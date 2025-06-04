https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/tff-duyurdu-kirmizi-kart-uygulamasinda-degisiklige-gidildi-1096807269.html
TFF duyurdu: Kırmızı kart uygulamasında değişikliğe gidildi
TFF duyurdu: Kırmızı kart uygulamasında değişikliğe gidildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu kırmızı kart uygulamasında değişiklik yapıldığını ve buna göre futbolcuların kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabaka veya... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T21:57+0300
2025-06-04T21:57+0300
2025-06-04T21:58+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
i̇stanbul
kırmızı kart
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişiklikler yaptı.Kırmızı kart uygulamasında artık futbolcular kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.Kulüpler TFF'ye bildirecekTFF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre diğer değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecek.
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türkiye futbol federasyonu (tff), i̇stanbul, kırmızı kart, hakem
türkiye futbol federasyonu (tff), i̇stanbul, kırmızı kart, hakem
TFF duyurdu: Kırmızı kart uygulamasında değişikliğe gidildi
21:57 04.06.2025 (güncellendi: 21:58 04.06.2025)
Türkiye Futbol Federasyonu kırmızı kart uygulamasında değişiklik yapıldığını ve buna göre futbolcuların kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekeceğini bildirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişiklikler yaptı.
Kırmızı kart uygulamasında artık futbolcular kırmızı kart cezalarını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.
Kulüpler TFF'ye bildirecek
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre diğer değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek.
TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecek.