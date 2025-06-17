https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/abdde-senator-kaineden-baskan-trumpin-irana-karsi-askeri-guc-kullanmasini-onleme-cagrisi-1097076837.html

ABD'de Senatör Kaine'den, Başkan Trump'ın İran’a karşı askeri güç kullanmasını önleme çağrısı

ABD'de Senatör Kaine'den, Başkan Trump'ın İran’a karşı askeri güç kullanmasını önleme çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD'de Demokrat Senatör Kaine, Başkan Donald Trump'ın İran’a karşı Kongre onayı olmadan askeri güç kullanmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sundu. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T09:16+0300

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ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da Virginia’yı temsil eden Demokrat Tim Kaine’in sunduğu tasarıda, savaş ilan etme yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğu vurgulandı.Kaine’in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Amerikan halkı, askerlerini Ortadoğu'da bir sonsuz savaşa daha göndermek istemiyor. Bu tasarı, askerlerimizi ve subaylarımızı bir çatışma bölgesine göndermeye karar verirsek önce bu konuyu Kongre'de tartışıp oylayacağımızı garanti altına alacak” ifadesine yer verildi.Savaş yetkisine ilişkin bu tür tasarıların ABD Senatosu tarafından derhal oylanması gerektiğini kaydeden Senatör, savaş ilan etme yetkisinin sadece Kongre’ye ait olduğunu vurgulayarak kaçınılmaz tehdide karşı meşru müdafaa dışında, İran’a yönelik her türlü eylem için Kongre’nin onayına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.Daha önce ABD yönetiminden bir kaynak, İran’ın ABD üslerine saldırmadığı sürece İsrail’le yaşadığı çatışmaya müdahale etmeyeceklerini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/iran-devlet-televizyonuna-saldiri-israilin-zayifliginin-bir-gostergesi-1097075680.html

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