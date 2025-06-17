ABD'de Senatör Kaine'den, Başkan Trump'ın İran’a karşı askeri güç kullanmasını önleme çağrısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İsrail-İran çatışması dördüncü gününde: Hangi ülke kimi destekliyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem üretme zamanı gelen 30 fay
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu Raporu: Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü kısıtlıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Padişahla kayıkçının şifreli sohbeti
14:06
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
14:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
15:09
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD, İsrail-İran çatışmasına dahil olur mu?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Divan’dan günümüze uzanan kırılmaz bağlar’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:14
4 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 Oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail'in 'teknolojik omurgası’ vuruldu
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Türkiye’nin güney güvenlik doktrini çöktü mü?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/abdde-senator-kaineden-baskan-trumpin-irana-karsi-askeri-guc-kullanmasini-onleme-cagrisi-1097076837.html
ABD'de Senatör Kaine'den, Başkan Trump'ın İran’a karşı askeri güç kullanmasını önleme çağrısı
ABD'de Senatör Kaine'den, Başkan Trump'ın İran’a karşı askeri güç kullanmasını önleme çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD'de Demokrat Senatör Kaine, Başkan Donald Trump'ın İran’a karşı Kongre onayı olmadan askeri güç kullanmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sundu. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T09:16+0300
2025-06-17T09:13+0300
dünya
abd
abd kongresi
abd senatosu
tim kaine
donald trump
i̇ran
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097076462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d430e627cc88f9885fc1a6c97337d47a.jpg
ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da Virginia’yı temsil eden Demokrat Tim Kaine’in sunduğu tasarıda, savaş ilan etme yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğu vurgulandı.Kaine’in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Amerikan halkı, askerlerini Ortadoğu'da bir sonsuz savaşa daha göndermek istemiyor. Bu tasarı, askerlerimizi ve subaylarımızı bir çatışma bölgesine göndermeye karar verirsek önce bu konuyu Kongre'de tartışıp oylayacağımızı garanti altına alacak” ifadesine yer verildi.Savaş yetkisine ilişkin bu tür tasarıların ABD Senatosu tarafından derhal oylanması gerektiğini kaydeden Senatör, savaş ilan etme yetkisinin sadece Kongre’ye ait olduğunu vurgulayarak kaçınılmaz tehdide karşı meşru müdafaa dışında, İran’a yönelik her türlü eylem için Kongre’nin onayına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.Daha önce ABD yönetiminden bir kaynak, İran’ın ABD üslerine saldırmadığı sürece İsrail’le yaşadığı çatışmaya müdahale etmeyeceklerini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/iran-devlet-televizyonuna-saldiri-israilin-zayifliginin-bir-gostergesi-1097075680.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097076462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57fe39bf043a8673298a7a4510e65220.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd kongresi, abd senatosu, tim kaine, donald trump, i̇ran, i̇srail
abd, abd kongresi, abd senatosu, tim kaine, donald trump, i̇ran, i̇srail

ABD'de Senatör Kaine'den, Başkan Trump'ın İran’a karşı askeri güç kullanmasını önleme çağrısı

09:16 17.06.2025
© AP Photo / Ben CurtisABD'li Senatör Tim Kaine
ABD'li Senatör Tim Kaine - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Abone ol
ABD'de Demokrat Senatör Kaine, Başkan Donald Trump'ın İran’a karşı Kongre onayı olmadan askeri güç kullanmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sundu.
ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da Virginia’yı temsil eden Demokrat Tim Kaine’in sunduğu tasarıda, savaş ilan etme yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğu vurgulandı.
Kaine’in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Amerikan halkı, askerlerini Ortadoğu'da bir sonsuz savaşa daha göndermek istemiyor. Bu tasarı, askerlerimizi ve subaylarımızı bir çatışma bölgesine göndermeye karar verirsek önce bu konuyu Kongre'de tartışıp oylayacağımızı garanti altına alacak” ifadesine yer verildi.
Savaş yetkisine ilişkin bu tür tasarıların ABD Senatosu tarafından derhal oylanması gerektiğini kaydeden Senatör, savaş ilan etme yetkisinin sadece Kongre’ye ait olduğunu vurgulayarak kaçınılmaz tehdide karşı meşru müdafaa dışında, İran’a yönelik her türlü eylem için Kongre’nin onayına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Daha önce ABD yönetiminden bir kaynak, İran’ın ABD üslerine saldırmadığı sürece İsrail’le yaşadığı çatışmaya müdahale etmeyeceklerini dile getirmişti.
İsrail, İran devlet televizyonu binasını vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
DÜNYA
‘İran devlet televizyonuna saldırı, İsrail'in zayıflığının bir göstergesi’
08:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала