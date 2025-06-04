https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/tff-duyurdu-kirmizi-kart-uygulamasinda-degisiklige-gidildi-1096807269.html

TFF duyurdu: Kırmızı kart uygulamasında değişikliğe gidildi

TFF duyurdu: Kırmızı kart uygulamasında değişikliğe gidildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu kırmızı kart uygulamasında değişiklik yapıldığını ve buna göre futbolcuların kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabaka veya... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T21:57+0300

2025-06-04T21:57+0300

2025-06-04T21:58+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

i̇stanbul

kırmızı kart

hakem

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişiklikler yaptı.Kırmızı kart uygulamasında artık futbolcular kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.Kulüpler TFF'ye bildirecekTFF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre diğer değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecek.

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türkiye futbol federasyonu (tff), i̇stanbul, kırmızı kart, hakem