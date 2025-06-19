https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/iran-disisleri-bakanligi-trumpin-ultimatomunun-ardindan-abdye-protesto-notasi-verdi-1097133764.html
İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ültimatomunun ardından ABD'ye protesto notası verdi
İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ültimatomunun ardından ABD'ye protesto notası verdi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin çıkarlarını temsil eden İsviçre büyükelçisine protesto notası verdi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T00:02+0300
2025-06-19T00:02+0300
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dünya
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i̇sviçre
donald trump
nota
ültimatom
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Mehr ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları nedeniyle ABD'nin Tahran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre büyükelçisine protesto notası verdi.Haberde, “ABD Başkanının sorumsuz ve tehditkar açıklamalarının ardından ABD'nin çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Nadine Lozano Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine ABD hükümetine derhal iletilmesi için protesto notası iletildi” denildi.İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı İsa Kameli ise yaptığı açıklamada, ABD başkanının açıklamalarını kışkırtıcı olarak nitelendirerek, “barış ve uluslararası güvenliği tehdit eden” sözlerin sorumluluğunun Washington'da olacağını belirtti.Daha önce Trump, Tahran'a ‘son bir ültimatom' vermiş ve İran’ın nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/trump-iran-konusunda-nihai-bir-karar-henuz-vermedim-1097132752.html
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i̇ran dışişleri bakanlığı, abd, i̇sviçre, donald trump, nota, ültimatom, i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı, abd, i̇sviçre, donald trump, nota, ültimatom, i̇ran
İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ültimatomunun ardından ABD'ye protesto notası verdi
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin çıkarlarını temsil eden İsviçre büyükelçisine protesto notası verdi.
Mehr ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları nedeniyle ABD'nin Tahran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre büyükelçisine protesto notası verdi.
Haberde, “ABD Başkanının sorumsuz ve tehditkar açıklamalarının ardından ABD'nin çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Nadine Lozano Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine ABD hükümetine derhal iletilmesi için protesto notası iletildi” denildi.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı İsa Kameli ise yaptığı açıklamada, ABD başkanının açıklamalarını kışkırtıcı olarak nitelendirerek, “barış ve uluslararası güvenliği tehdit eden” sözlerin sorumluluğunun Washington'da olacağını belirtti.
Daha önce Trump, Tahran'a ‘son bir ültimatom' vermiş ve İran’ın nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.