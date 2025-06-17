https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/emeklinin-maas-zam-hesabi-degisti-taban-aylik-icin-4-senaryo-ortaya-cikti-1097078656.html

Emeklinin maaş zam hesabı değişti: Taban aylık için 4 senaryo ortaya çıktı

Emeklinin maaş zam hesabı değişti: Taban aylık için 4 senaryo ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin maaşını doğrudan etkileyecek. Taban emekli aylığı için dört farklı zam formülü gündemde... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T10:02+0300

2025-06-17T10:02+0300

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ekonomi̇

emekli

emekli maaşı

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bağ-kur

meclis

tl

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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranına kilitlenmiş durumda. 6 aylık enflasyon verileri, yalnızca memur ve emeklilerin maaş artışını değil, aynı zamanda taban emekli maaşını da belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15,09’a ulaşırken, Haziran ayı tahminlerine göre 6 aylık toplam oran yüzde 16.24 ile yüzde 17.39 arasında şekillenebilir.Taban aylık nasıl belirleniyor?Şu an geçerli olan en düşük emekli aylığı 14.469 TL. Bu rakamın altındaki maaşlar, devlet tarafından yapılan seyyanen ödeme ile bu seviyeye tamamlanıyor. Ancak maaş zammı, emeklilerin gerçek aylıkları üzerinden hesaplanıyor. Geçmişte uygulanan sistem bu yıl da devreye girebilir.Zamda geçmiş formüller devrede olacakSabah'ın haberine göre, 2024'ün ilk yarısında TÜFE yüzde 24.73 olmuş, bu oran yüzde 25’e yuvarlanarak taban aylıklara yansıtılmıştı. Aynı şekilde 2025 Ocak ayında da yüzde 15.75'lik enflasyon artışı uygulanarak en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz 2025’te de benzer bir yöntem kullanılacağı tahmin ediliyor.Taban maaş i̇çin 4 farklı senaryoHaziran ayı enflasyon oranı dört farklı tahmine göre şekillendi. Buna göre:Yeni zam oranları açıklandıktan sonra yasayla yapılacak düzenleme ile taban aylığın güncellenmesi bekleniyor. Teklifin Meclis’e taşınarak temmuz maaşlarına yetiştirilmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/otomobillere-yeni-otv-duzenlemesi-geliyor-kim-ne-kadar-odeyecek-1097076957.html

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