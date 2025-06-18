https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/trump-iran-konusunda-nihai-bir-karar-henuz-vermedim-1097132752.html
Trump: İran konusunda nihai bir karar henüz vermedim
Trump: İran konusunda nihai bir karar henüz vermedim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin tutumu konusunda henüz nihai bir karar vermediğini söyledi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T22:37+0300
2025-06-18T22:37+0300
2025-06-18T22:49+0300
dünya
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Oval Ofis'te bir basıntoplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin tutumu konusunda nihai bir karar vermediğini açıkladı. "Ne yapacağıma dair fikirlerim var ama nihani bir karar vermedim" diyen Trump, "Son kararı bir saniye önce vermeyi seviyorum. Çünkü işler değişiyor, özellikle savaşta" ifadesini kullandı.Trump ayrıca İran ile nükleer anlaşmanın adil olduğunu söyleyerek, anlaşmayı imzalamanın artık daha zor olduğunu ancak kapının hala açık olduğunu ifade etti.Trump, Oval Ofis'teki gazetecilere verdiği demeçte mevcut İran hükümetinin geleceği ile ilgili olarak 'her şeyin olabileceğini' söyledi. Donald Trump, Gazetecilerin İran "rejiminin" düşüp düşmeyeceği şeklindeki bir soruya "Elbette her şey olabilir" yanıtını verdi.
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son dakika, donald trump, i̇ran, i̇srail
son dakika, donald trump, i̇ran, i̇srail
Trump: İran konusunda nihai bir karar henüz vermedim
22:37 18.06.2025 (güncellendi: 22:49 18.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin tutumu konusunda henüz nihai bir karar vermediğini söyledi.
Oval Ofis'te bir basıntoplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin tutumu konusunda nihai bir karar vermediğini açıkladı.
"Ne yapacağıma dair fikirlerim var ama nihani bir karar vermedim" diyen Trump, "Son kararı bir saniye önce vermeyi seviyorum. Çünkü işler değişiyor, özellikle savaşta" ifadesini kullandı.
Trump ayrıca İran ile nükleer anlaşmanın adil olduğunu söyleyerek, anlaşmayı imzalamanın artık daha zor olduğunu ancak kapının hala açık olduğunu ifade etti.
Trump, Oval Ofis'teki gazetecilere verdiği demeçte mevcut İran hükümetinin geleceği ile ilgili olarak 'her şeyin olabileceğini' söyledi. Donald Trump, Gazetecilerin İran "rejiminin" düşüp düşmeyeceği şeklindeki bir soruya "Elbette her şey olabilir" yanıtını verdi.