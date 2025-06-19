https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/iran-disisleri-bakanligi-trumpin-ultimatomunun-ardindan-abdye-protesto-notasi-verdi-1097133764.html

İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ültimatomunun ardından ABD'ye protesto notası verdi

İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ültimatomunun ardından ABD'ye protesto notası verdi

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin çıkarlarını temsil eden İsviçre büyükelçisine protesto notası verdi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T00:02+0300

2025-06-19T00:02+0300

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Mehr ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları nedeniyle ABD'nin Tahran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre büyükelçisine protesto notası verdi.Haberde, “ABD Başkanının sorumsuz ve tehditkar açıklamalarının ardından ABD'nin çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Nadine Lozano Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine ABD hükümetine derhal iletilmesi için protesto notası iletildi” denildi.İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı İsa Kameli ise yaptığı açıklamada, ABD başkanının açıklamalarını kışkırtıcı olarak nitelendirerek, “barış ve uluslararası güvenliği tehdit eden” sözlerin sorumluluğunun Washington'da olacağını belirtti.Daha önce Trump, Tahran'a ‘son bir ültimatom' vermiş ve İran’ın nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/trump-iran-konusunda-nihai-bir-karar-henuz-vermedim-1097132752.html

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i̇ran dışişleri bakanlığı, abd, i̇sviçre, donald trump, nota, ültimatom, i̇ran