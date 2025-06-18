https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/bakan-yerlikaya-marmaristeki-skandal-goruntuler-hakkinda-konustu-asla-kabul-edilemez-1097126528.html

Bakan Yerlikaya, Marmaris'teki skandal görüntüler hakkında konuştu: 'Asla kabul edilemez'

Bakan Yerlikaya, Marmaris'teki skandal görüntüler hakkında konuştu: 'Asla kabul edilemez'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence merkezlerinde kaydedilen skandal görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T17:18+0300

2025-06-18T17:18+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris’teki eğlence mekanlarında ortaya çıkan görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirtti.Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanında kadın turistlere yapılan dans videosu gündem yaratmıştı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Bakan Yerlikaya açıklama yayımladı.Bakan Yerlikaya ''2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/marmaris-belediye-baskani-acar-unlu-hakkinda-sorusturma-1094670932.html

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