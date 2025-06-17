TÜRK-İŞ Genel Başkanı duyurdu: Kamu işçilerine yeni zam teklifi geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İsrail-İran çatışması dördüncü gününde: Hangi ülke kimi destekliyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem üretme zamanı gelen 30 fay
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu Raporu: Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü kısıtlıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Padişahla kayıkçının şifreli sohbeti
14:06
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
14:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
15:09
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İran, Hürmüz Boğazı kartını doğru oynayarak Trump’ın İsrail’i durdurmasını sağlayabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Divan’dan günümüze uzanan kırılmaz bağlar’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:14
4 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail askerleri, İran’ın saldırılarına sevinen Filistinli tutuklulara baskın düzenledi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: 'ABD, artık çöken bir hegemondur'
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mehmet Gün: ‘Hukuk eğitimi Türkiye'de kaliteli değil’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Gazeteci Murat Ağırel: ‘Ümit Özdağ, ilk savunmasında yer vermediği bir bilgi verdi’
13:30
59 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ertelemek, kaybettirir: Sona kalan dona kalır
14:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
14:36
7 dk
ANKARA FARKI
İsrail'in İran'a saldırısı: Bundan sonra ne olur?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
18:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
19:09
34 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/turk-is-genel-baskani-duyurdu-kamu-iscilerine-yeni-zam-teklifi-geliyor-1097091429.html
TÜRK-İŞ Genel Başkanı duyurdu: Kamu işçilerine yeni zam teklifi geliyor
TÜRK-İŞ Genel Başkanı duyurdu: Kamu işçilerine yeni zam teklifi geliyor
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamu işçileri için yeni zam teklifini açıklayacağını duyurdu. Atalay... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T15:59+0300
2025-06-17T15:59+0300
ekonomi̇
kamu
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
maaş zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_866c08c500a1050779347dfada2ed5dd.jpg
Kamu kurumlarında çalışan işçiler, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak olan toplu sözleşme zammı için gözünü hükümete çevirdi. İlk teklif, 2025 için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8, 2026 için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 olarak açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve beraberindeki sendikacılardan oluşan heyeti bakanlıkta kabul etti.Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saat süren kabulün ardından Atalay ve beraberindekiler, basın mensuplarına görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Atalay, konuşmasında, sözleşme görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in geçen hafta sunduğu teklifin, işçiler ve kamuoyu açısından kabul edilebilir değil, beklentilerinden uzak olduğunu belirtti.Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni zam teklifini açıklayacağını duyurdu. Atalay, yeni teklifin ne zaman olacağına dair soru üzerine, "Bakan Bey, 'Bu ilk teklif. Daha bundan sonra teklif vereceğiz' diyor. Tarih belli değil" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/600-bin-kamu-iscisi-merakla-bekliyordu-hukumetin-zam-teklifi-belli-oldu-1097013520.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812096_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_c700f6f5f1e13675d65149ba444731ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamu, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), maaş zammı
kamu, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), maaş zammı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı duyurdu: Kamu işçilerine yeni zam teklifi geliyor

15:59 17.06.2025
© İHATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© İHA
Abone ol
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamu işçileri için yeni zam teklifini açıklayacağını duyurdu. Atalay, "Bakan Bey, 'Bu ilk teklif. Daha bundan sonra teklif vereceğiz' diyor. Tarih belli değil" dedi.
Kamu kurumlarında çalışan işçiler, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak olan toplu sözleşme zammı için gözünü hükümete çevirdi. İlk teklif, 2025 için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8, 2026 için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 olarak açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve beraberindeki sendikacılardan oluşan heyeti bakanlıkta kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1.5 saat süren kabulün ardından Atalay ve beraberindekiler, basın mensuplarına görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Atalay, konuşmasında, sözleşme görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in geçen hafta sunduğu teklifin, işçiler ve kamuoyu açısından kabul edilebilir değil, beklentilerinden uzak olduğunu belirtti.
Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni zam teklifini açıklayacağını duyurdu. Atalay, yeni teklifin ne zaman olacağına dair soru üzerine, "Bakan Bey, 'Bu ilk teklif. Daha bundan sonra teklif vereceğiz' diyor. Tarih belli değil" ifadesini kullandı.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
EKONOMİ
600 bin kamu işçisi merakla bekliyordu: Hükümetin zam teklifi belli oldu
13 Haziran , 16:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала