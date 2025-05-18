https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/ali-koc-eylul-ayinda-olaganustu-secimli-genel-kurul-yapacagiz-1096319265.html

Ali Koç: Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapacağız

Ali Koç: Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapacağız

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. 18.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-18T15:58+0300

2025-05-18T15:58+0300

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spor

ali koç

fenerbahçe

olağanüstü seçimli genel kurul

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Ali Koç, Fenerbahçe'nin 14 yılda sadece tek 1 şampiyonluğunun bulunması hakkında şu ifadeleri kullandı: 'Mali genel kurulla beraber olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak'Koç konuşmasının devamında yeterli imza sayısı toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gidiş süresinin en erken 7-8 hafta olacağına dikkat çekti. Herkesin ortak bir noktada buluşması gerektiğinin altını çizen Ali Koç, "Bugün vereceğimiz karar, bir tarihten ibaret değil. Kulübümüzün gelecek sene için kaderini şekillendirecek stratejik karardır. Yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmektedir. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Mali genel kurulla beraber olağanüstü genel kurul yapılacaktır. Fikstürün belli olmasının ardından tarihi açıklayacağız" dedi.Geçen sene üçüncü kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'un 2 yıl daha görev süresi bulunuyor.

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ali koç, fenerbahçe, olağanüstü seçimli genel kurul