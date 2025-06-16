https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/tbmmye-otv-teklifi-sunuldu-otomobillerin-otv-matrahi-degisecek-mi-1097069339.html

TBMM'ye ÖTV teklifi sunuldu: Otomobillerin ÖTV matrahı değişecek mi?

TBMM'ye ÖTV teklifi sunuldu: Otomobillerin ÖTV matrahı değişecek mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusunda otomotiv sektörünün beklentilerine yanıt veren bir kanun teklifi hazırlandı... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T18:16+0300

2025-06-16T18:16+0300

2025-06-16T18:28+0300

türki̇ye

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Otomobillere yönelik yeni ÖTV teklifiyle, motor türü ve teknik özelliklere göre vergilendirmenin yeniden düzenleneceği açıklandı.Meclis'e sunulan kanun teklifinde ÖTV matrahlarının içten yanmalı, elektrikli ve hibrit araçlarda değişeceği belirtildi. NTV'nin haberine göre; bin 600 cc ve altı motora sahip, ÖTV matrahı 1 milyon liranın altındaki içten yanmalı araçlar için ÖTV oranı yüzde 80 olarak sabitlenecek. Hibrit araçlarda ise motor hacmi bin 800 cc’yi geçmeyen ve elektrik motoru 50 kW üzeri olanlara yüzde 80, motor hacmi 2 bin 500 cc’yi geçen ve elektrik motoru 100 kW üzeri olanlara ise yüzde 150 ÖTV uygulanacak.Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler:--- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşmayanlar → 80--- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşıp, 700 bin TL’yi aşmayanlar → 80--- Özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL’yi aşıp, 800 bin TL’yi aşmayanlar → 80--- Özel tüketim vergisi matrahı 800 bin TL’yi aşıp, 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 80Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler:--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler:---- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşmayanlar → 80---- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşıp, 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 80---- Diğerleri → 80---- Özel tüketim vergisi matrahı 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 150---- Diğerleri → 150Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler:--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2 bin 500 cm³’ü geçmeyenler---- Özel tüketim vergisi matrahı 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 150---- Diğerleri → 150---- Diğerleri → 220Elektrikli araçlara yönelik ÖTV oranlarında ise Cumhurbaşkanına menzil ve batarya kapasitesine göre farklı oranlar belirleme yetkisi verilecek. Bu düzenlemeyle araç tiplerine göre daha adil bir vergi yapısının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ekonomi-paketi-meclise-sunuldu-vergide-esitlik-saglanacak-1097068490.html

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