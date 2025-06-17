https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/otomobillere-yeni-otv-duzenlemesi-geliyor-kim-ne-kadar-odeyecek-1097076957.html

Otomobillere yeni ÖTV düzenlemesi geliyor: Kim, ne kadar ödeyecek?

Otomobillere yeni ÖTV düzenlemesi geliyor: Kim, ne kadar ödeyecek?

Sputnik Türkiye

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yeni vergi düzenlemesi teklifiyle akaryakıtlı ve hibrit araçlara ÖTV matrah güncellemesi, vakıflara KDV muafiyeti, serbest... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T09:25+0300

2025-06-17T09:25+0300

2025-06-17T09:25+0300

ekonomi̇

araba

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

meclis

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, ekonomide kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesini ve vergi sisteminin daha adil hale getirilmesini hedefliyor.Araçlara yeni ÖTV matrahı geliyorAkaryakıtla çalışan binek otomobiller için uygulanan ÖTV matrahları tamamen değişiyor. Mevcut sistemdeki motor hacmi ve matrah esaslı vergilendirme modeli, araç fiyatlarındaki yükseliş karşısında yetersiz kaldı. Yeni düzenlemeyle:Hibrit ve fosil yakıtlı araçlarda ÖTV değişikliğiHibrit otomobiller ve bazı fosil yakıtla çalışan araçlar için de yeni düzenlemeler geliyor. Motor silindir hacmi ile elektrik motor gücüne göre kademe kademe ÖTV oranları belirlenecek. Bu oranlar yüzde 80 ila yüzde 220 arasında değişecek.Vakıflara vergi muafiyetiVakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflar için önemli bir istisna getiriliyor. Bu kurumların taşınmaz satışları artık KDV’den muaf olacak. Bu adım, sosyal fayda sağlayan kurumların mali yükünü hafifletmeyi hedefliyor.Akaryakıt ve doğalgazda kdv matrahı genişliyorAkaryakıt ve doğalgaz ithalatında alınan ÖTV, artık KDV matrahına dahil edilecek. Böylece hem vergi kaybı engellenecek, hem de ithalatta şeffaflık sağlanacak. Düzenleme, yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.Serbest bölgede vergi avantajıSerbest bölgelerde üretim yapan firmalar, ürünlerini aynı bölgeye veya diğer serbest bölgelere sattığında, bu kazançları gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Böylece serbest bölgelerin cazibesi artırılacak.Kambiyo ve kıymetli taş ticaretinde yeni kurallarCumhurbaşkanına tanınan yetkiler yeniden tanımlanacak. Özellikle kambiyo işlemleri ile değerli maden ve taş ticareti konularında yetkilerin güncellenmesi öngörülüyor.Dijital denetim güçleniyorYeni yasa teklifiyle elektronik yoklama sistemi yasal statü kazanıyor. Vergi denetiminde dijitalleşme desteklenecek. Sahte belge düzenleyicilerle mücadeleye ilişkin önemli adımlar atılıyor.Sahte belgeye dijital kapanElektronik ortamda düzenlenen yoklama fişlerinde, artık polis, jandarma veya muhtar imzası aranmayacak. Böylece bürokrasi azalacak, sahtecilik riski minimuma indirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/tbmmye-otv-teklifi-sunuldu-otomobillerin-otv-matrahi-degisecek-mi-1097069339.html

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araba, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), meclis