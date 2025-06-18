https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/bakan-yerlikaya-marmaristeki-skandal-goruntuler-hakkinda-konustu-asla-kabul-edilemez-1097126528.html
Bakan Yerlikaya, Marmaris'teki skandal görüntüler hakkında konuştu: 'Asla kabul edilemez'
Bakan Yerlikaya, Marmaris'teki skandal görüntüler hakkında konuştu: 'Asla kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence merkezlerinde kaydedilen skandal görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T17:18+0300
2025-06-18T17:18+0300
2025-06-18T17:18+0300
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ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence mekanlarında ortaya çıkan görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirtti.Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanında kadın turistlere yapılan dans videosu gündem yaratmıştı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Bakan Yerlikaya açıklama yayımladı.Bakan Yerlikaya ''2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/marmaris-belediye-baskani-acar-unlu-hakkinda-sorusturma-1094670932.html
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ali yerlikaya, marmaris, dans, dans grubu, dans gösterisi, dansçı, dansöz, bar, kafe-bar-restoran çalışanları ve i̇şletmecileri dayanışma platformu, kültür ve turizm bakanlığı, turizm, turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi i̇şletmeleri derneği (turyi̇d), iç turizm, turizm sektörü
ali yerlikaya, marmaris, dans, dans grubu, dans gösterisi, dansçı, dansöz, bar, kafe-bar-restoran çalışanları ve i̇şletmecileri dayanışma platformu, kültür ve turizm bakanlığı, turizm, turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi i̇şletmeleri derneği (turyi̇d), iç turizm, turizm sektörü
Bakan Yerlikaya, Marmaris'teki skandal görüntüler hakkında konuştu: 'Asla kabul edilemez'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence merkezlerinde kaydedilen skandal görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, söz konusu görüntülerin asla kabul edilemeyeceğini belirterek, konuyla ilgili olarak Bakan Yardımcısını, Emniyet Genel Müdürünü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısını görevlendirdiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence mekanlarında ortaya çıkan görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanında kadın turistlere yapılan dans videosu gündem yaratmıştı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Bakan Yerlikaya açıklama yayımladı.
Bakan Yerlikaya ''2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır'' dedi.