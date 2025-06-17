CANLI İran-İsrail çatışmasının 5. günü: Karşılıklı hava saldırıları devam ederken ABD kuvvetlerini bölgeye gönderiyor

"Biz, G7 liderleri, Orta Doğu'da barış ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz. Bu bağlamda, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu teyit ediyoruz. İsrail'in güvenliğine olan desteğimizi yineliyoruz. Ayrıca sivillerin korunmasının önemini de teyit ediyoruz. İran, bölgesel istikrarsızlık ve terörün başlıca kaynağıdır. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını sürekli olarak net bir şekilde belirttik."