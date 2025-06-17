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CANLI İran-İsrail çatışmasının 5. günü: Karşılıklı hava saldırıları devam ederken ABD kuvvetlerini bölgeye gönderiyor
CANLI İran-İsrail çatışmasının 5. günü: Karşılıklı hava saldırıları devam ederken ABD kuvvetlerini bölgeye gönderiyor
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İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı hava saldırısı sonrası başlayan süreçte karşılıklı hamleler devam etti. İsrail, 16 Haziran Pazartesi günü... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
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CANLI İran-İsrail çatışmasının 5. günü: Karşılıklı hava saldırıları devam ederken ABD kuvvetlerini bölgeye gönderiyor

06:53 17.06.2025 (güncellendi: 07:42 17.06.2025)
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İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı hava saldırısı sonrası başlayan süreçte karşılıklı hamleler devam etti. İsrail, 16 Haziran Pazartesi günü İran devlet televizyonuna saldırdı. Trump ise "Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli" açıklaması yaptı. İran, BMGK'ya 'savunma hakkını' kullandığı konusunda bilgilendirme yaptı.
İran-İsrail çatışmalarının beşinci gününde karşılıklı füze ve hava saldırıları gerçekleştirildi. İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu. Avrupa ülkeleri vatandaşlarını İsrail'den tahliye etmeye başladı.
16 Haziran itibariyle İran, çoğu sivil olmak üzere 224'ten fazla İranlının hayatını kaybettiğini belirtirken İsrail, 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İran’ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, BM Güvenlik Konseyi’ne İsrail’e yönelik saldırılarının “sadece askeri hedeflere ve ilgili altyapıya yönelik orantılı savunma operasyonları” olduğuna dair bilgilendirme yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'daki G7 zirvesini Ortadoğu'daki durum nedeniyle planlanandan daha erken terk etti.

Ortadoğu'ya ek kuvvetler konuşlandırılıyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran-İsrail çatışmaları sebebiyle Ortadoğu bölgesine 'ek kabiliyetlerin konuşlandırılması' talimatını verdiğini bildirdi. Hegseth, şu ifadeleri kullandı:
"ABD güçlerini korumak bizim en büyük önceliğimiz ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma duruşumuzu güçlendirmeyi amaçlıyor."

İsrail'e cep telefonlarını hedef alan bir siber saldırı düzenlendi

İsrail medyası, ülkede cep telefonlarını hedef alan geniş çaplı bir siber saldırının gerçekleştiğini duyurdu. Henüz saldırının kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bazı kullanıcılar cihazlarında olağandışı davranışlar ve bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirdi.

İsrail-İran geriliminin beşinci gününden önemli gelişmeler, Sputnik'in canlı anlatımında:

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07:11 17.06.2025
G7 liderleri: İsrail'in kendini savunma hakkı var
Kanada'da bir araya gelen G7 ülkelerinin liderleri İsrail-İran çatışmaları konusunda ortak bir açıklama yaptı:

"Biz, G7 liderleri, Orta Doğu'da barış ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz. Bu bağlamda, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu teyit ediyoruz. İsrail'in güvenliğine olan desteğimizi yineliyoruz. Ayrıca sivillerin korunmasının önemini de teyit ediyoruz. İran, bölgesel istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağıdır. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını sürekli olarak net bir şekilde belirttik."

G7 liderleri: İsrail'in kendini savunma hakkı var - Sputnik Türkiye
© AA / Artur Widak
07:01 17.06.2025
Trump: Herkes derhal Tahran'ı terk etmeli
Kanada'daki G7 zirvesini erken terk eden ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medyasından paylaştığı mesajında "Herkes derhal Tahran'ı boşaltmalıdır" açıklaması yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye
© AA / Celal Güneş
06:57 17.06.2025
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı
Çin, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.
Uyarıda, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor." ifadesine yer verildi.
Büyükelçilik, vatandaşlara, İsrail hava sahası kapalı olduğu için, Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmalarını tavsiye etti. Avrupa ülkeleri de 15 Haziran'da benzer uyarılar yaparak vatandaşlarından İsrail'i terk etmeleri uyarıları yaptı.
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