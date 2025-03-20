https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/marmaris-belediye-baskani-acar-unlu-hakkinda-sorusturma-1094670932.html
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatıldı
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Muğla'da, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden gruba müdahale sırasında kamu... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T01:37+0300
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CHP Muğla İl Başkanlığı önündeki partililer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.Kalabalık yaptığı basın açıklamasının ardından, Muğla Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis, yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle grubun ilerlemesine izin vermedi. Adliye binası önüne ulaşan grup, slogan atarak protestoya devam etti.Polis ekipleri, grubun dağılmaması üzerine biber gazlı müdahalede bulundu. Protesto gösterisi sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Yürüyüşte gözaltına alınan CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-provokatif-paylasimlar-yapan-hesaplar-hakkinda-1094668691.html
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ekrem i̇mamoğlu, muğla, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, türkiye, acar ünlü, marmaris
ekrem i̇mamoğlu, muğla, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, türkiye, acar ünlü, marmaris
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatıldı
01:37 20.03.2025 (güncellendi: 01:40 20.03.2025)
Muğla'da, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden gruba müdahale sırasında kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı
CHP Muğla İl Başkanlığı önündeki partililer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.
Kalabalık yaptığı basın açıklamasının ardından, Muğla Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis, yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle grubun ilerlemesine izin vermedi. Adliye binası önüne ulaşan grup, slogan atarak protestoya devam etti.
Polis ekipleri, grubun dağılmaması üzerine biber gazlı müdahalede bulundu. Protesto gösterisi sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Yürüyüşte gözaltına alınan CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.