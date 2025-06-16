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Ekonomi paketi Meclis’e sunuldu: Vergide eşitlik sağlanacak
Ekonomi paketi Meclis’e sunuldu: Vergide eşitlik sağlanacak
Sputnik Türkiye
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan yeni ekonomi paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bazı... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T17:41+0300
2025-06-16T17:41+0300
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AK Parti tarafından hazırlanan yeni ekonomi paketinin, TBMM Başkanlığına sunulduğu açıklandı.Paketle birlikte, vergide adalet ve etkinliğin artırılması, kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi, vergi istisna ve indirimlerinin daraltılması hedeflendiği ifade edildi. Teklifte, halka ek mali yük getiren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı belirtildi.Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, düzenlemenin ilgili tarafların görüşleri alınarak hazırlandığı ifade edildi. Kurumlar vergisinde teşvikli yatırımlar için süre sınırı getirilmesi, AR-GE personeline sağlanan vergi istisnasına üst limit uygulanması, LPG ve akaryakıt ürünlerinde kayıt dışılığı azaltacak adımların atılması teklifin öne çıkan unsurları arasında yer aldı.Ayrıca, serbest bölgeler arası satışların vergiden istisna kapsamına alınacağı, elektronik yoklama sisteminde imza zorunluluğunun esnetileceği ve binek otomobillerin ÖTV matrahlarının güncelleneceği açıklandı. Yeni düzenlemelerin piyasa koşullarını bozmayacağı ve vergi sisteminde daha fazla adalet ve şeffaflık sağlayacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakan-simsek-duyurdu-vergi-denetiminde-yeni-donem-basliyor-1096298151.html
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meclis, meclis araştırma komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), ötv muafiyeti
meclis, meclis araştırma komisyonu, tbmm meclis başkanlığı, meclis komisyonu, vergi, vergi borcu, vergi dairesi, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi beyannemesi, vergi beyanı, vergi cezası, vergi denetim kurulu, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), ötv muafiyeti

Ekonomi paketi Meclis’e sunuldu: Vergide eşitlik sağlanacak

17:41 16.06.2025
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© AA
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AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan yeni ekonomi paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifte, vergide adaletin artırılması ve kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi hedefleniyor.
AK Parti tarafından hazırlanan yeni ekonomi paketinin, TBMM Başkanlığına sunulduğu açıklandı.
Paketle birlikte, vergide adalet ve etkinliğin artırılması, kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi, vergi istisna ve indirimlerinin daraltılması hedeflendiği ifade edildi. Teklifte, halka ek mali yük getiren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı belirtildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, düzenlemenin ilgili tarafların görüşleri alınarak hazırlandığı ifade edildi. Kurumlar vergisinde teşvikli yatırımlar için süre sınırı getirilmesi, AR-GE personeline sağlanan vergi istisnasına üst limit uygulanması, LPG ve akaryakıt ürünlerinde kayıt dışılığı azaltacak adımların atılması teklifin öne çıkan unsurları arasında yer aldı.
Ayrıca, serbest bölgeler arası satışların vergiden istisna kapsamına alınacağı, elektronik yoklama sisteminde imza zorunluluğunun esnetileceği ve binek otomobillerin ÖTV matrahlarının güncelleneceği açıklandı. Yeni düzenlemelerin piyasa koşullarını bozmayacağı ve vergi sisteminde daha fazla adalet ve şeffaflık sağlayacağı ifade edildi.
Vergi borcu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2025
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