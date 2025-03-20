https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/marmaris-belediye-baskani-acar-unlu-hakkinda-sorusturma-1094670932.html

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatıldı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Muğla'da, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto eden gruba müdahale sırasında kamu... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T01:37+0300

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marmaris

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CHP Muğla İl Başkanlığı önündeki partililer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.Kalabalık yaptığı basın açıklamasının ardından, Muğla Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis, yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle grubun ilerlemesine izin vermedi. Adliye binası önüne ulaşan grup, slogan atarak protestoya devam etti.Polis ekipleri, grubun dağılmaması üzerine biber gazlı müdahalede bulundu. Protesto gösterisi sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.Yürüyüşte gözaltına alınan CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-provokatif-paylasimlar-yapan-hesaplar-hakkinda-1094668691.html

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ekrem i̇mamoğlu, muğla, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, türkiye, acar ünlü, marmaris