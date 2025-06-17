https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/turk-is-genel-baskani-duyurdu-kamu-iscilerine-yeni-zam-teklifi-geliyor-1097091429.html

TÜRK-İŞ Genel Başkanı duyurdu: Kamu işçilerine yeni zam teklifi geliyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı duyurdu: Kamu işçilerine yeni zam teklifi geliyor

Sputnik Türkiye

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamu işçileri için yeni zam teklifini açıklayacağını duyurdu. Atalay... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T15:59+0300

2025-06-17T15:59+0300

2025-06-17T15:59+0300

ekonomi̇

kamu

türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)

maaş zammı

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Kamu kurumlarında çalışan işçiler, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak olan toplu sözleşme zammı için gözünü hükümete çevirdi. İlk teklif, 2025 için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8, 2026 için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 olarak açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve beraberindeki sendikacılardan oluşan heyeti bakanlıkta kabul etti.Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saat süren kabulün ardından Atalay ve beraberindekiler, basın mensuplarına görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Atalay, konuşmasında, sözleşme görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in geçen hafta sunduğu teklifin, işçiler ve kamuoyu açısından kabul edilebilir değil, beklentilerinden uzak olduğunu belirtti.Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni zam teklifini açıklayacağını duyurdu. Atalay, yeni teklifin ne zaman olacağına dair soru üzerine, "Bakan Bey, 'Bu ilk teklif. Daha bundan sonra teklif vereceğiz' diyor. Tarih belli değil" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/600-bin-kamu-iscisi-merakla-bekliyordu-hukumetin-zam-teklifi-belli-oldu-1097013520.html

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Sputnik Türkiye

kamu, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), maaş zammı