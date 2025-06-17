CANLI İran-İsrail çatışmasının 5. günü: Karşılıklı hava saldırıları devam ederken ABD kuvvetlerini bölgeye gönderiyor

İran-İsrail çatışmalarının beşinci gününde karşılıklı füze ve hava saldırıları gerçekleştirildi. İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu. Avrupa ülkeleri vatandaşlarını İsrail'den tahliye etmeye başladı.
16 Haziran itibariyle İran, çoğu sivil olmak üzere 224'ten fazla İranlının hayatını kaybettiğini belirtirken İsrail, 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İran’ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, BM Güvenlik Konseyi’ne İsrail’e yönelik saldırılarının “sadece askeri hedeflere ve ilgili altyapıya yönelik orantılı savunma operasyonları” olduğuna dair bilgilendirme yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'daki G7 zirvesini Ortadoğu'daki durum nedeniyle planlanandan daha erken terk etti.
Ortadoğu'ya ek kuvvetler konuşlandırılıyor
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran-İsrail çatışmaları sebebiyle Ortadoğu bölgesine 'ek kabiliyetlerin konuşlandırılması' talimatını verdiğini bildirdi. Hegseth, şu ifadeleri kullandı:
"ABD güçlerini korumak bizim en büyük önceliğimiz ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma duruşumuzu güçlendirmeyi amaçlıyor."
İsrail'e cep telefonlarını hedef alan bir siber saldırı düzenlendi
İsrail medyası, ülkede cep telefonlarını hedef alan geniş çaplı bir siber saldırının gerçekleştiğini duyurdu. Henüz saldırının kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bazı kullanıcılar cihazlarında olağandışı davranışlar ve bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirdi.