https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/tff-duyurdu-ali-koc-uefa-kulup-musabakalari-komitesi-uyesi-secildi-1097072566.html

TFF duyurdu: Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi seçildi

TFF duyurdu: Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi seçildi

Sputnik Türkiye

UEFA'nın komite ve heyetlerine yapılan atamalarda Türkiye, 12 isimle temsil hakkı kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun çeşitli kademelerindeki yöneticiler... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T22:49+0300

2025-06-16T22:49+0300

2025-06-16T22:49+0300

spor

ali koç

türkiye futbol federasyonu (tff)

uefa

süper lig

komite

maç

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futbol

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UEFA’nın yeni dönem komite ve heyetlerinde Türkiye, 12 temsilciyle yer aldı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 komitenin 11’inde ve 6 heyetin birinde Türkiye’den yetkililerin görev alacağı belirtildi. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi olarak görevlendirilirken, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da UEFA Futbol Komitesi Üyeliğine seçildi. TFF Eski Başkanı Servet Yardımcı'nın da FIFA Üye Federasyonlar Komitesi Başkanı olarak görev yapacağı ifade edildi.UEFA'nın komite ve heyetlerinde Türkiye’yi temsil edecek 12 görevli ve görevleri:

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