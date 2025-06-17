https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/otomobillere-yeni-otv-duzenlemesi-geliyor-kim-ne-kadar-odeyecek-1097076957.html
Otomobillere yeni ÖTV düzenlemesi geliyor: Kim, ne kadar ödeyecek?
Otomobillere yeni ÖTV düzenlemesi geliyor: Kim, ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yeni vergi düzenlemesi teklifiyle akaryakıtlı ve hibrit araçlara ÖTV matrah güncellemesi, vakıflara KDV muafiyeti, serbest... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T09:25+0300
2025-06-17T09:25+0300
2025-06-17T09:25+0300
ekonomi̇
araba
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
meclis
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, ekonomide kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesini ve vergi sisteminin daha adil hale getirilmesini hedefliyor.Araçlara yeni ÖTV matrahı geliyorAkaryakıtla çalışan binek otomobiller için uygulanan ÖTV matrahları tamamen değişiyor. Mevcut sistemdeki motor hacmi ve matrah esaslı vergilendirme modeli, araç fiyatlarındaki yükseliş karşısında yetersiz kaldı. Yeni düzenlemeyle:Hibrit ve fosil yakıtlı araçlarda ÖTV değişikliğiHibrit otomobiller ve bazı fosil yakıtla çalışan araçlar için de yeni düzenlemeler geliyor. Motor silindir hacmi ile elektrik motor gücüne göre kademe kademe ÖTV oranları belirlenecek. Bu oranlar yüzde 80 ila yüzde 220 arasında değişecek.Vakıflara vergi muafiyetiVakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflar için önemli bir istisna getiriliyor. Bu kurumların taşınmaz satışları artık KDV’den muaf olacak. Bu adım, sosyal fayda sağlayan kurumların mali yükünü hafifletmeyi hedefliyor.Akaryakıt ve doğalgazda kdv matrahı genişliyorAkaryakıt ve doğalgaz ithalatında alınan ÖTV, artık KDV matrahına dahil edilecek. Böylece hem vergi kaybı engellenecek, hem de ithalatta şeffaflık sağlanacak. Düzenleme, yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.Serbest bölgede vergi avantajıSerbest bölgelerde üretim yapan firmalar, ürünlerini aynı bölgeye veya diğer serbest bölgelere sattığında, bu kazançları gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Böylece serbest bölgelerin cazibesi artırılacak.Kambiyo ve kıymetli taş ticaretinde yeni kurallarCumhurbaşkanına tanınan yetkiler yeniden tanımlanacak. Özellikle kambiyo işlemleri ile değerli maden ve taş ticareti konularında yetkilerin güncellenmesi öngörülüyor.Dijital denetim güçleniyorYeni yasa teklifiyle elektronik yoklama sistemi yasal statü kazanıyor. Vergi denetiminde dijitalleşme desteklenecek. Sahte belge düzenleyicilerle mücadeleye ilişkin önemli adımlar atılıyor.Sahte belgeye dijital kapanElektronik ortamda düzenlenen yoklama fişlerinde, artık polis, jandarma veya muhtar imzası aranmayacak. Böylece bürokrasi azalacak, sahtecilik riski minimuma indirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/tbmmye-otv-teklifi-sunuldu-otomobillerin-otv-matrahi-degisecek-mi-1097069339.html
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araba, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), meclis
araba, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), meclis
Otomobillere yeni ÖTV düzenlemesi geliyor: Kim, ne kadar ödeyecek?
AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yeni vergi düzenlemesi teklifiyle akaryakıtlı ve hibrit araçlara ÖTV matrah güncellemesi, vakıflara KDV muafiyeti, serbest bölgede vergi istisnası, sahte belgeyle dijital mücadele ve vergi denetiminde dijitalleşme gibi köklü değişiklikler hayata geçiriliyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, ekonomide kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesini ve vergi sisteminin daha adil hale getirilmesini hedefliyor.
Araçlara yeni ÖTV matrahı geliyor
Akaryakıtla çalışan binek otomobiller için uygulanan ÖTV matrahları tamamen değişiyor. Mevcut sistemdeki motor hacmi ve matrah esaslı vergilendirme modeli, araç fiyatlarındaki yükseliş karşısında yetersiz kaldı. Yeni düzenlemeyle:
ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220
arasında yeniden düzenlenecek.
Yerli-yabancı, lüks-ekonomik
ayrımı olmadan, piyasa şartlarına uygun matrahlar belirlenecek.
Arazi taşıtlarında
ise yüzde 50 ÖTV oranı
uygulanacak.
Hibrit ve fosil yakıtlı araçlarda ÖTV değişikliği
Hibrit otomobiller ve bazı fosil yakıtla çalışan araçlar için de yeni düzenlemeler geliyor. Motor silindir hacmi ile elektrik motor gücüne göre kademe kademe ÖTV oranları belirlenecek. Bu oranlar yüzde 80 ila yüzde 220 arasında değişecek.
Vakıflara vergi muafiyeti
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflar için önemli bir istisna getiriliyor. Bu kurumların taşınmaz satışları artık KDV’den muaf olacak. Bu adım, sosyal fayda sağlayan kurumların mali yükünü hafifletmeyi hedefliyor.
Akaryakıt ve doğalgazda kdv matrahı genişliyor
Akaryakıt ve doğalgaz ithalatında alınan ÖTV, artık KDV matrahına dahil edilecek. Böylece hem vergi kaybı engellenecek, hem de ithalatta şeffaflık sağlanacak. Düzenleme, yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.
Serbest bölgede vergi avantajı
Serbest bölgelerde üretim yapan firmalar, ürünlerini aynı bölgeye veya diğer serbest bölgelere sattığında, bu kazançları gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Böylece serbest bölgelerin cazibesi artırılacak.
Kambiyo ve kıymetli taş ticaretinde yeni kurallar
Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler yeniden tanımlanacak. Özellikle kambiyo işlemleri ile değerli maden ve taş ticareti konularında yetkilerin güncellenmesi öngörülüyor.
Dijital denetim güçleniyor
Yeni yasa teklifiyle elektronik yoklama sistemi yasal statü kazanıyor. Vergi denetiminde dijitalleşme desteklenecek. Sahte belge düzenleyicilerle mücadeleye ilişkin önemli adımlar atılıyor.
Sahte belgeye dijital kapan
Elektronik ortamda düzenlenen yoklama fişlerinde, artık polis, jandarma veya muhtar imzası aranmayacak. Böylece bürokrasi azalacak, sahtecilik riski minimuma indirilecek.