmasında yer vermediği bir bilgi verdi’
13:30
59 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ertelemek, kaybettirir: Sona kalan dona kalır
14:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
14:36
7 dk
ANKARA FARKI
Dr. Hazar Vural: İran’ın ayakta durması Türkiye’nin güvenliğini sağlar
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kızıldeniz’de başlayan çıkmaz: Şapa oturmak’
18:17
3 dk
SESLİ HABER
Erdoğan ‘caydırıcılık’ dedi: Türkiye’nin füze ve uçak envanteri ne durumda?
18:36
6 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
18:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
19:17
34 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
20:06
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, UEFA HatTrick Komitesi üyesi olarak belirlendi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’li Cumhur Uzun: Torba kanunla zeytinlik katliamı yapılacak
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakan Saatçioğlu: 'Lojman sıkıntısı ve yüksek enflasyon turizmi zorluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İsrail-İran savaşına dair yapay zekaya sorulan sorular
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Tel değil, kalp çatırdar: Bam teline basınca’
15:06
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Askeri seçenekler Trump’ın masasında
16:09
3 dk
SESLİ HABER
İran çatışması bile durdurmadı: İsrail'in Filistin'de yeni saldırıları
16:23
2 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Trump geri döndü, Zelenskiy zora düştü
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Altının ölçüsü, zarafetin deyimi
18:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/bakan-yerlikaya-marmaristeki-skandal-goruntuler-hakkinda-konustu-asla-kabul-edilemez-1097126528.html
Bakan Yerlikaya, Marmaris'teki skandal görüntüler hakkında konuştu: 'Asla kabul edilemez'
Bakan Yerlikaya, Marmaris'teki skandal görüntüler hakkında konuştu: 'Asla kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence merkezlerinde kaydedilen skandal görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T17:18+0300
2025-06-18T17:18+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
marmaris
dans
dans grubu
dans gösterisi
dansçı
dansöz
bar
kafe-bar-restoran çalışanları ve i̇şletmecileri dayanışma platformu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087468885_0:196:2943:1851_1920x0_80_0_0_f4281b8f5556a6e45dfd9e2388fb5e18.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence mekanlarında ortaya çıkan görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirtti.Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanında kadın turistlere yapılan dans videosu gündem yaratmıştı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Bakan Yerlikaya açıklama yayımladı.Bakan Yerlikaya ''2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/marmaris-belediye-baskani-acar-unlu-hakkinda-sorusturma-1094670932.html
türki̇ye
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087468885_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_00303f37c1e7e6b61488dfcb4cddd50d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, marmaris, dans, dans grubu, dans gösterisi, dansçı, dansöz, bar, kafe-bar-restoran çalışanları ve i̇şletmecileri dayanışma platformu, kültür ve turizm bakanlığı, turizm, turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi i̇şletmeleri derneği (turyi̇d), iç turizm, turizm sektörü
ali yerlikaya, marmaris, dans, dans grubu, dans gösterisi, dansçı, dansöz, bar, kafe-bar-restoran çalışanları ve i̇şletmecileri dayanışma platformu, kültür ve turizm bakanlığı, turizm, turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi i̇şletmeleri derneği (turyi̇d), iç turizm, turizm sektörü

Bakan Yerlikaya, Marmaris'teki skandal görüntüler hakkında konuştu: 'Asla kabul edilemez'

17:18 18.06.2025
© AA / Sergen SezginKütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Taarruz'un 102'nci yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törene katılarak konuşma yapt
Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Taarruz'un 102'nci yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törene katılarak konuşma yapt - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA / Sergen Sezgin
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence merkezlerinde kaydedilen skandal görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, söz konusu görüntülerin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, konuyla ilgili olarak Bakan Yardımcısını, Emniyet Genel Müdürünü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısını görevlendirdiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence mekanlarında ortaya çıkan görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanında kadın turistlere yapılan dans videosu gündem yaratmıştı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Bakan Yerlikaya açıklama yayımladı.
Bakan Yerlikaya ''2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır'' dedi.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
TÜRKİYE
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatıldı
20 Mart, 01:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала