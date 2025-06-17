https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/ispanya-abye-cagrida-bulundu-israile-silah-ambargosu-uygulansin-1097098204.html
İspanya, AB’ye çağrıda bulundu: İsrail’e silah ambargosu uygulansın
İspanya, AB’ye çağrıda bulundu: İsrail’e silah ambargosu uygulansın
Sputnik Türkiye
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, AB ülkelerine İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu. Albares, Gazze'ye yönelik saldırılar... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T21:58+0300
2025-06-17T21:58+0300
2025-06-17T21:58+0300
dünya
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i̇srail
tel aviv
halk partisi (i̇spanya) (pp)
ab
jose manuel albares
silah
nükleer silah
silah satışı
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İspanya, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını talep etti.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarıyla yapılan olağanüstü toplantıda İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu. Albares, AB'nin İsrail'in en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak, Gazze'ye yönelik saldırılar sürdükçe silah satışlarının durdurulması gerektiğini söyledi. İran ve İsrail arasındaki gerilimin azalmamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Albares, Tahran'la nükleer program konusunda diyalog çağrısında bulundu. Öte yandan, İran’ın Tel Aviv’e düzenlediği füze saldırılarında İspanya’nın büyükelçilik çalışanlarından ikisinin evinin zarar gördüğü açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/almanya-basbakani-merz-israil-irana-karsi-hepimiz-icin-pis-isi-yapiyor-1097097211.html
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gazze, i̇srail, tel aviv, halk partisi (i̇spanya) (pp), ab, jose manuel albares, silah, nükleer silah, silah satışı, silah ihracatı, nükleer silah, silah taşıma, hipersonik silah, yarı otomatik silah, kayıp silah, silah pazarı
İspanya, AB’ye çağrıda bulundu: İsrail’e silah ambargosu uygulansın
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, AB ülkelerine İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu. Albares, Gazze'ye yönelik saldırılar sürdükçe AB'nin İsrail'e silah satışını durdurması gerektiğini belirtti. Ayrıca Tel Aviv'e düzenlenen İran saldırılarında, İspanya Büyükelçiliği çalışanlarının evlerinin zarar gördüğü bildirildi.
İspanya, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını talep etti.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarıyla yapılan olağanüstü toplantıda İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu. Albares, AB'nin İsrail'in en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatarak, Gazze'ye yönelik saldırılar sürdükçe silah satışlarının durdurulması gerektiğini söyledi.
İran ve İsrail arasındaki gerilimin azalmamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Albares, Tahran'la nükleer program konusunda diyalog çağrısında bulundu. Öte yandan, İran’ın Tel Aviv’e düzenlediği füze saldırılarında İspanya’nın büyükelçilik çalışanlarından ikisinin evinin zarar gördüğü açıklandı.