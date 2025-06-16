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TBMM'ye ÖTV teklifi sunuldu: Otomobillerin ÖTV matrahı değişecek mi?
TBMM'ye ÖTV teklifi sunuldu: Otomobillerin ÖTV matrahı değişecek mi?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusunda otomotiv sektörünün beklentilerine yanıt veren bir kanun teklifi hazırlandı... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T18:16+0300
2025-06-16T18:28+0300
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özel tüketim vergisi (ötv)
ötv muafiyeti
araba
i̇kinci el araba satıcısı
yerli araba
elektrikli araç
elektrikli otomobil
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Otomobillere yönelik yeni ÖTV teklifiyle, motor türü ve teknik özelliklere göre vergilendirmenin yeniden düzenleneceği açıklandı.Meclis'e sunulan kanun teklifinde ÖTV matrahlarının içten yanmalı, elektrikli ve hibrit araçlarda değişeceği belirtildi. NTV'nin haberine göre; bin 600 cc ve altı motora sahip, ÖTV matrahı 1 milyon liranın altındaki içten yanmalı araçlar için ÖTV oranı yüzde 80 olarak sabitlenecek. Hibrit araçlarda ise motor hacmi bin 800 cc’yi geçmeyen ve elektrik motoru 50 kW üzeri olanlara yüzde 80, motor hacmi 2 bin 500 cc’yi geçen ve elektrik motoru 100 kW üzeri olanlara ise yüzde 150 ÖTV uygulanacak.Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler:--- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşmayanlar → 80--- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşıp, 700 bin TL’yi aşmayanlar → 80--- Özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL’yi aşıp, 800 bin TL’yi aşmayanlar → 80--- Özel tüketim vergisi matrahı 800 bin TL’yi aşıp, 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 80Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler:--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler:---- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşmayanlar → 80---- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşıp, 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 80---- Diğerleri → 80---- Özel tüketim vergisi matrahı 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 150---- Diğerleri → 150Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler:--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2 bin 500 cm³’ü geçmeyenler---- Özel tüketim vergisi matrahı 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 150---- Diğerleri → 150---- Diğerleri → 220Elektrikli araçlara yönelik ÖTV oranlarında ise Cumhurbaşkanına menzil ve batarya kapasitesine göre farklı oranlar belirleme yetkisi verilecek. Bu düzenlemeyle araç tiplerine göre daha adil bir vergi yapısının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ekonomi-paketi-meclise-sunuldu-vergide-esitlik-saglanacak-1097068490.html
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ötv, özel tüketim vergisi (ötv), ötv muafiyeti, araba, i̇kinci el araba satıcısı, yerli araba, elektrikli araç, elektrikli otomobil, elektrikli motosiklet, elektrikli otobüs, vergi, vergi borcu, matrah, vergi matrahı
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), ötv muafiyeti, araba, i̇kinci el araba satıcısı, yerli araba, elektrikli araç, elektrikli otomobil, elektrikli motosiklet, elektrikli otobüs, vergi, vergi borcu, matrah, vergi matrahı

TBMM'ye ÖTV teklifi sunuldu: Otomobillerin ÖTV matrahı değişecek mi?

18:16 16.06.2025 (güncellendi: 18:28 16.06.2025)
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elektrikli otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
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Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusunda otomotiv sektörünün beklentilerine yanıt veren bir kanun teklifi hazırlandı. TBMM’ye sunulan teklifle, içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçların ÖTV oranlarında kapsamlı değişiklikler öngörülüyor.
Otomobillere yönelik yeni ÖTV teklifiyle, motor türü ve teknik özelliklere göre vergilendirmenin yeniden düzenleneceği açıklandı.
Meclis'e sunulan kanun teklifinde ÖTV matrahlarının içten yanmalı, elektrikli ve hibrit araçlarda değişeceği belirtildi. NTV'nin haberine göre; bin 600 cc ve altı motora sahip, ÖTV matrahı 1 milyon liranın altındaki içten yanmalı araçlar için ÖTV oranı yüzde 80 olarak sabitlenecek. Hibrit araçlarda ise motor hacmi bin 800 cc’yi geçmeyen ve elektrik motoru 50 kW üzeri olanlara yüzde 80, motor hacmi 2 bin 500 cc’yi geçen ve elektrik motoru 100 kW üzeri olanlara ise yüzde 150 ÖTV uygulanacak.

Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler:

--- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşmayanlar → 80
--- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşıp, 700 bin TL’yi aşmayanlar → 80
--- Özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL’yi aşıp, 800 bin TL’yi aşmayanlar → 80
--- Özel tüketim vergisi matrahı 800 bin TL’yi aşıp, 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 80

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler:

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler:
---- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşmayanlar → 80
---- Özel tüketim vergisi matrahı 600 bin TL’yi aşıp, 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 80
---- Diğerleri → 80
---- Özel tüketim vergisi matrahı 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 150
---- Diğerleri → 150

Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler:

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2 bin 500 cm³’ü geçmeyenler
---- Özel tüketim vergisi matrahı 1 milyon TL’yi aşmayanlar → 150
---- Diğerleri → 150
---- Diğerleri → 220
Elektrikli araçlara yönelik ÖTV oranlarında ise Cumhurbaşkanına menzil ve batarya kapasitesine göre farklı oranlar belirleme yetkisi verilecek. Bu düzenlemeyle araç tiplerine göre daha adil bir vergi yapısının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
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