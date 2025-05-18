https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/ali-koc-eylul-ayinda-olaganustu-secimli-genel-kurul-yapacagiz-1096319265.html
Ali Koç: Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapacağız
Ali Koç: Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapacağız
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. 18.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-18T15:58+0300
2025-05-18T15:58+0300
2025-05-18T16:53+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
olağanüstü seçimli genel kurul
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Ali Koç, Fenerbahçe'nin 14 yılda sadece tek 1 şampiyonluğunun bulunması hakkında şu ifadeleri kullandı: 'Mali genel kurulla beraber olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak'Koç konuşmasının devamında yeterli imza sayısı toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gidiş süresinin en erken 7-8 hafta olacağına dikkat çekti. Herkesin ortak bir noktada buluşması gerektiğinin altını çizen Ali Koç, "Bugün vereceğimiz karar, bir tarihten ibaret değil. Kulübümüzün gelecek sene için kaderini şekillendirecek stratejik karardır. Yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmektedir. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Mali genel kurulla beraber olağanüstü genel kurul yapılacaktır. Fikstürün belli olmasının ardından tarihi açıklayacağız" dedi.Geçen sene üçüncü kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'un 2 yıl daha görev süresi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/mahmut-uslu-fenerbahce-baskan-adayi-olacagini-acikladi-i-want-to-be-president-of-fenerbahce-1096261652.html
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ali koç, fenerbahçe, olağanüstü seçimli genel kurul
ali koç, fenerbahçe, olağanüstü seçimli genel kurul
Ali Koç: Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapacağız
15:58 18.05.2025 (güncellendi: 16:53 18.05.2025)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.
Ali Koç, Fenerbahçe'nin 14 yılda sadece tek 1 şampiyonluğunun bulunması hakkında şu ifadeleri kullandı:
Şampiyonluk şansımızın mucizelere kalması haklı tepki ve eleştirilere yol açmıştır. İstediğimiz hedefe ulaşamadığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Sorumluluğu bizlere aittir. Bununla birlikte unutulmamalı ki futbolda 2010/11 şampiyonluğumuzdan sonra 14 yılda tek 1 şampiyonluğumuzun olması sorunun isim ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir.
'Mali genel kurulla beraber olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak'
Koç konuşmasının devamında yeterli imza sayısı toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gidiş süresinin en erken 7-8 hafta olacağına dikkat çekti.
Herkesin ortak bir noktada buluşması gerektiğinin altını çizen Ali Koç, "Bugün vereceğimiz karar, bir tarihten ibaret değil. Kulübümüzün gelecek sene için kaderini şekillendirecek stratejik karardır. Yeni sezonun tam başlangıcına denk gelmektedir. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Mali genel kurulla beraber olağanüstü genel kurul yapılacaktır. Fikstürün belli olmasının ardından tarihi açıklayacağız" dedi.
Geçen sene üçüncü kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'un 2 yıl daha görev süresi bulunuyor.