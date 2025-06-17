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Emeklinin maaş zam hesabı değişti: Taban aylık için 4 senaryo ortaya çıktı
Emeklinin maaş zam hesabı değişti: Taban aylık için 4 senaryo ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin maaşını doğrudan etkileyecek. Taban emekli aylığı için dört farklı zam formülü gündemde... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T10:02+0300
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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranına kilitlenmiş durumda. 6 aylık enflasyon verileri, yalnızca memur ve emeklilerin maaş artışını değil, aynı zamanda taban emekli maaşını da belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15,09’a ulaşırken, Haziran ayı tahminlerine göre 6 aylık toplam oran yüzde 16.24 ile yüzde 17.39 arasında şekillenebilir.Taban aylık nasıl belirleniyor?Şu an geçerli olan en düşük emekli aylığı 14.469 TL. Bu rakamın altındaki maaşlar, devlet tarafından yapılan seyyanen ödeme ile bu seviyeye tamamlanıyor. Ancak maaş zammı, emeklilerin gerçek aylıkları üzerinden hesaplanıyor. Geçmişte uygulanan sistem bu yıl da devreye girebilir.Zamda geçmiş formüller devrede olacakSabah'ın haberine göre, 2024'ün ilk yarısında TÜFE yüzde 24.73 olmuş, bu oran yüzde 25’e yuvarlanarak taban aylıklara yansıtılmıştı. Aynı şekilde 2025 Ocak ayında da yüzde 15.75'lik enflasyon artışı uygulanarak en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz 2025’te de benzer bir yöntem kullanılacağı tahmin ediliyor.Taban maaş i̇çin 4 farklı senaryoHaziran ayı enflasyon oranı dört farklı tahmine göre şekillendi. Buna göre:Yeni zam oranları açıklandıktan sonra yasayla yapılacak düzenleme ile taban aylığın güncellenmesi bekleniyor. Teklifin Meclis’e taşınarak temmuz maaşlarına yetiştirilmesi planlanıyor.
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emekli, emekli maaşı, maaş, bağ-kur, meclis, tl
emekli, emekli maaşı, maaş, bağ-kur, meclis, tl

Emeklinin maaş zam hesabı değişti: Taban aylık için 4 senaryo ortaya çıktı

10:02 17.06.2025 (güncellendi: 10:03 17.06.2025)
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AA
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3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin maaşını doğrudan etkileyecek. Taban emekli aylığı için dört farklı zam formülü gündemde. Tahminler yüzde 16-18 arası artışa işaret ederken, en düşük maaşın 17 bin TL seviyesine ulaşması bekleniyor.
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranına kilitlenmiş durumda. 6 aylık enflasyon verileri, yalnızca memur ve emeklilerin maaş artışını değil, aynı zamanda taban emekli maaşını da belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15,09’a ulaşırken, Haziran ayı tahminlerine göre 6 aylık toplam oran yüzde 16.24 ile yüzde 17.39 arasında şekillenebilir.

Taban aylık nasıl belirleniyor?

Şu an geçerli olan en düşük emekli aylığı 14.469 TL. Bu rakamın altındaki maaşlar, devlet tarafından yapılan seyyanen ödeme ile bu seviyeye tamamlanıyor. Ancak maaş zammı, emeklilerin gerçek aylıkları üzerinden hesaplanıyor. Geçmişte uygulanan sistem bu yıl da devreye girebilir.

Zamda geçmiş formüller devrede olacak

Sabah'ın haberine göre, 2024'ün ilk yarısında TÜFE yüzde 24.73 olmuş, bu oran yüzde 25’e yuvarlanarak taban aylıklara yansıtılmıştı. Aynı şekilde 2025 Ocak ayında da yüzde 15.75'lik enflasyon artışı uygulanarak en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz 2025’te de benzer bir yöntem kullanılacağı tahmin ediliyor.

Taban maaş i̇çin 4 farklı senaryo

Haziran ayı enflasyon oranı dört farklı tahmine göre şekillendi. Buna göre:

Enflasyon Oranı

SSK & Bağ-Kur Zammı

Memur & Emekli Zammı

Taban Aylık

Yüzde 1

Yüzde 16.24

Yüzde 15.14

16.919 TL

Yüzde 1.5

Yüzde 16.82

Yüzde 15.72

16.903 TL

Yüzde 1.77 (MB)

Yüzde 17.13

Yüzde 16.03

16.948 TL

Yüzde 2

Yüzde 17.39

Yüzde 16.28

16.986 TL

Yeni zam oranları açıklandıktan sonra yasayla yapılacak düzenleme ile taban aylığın güncellenmesi bekleniyor. Teklifin Meclis’e taşınarak temmuz maaşlarına yetiştirilmesi planlanıyor.
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