https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/iran-devlet-televizyonuna-saldiri-israilin-zayifliginin-bir-gostergesi-1097075680.html

‘İran devlet televizyonuna saldırı, İsrail'in zayıflığının bir göstergesi’

‘İran devlet televizyonuna saldırı, İsrail'in zayıflığının bir göstergesi’

Sputnik Türkiye

İsrail’in, İran devlet televizyonu binasını vurmasını değerlendiren milletvekili Asafari, bu saldırının İsrail’in zayıflığının bir göstergesi olduğunu... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T08:18+0300

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İran Meclisi üyesi Muhammed Hasan Asafari, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’in İran devlet televizyonu (IRIB) binasına düzenlediği saldırıyı değerlendirdi.Asafari, “Bu hamle Siyonist rejimin tam bir çaresizlik içinde olduğunu gösteriyor. Savaş alanında yenildiklerinde medyaya saldırmaya başlıyorlar” yorumunda bulundu.IRIB’in yıkım karşısında bile çalışmaya devam ettiğini kaydeden İranlı politikacı, “Televizyonumuz şu anda kelimenin tam anlamıyla enkaz altından yayın yapıyor. Hasar gören her kamera, onurlu bir yanıt verme kararlılığımızı daha da güçlendirecek” ifadesini kullandı.Devlet televizyonunun enformasyon savaşındaki rolüne dikkat çeken Asafari, “Son günlerde haber kanalının izleyici sayısı neredeyse iki katına çıktı. İnsanlar bölgedeki çatışmayı gerçekte kimin körüklediğini görüyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/lubnanli-uzman-israil-iran-catismasinin-enerji-piyasalarina-etkisini-degerlendirdi-tum-dunya-1097075343.html

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