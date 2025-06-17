Otomobillere yeni ÖTV düzenlemesi geliyor: Kim, ne kadar ödeyecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İsrail-İran çatışması dördüncü gününde: Hangi ülke kimi destekliyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem üretme zamanı gelen 30 fay
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu Raporu: Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü kısıtlıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Padişahla kayıkçının şifreli sohbeti
14:06
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
14:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
15:09
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD, İsrail-İran çatışmasına dahil olur mu?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Divan’dan günümüze uzanan kırılmaz bağlar’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:14
4 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 Oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail'in 'teknolojik omurgası’ vuruldu
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Türkiye’nin güney güvenlik doktrini çöktü mü?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/otomobillere-yeni-otv-duzenlemesi-geliyor-kim-ne-kadar-odeyecek-1097076957.html
Otomobillere yeni ÖTV düzenlemesi geliyor: Kim, ne kadar ödeyecek?
Otomobillere yeni ÖTV düzenlemesi geliyor: Kim, ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yeni vergi düzenlemesi teklifiyle akaryakıtlı ve hibrit araçlara ÖTV matrah güncellemesi, vakıflara KDV muafiyeti, serbest... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T09:25+0300
2025-06-17T09:25+0300
ekonomi̇
araba
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088857582_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a5c1d048299a397719bd40e25e4cbcfa.jpg
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, ekonomide kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesini ve vergi sisteminin daha adil hale getirilmesini hedefliyor.Araçlara yeni ÖTV matrahı geliyorAkaryakıtla çalışan binek otomobiller için uygulanan ÖTV matrahları tamamen değişiyor. Mevcut sistemdeki motor hacmi ve matrah esaslı vergilendirme modeli, araç fiyatlarındaki yükseliş karşısında yetersiz kaldı. Yeni düzenlemeyle:Hibrit ve fosil yakıtlı araçlarda ÖTV değişikliğiHibrit otomobiller ve bazı fosil yakıtla çalışan araçlar için de yeni düzenlemeler geliyor. Motor silindir hacmi ile elektrik motor gücüne göre kademe kademe ÖTV oranları belirlenecek. Bu oranlar yüzde 80 ila yüzde 220 arasında değişecek.Vakıflara vergi muafiyetiVakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflar için önemli bir istisna getiriliyor. Bu kurumların taşınmaz satışları artık KDV’den muaf olacak. Bu adım, sosyal fayda sağlayan kurumların mali yükünü hafifletmeyi hedefliyor.Akaryakıt ve doğalgazda kdv matrahı genişliyorAkaryakıt ve doğalgaz ithalatında alınan ÖTV, artık KDV matrahına dahil edilecek. Böylece hem vergi kaybı engellenecek, hem de ithalatta şeffaflık sağlanacak. Düzenleme, yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.Serbest bölgede vergi avantajıSerbest bölgelerde üretim yapan firmalar, ürünlerini aynı bölgeye veya diğer serbest bölgelere sattığında, bu kazançları gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Böylece serbest bölgelerin cazibesi artırılacak.Kambiyo ve kıymetli taş ticaretinde yeni kurallarCumhurbaşkanına tanınan yetkiler yeniden tanımlanacak. Özellikle kambiyo işlemleri ile değerli maden ve taş ticareti konularında yetkilerin güncellenmesi öngörülüyor.Dijital denetim güçleniyorYeni yasa teklifiyle elektronik yoklama sistemi yasal statü kazanıyor. Vergi denetiminde dijitalleşme desteklenecek. Sahte belge düzenleyicilerle mücadeleye ilişkin önemli adımlar atılıyor.Sahte belgeye dijital kapanElektronik ortamda düzenlenen yoklama fişlerinde, artık polis, jandarma veya muhtar imzası aranmayacak. Böylece bürokrasi azalacak, sahtecilik riski minimuma indirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/tbmmye-otv-teklifi-sunuldu-otomobillerin-otv-matrahi-degisecek-mi-1097069339.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088857582_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_350bdddf6ed24f68b35eff7215e146d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
araba, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), meclis
araba, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), meclis

Otomobillere yeni ÖTV düzenlemesi geliyor: Kim, ne kadar ödeyecek?

09:25 17.06.2025
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AA
Abone ol
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yeni vergi düzenlemesi teklifiyle akaryakıtlı ve hibrit araçlara ÖTV matrah güncellemesi, vakıflara KDV muafiyeti, serbest bölgede vergi istisnası, sahte belgeyle dijital mücadele ve vergi denetiminde dijitalleşme gibi köklü değişiklikler hayata geçiriliyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, ekonomide kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesini ve vergi sisteminin daha adil hale getirilmesini hedefliyor.

Araçlara yeni ÖTV matrahı geliyor

Akaryakıtla çalışan binek otomobiller için uygulanan ÖTV matrahları tamamen değişiyor. Mevcut sistemdeki motor hacmi ve matrah esaslı vergilendirme modeli, araç fiyatlarındaki yükseliş karşısında yetersiz kaldı. Yeni düzenlemeyle:
ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında yeniden düzenlenecek.
Yerli-yabancı, lüks-ekonomik ayrımı olmadan, piyasa şartlarına uygun matrahlar belirlenecek.
Arazi taşıtlarında ise yüzde 50 ÖTV oranı uygulanacak.

Hibrit ve fosil yakıtlı araçlarda ÖTV değişikliği

Hibrit otomobiller ve bazı fosil yakıtla çalışan araçlar için de yeni düzenlemeler geliyor. Motor silindir hacmi ile elektrik motor gücüne göre kademe kademe ÖTV oranları belirlenecek. Bu oranlar yüzde 80 ila yüzde 220 arasında değişecek.

Vakıflara vergi muafiyeti

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflar için önemli bir istisna getiriliyor. Bu kurumların taşınmaz satışları artık KDV’den muaf olacak. Bu adım, sosyal fayda sağlayan kurumların mali yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Akaryakıt ve doğalgazda kdv matrahı genişliyor

Akaryakıt ve doğalgaz ithalatında alınan ÖTV, artık KDV matrahına dahil edilecek. Böylece hem vergi kaybı engellenecek, hem de ithalatta şeffaflık sağlanacak. Düzenleme, yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.

Serbest bölgede vergi avantajı

Serbest bölgelerde üretim yapan firmalar, ürünlerini aynı bölgeye veya diğer serbest bölgelere sattığında, bu kazançları gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Böylece serbest bölgelerin cazibesi artırılacak.

Kambiyo ve kıymetli taş ticaretinde yeni kurallar

Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler yeniden tanımlanacak. Özellikle kambiyo işlemleri ile değerli maden ve taş ticareti konularında yetkilerin güncellenmesi öngörülüyor.

Dijital denetim güçleniyor

Yeni yasa teklifiyle elektronik yoklama sistemi yasal statü kazanıyor. Vergi denetiminde dijitalleşme desteklenecek. Sahte belge düzenleyicilerle mücadeleye ilişkin önemli adımlar atılıyor.

Sahte belgeye dijital kapan

Elektronik ortamda düzenlenen yoklama fişlerinde, artık polis, jandarma veya muhtar imzası aranmayacak. Böylece bürokrasi azalacak, sahtecilik riski minimuma indirilecek.
elektrikli otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
TÜRKİYE
TBMM'ye ÖTV teklifi sunuldu: Otomobillerin ÖTV matrahı değişecek mi?
Dün, 18:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала