https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ekonomi-paketi-meclise-sunuldu-vergide-esitlik-saglanacak-1097068490.html

Ekonomi paketi Meclis’e sunuldu: Vergide eşitlik sağlanacak

Ekonomi paketi Meclis’e sunuldu: Vergide eşitlik sağlanacak

Sputnik Türkiye

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan yeni ekonomi paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bazı... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T17:41+0300

2025-06-16T17:41+0300

2025-06-16T17:41+0300

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AK Parti tarafından hazırlanan yeni ekonomi paketinin, TBMM Başkanlığına sunulduğu açıklandı.Paketle birlikte, vergide adalet ve etkinliğin artırılması, kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi, vergi istisna ve indirimlerinin daraltılması hedeflendiği ifade edildi. Teklifte, halka ek mali yük getiren herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı belirtildi.Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre, düzenlemenin ilgili tarafların görüşleri alınarak hazırlandığı ifade edildi. Kurumlar vergisinde teşvikli yatırımlar için süre sınırı getirilmesi, AR-GE personeline sağlanan vergi istisnasına üst limit uygulanması, LPG ve akaryakıt ürünlerinde kayıt dışılığı azaltacak adımların atılması teklifin öne çıkan unsurları arasında yer aldı.Ayrıca, serbest bölgeler arası satışların vergiden istisna kapsamına alınacağı, elektronik yoklama sisteminde imza zorunluluğunun esnetileceği ve binek otomobillerin ÖTV matrahlarının güncelleneceği açıklandı. Yeni düzenlemelerin piyasa koşullarını bozmayacağı ve vergi sisteminde daha fazla adalet ve şeffaflık sağlayacağı ifade edildi.

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