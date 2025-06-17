https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/macron-iranda-rejim-degisikligi-girisimi-kaos-getirir-1097098505.html
Macron: İran'da rejim değişikliği girişimi 'kaos' getirir
Macron: İran'da rejim değişikliği girişimi 'kaos' getirir
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in İran'la karşılıklı saldırılara başlamasının ardından, İran'da rejim değişikliği girişiminin kaosla... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T22:26+0300
2025-06-17T22:26+0300
2025-06-17T22:26+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
rejim
rejim değişikliği
saldırı
silahlı saldırı
bombalı saldırı
saldırı girişimi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail - İran gündemi hakkında konuştu.Macron, İran'da rejim değişikliği yapma girişiminin Orta Doğu'da 'kaos' yaratacağı uyarısında bulundu. Ancak Fransız lider, Trump'ın Tahran'la diplomatik ilişkileri yeniden başlatmada kritik bir rolü olduğunu belirterek, ABD başkanının İran ve İsrail arasında ateşkesi desteklediğine inandığını ifade etti.Macron, gazetecilere verdiği demeçte, "Bence herkesi masanın etrafında toplamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacımız var" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/almanya-basbakani-merz-israil-irana-karsi-hepimiz-icin-pis-isi-yapiyor-1097097211.html
i̇ran
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, rejim, rejim değişikliği, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, abd, donald trump
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, rejim, rejim değişikliği, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi, abd, donald trump
Macron: İran'da rejim değişikliği girişimi 'kaos' getirir
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in İran'la karşılıklı saldırılara başlamasının ardından, İran'da rejim değişikliği girişiminin kaosla sonuçlanacağı uyarısını yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail - İran gündemi hakkında konuştu.
Macron, İran'da rejim değişikliği yapma girişiminin Orta Doğu'da 'kaos' yaratacağı uyarısında bulundu. Ancak Fransız lider, Trump'ın Tahran'la diplomatik ilişkileri yeniden başlatmada kritik bir rolü olduğunu belirterek, ABD başkanının İran ve İsrail arasında ateşkesi desteklediğine inandığını ifade etti.
Macron, gazetecilere verdiği demeçte, "Bence herkesi masanın etrafında toplamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyacımız var" dedi.