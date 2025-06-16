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TFF duyurdu: Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi seçildi
TFF duyurdu: Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi seçildi
Sputnik Türkiye
UEFA'nın komite ve heyetlerine yapılan atamalarda Türkiye, 12 isimle temsil hakkı kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun çeşitli kademelerindeki yöneticiler... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T22:49+0300
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UEFA’nın yeni dönem komite ve heyetlerinde Türkiye, 12 temsilciyle yer aldı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 komitenin 11’inde ve 6 heyetin birinde Türkiye’den yetkililerin görev alacağı belirtildi. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi olarak görevlendirilirken, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da UEFA Futbol Komitesi Üyeliğine seçildi. TFF Eski Başkanı Servet Yardımcı'nın da FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı olarak görev yapacağı ifade edildi.UEFA'nın komite ve heyetlerinde Türkiye’yi temsil edecek 12 görevli ve görevleri:
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ali koç, türkiye futbol federasyonu (tff), uefa, süper lig, komite, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü

TFF duyurdu: Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi seçildi

22:49 16.06.2025
© Bünyamin ÇelikAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© Bünyamin Çelik
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UEFA'nın komite ve heyetlerine yapılan atamalarda Türkiye, 12 isimle temsil hakkı kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun çeşitli kademelerindeki yöneticiler, UEFA’nın 19 komitesinden 11’inde ve 6 heyetinden 1’inde görev aldı. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyeliğine seçildi.
UEFA’nın yeni dönem komite ve heyetlerinde Türkiye, 12 temsilciyle yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 komitenin 11’inde ve 6 heyetin birinde Türkiye’den yetkililerin görev alacağı belirtildi. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi olarak görevlendirilirken, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da UEFA Futbol Komitesi Üyeliğine seçildi. TFF Eski Başkanı Servet Yardımcı'nın da FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı olarak görev yapacağı ifade edildi.

UEFA'nın komite ve heyetlerinde Türkiye’yi temsil edecek 12 görevli ve görevleri:

1.
Mecnun Otyakmaz
– TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
UEFA Futbol Komitesi Üyesi
2.
Servet Yardımcı
– TFF Eski Başkanı
FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı
3.
Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak
– TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
UEFA Sağlık Komitesi Üyesi
4.
Mustafa Temel Bozbağ
– TFF Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
UEFA Milli Müsabakalar Komitesi Üyesi
5.
Ural Aküzüm
– TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
UEFA Genç ve Amatör Futbol Komitesi Üyesi
6.
Bilal Arslan
– TFF Teknoloji ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
UEFA Futsal Komitesi Üyesi
7.
Ali Koç
– Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı
UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi
8.
Abdullah Ayaz
– TFF Genel Sekreteri
UEFA Pazarlama Danışma Komitesi Üyesi
9.
Yusuf Yerkel
– TFF Başdanışmanı
UEFA HatTrick Komitesi Üyesi
10.
Serdar Yıldız
– TFF Yönetim Kurulu Danışmanı
UEFA Oyuncu Durumu, Transferler, Menajerler ve Temsilciler Komitesi Üyesi
11.
Şerafettin Bural
– TFF Temsilciler Kurulu Başkanı
UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Üyesi
12.
Cengiz Gökay
– TFF Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
UEFA Stadyum İnşaatı ve Yönetimi Heyeti Üyesi
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