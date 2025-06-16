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Merkez Bankası anketi açıkladı: Piyasanın enflasyon ve dolar tahmini geriledi
Merkez Bankası anketi açıkladı: Piyasanın enflasyon ve dolar tahmini geriledi
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde faiz indirimi, enflasyon ve döviz beklentilerinde değişiklik öne çıktı. Katılımcılar temmuz... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T10:32+0300
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ekonomi̇
merkez bankası
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolar
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faiz
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Merkez Bankası’nın Haziran 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde öne çıkan sonuç, politika faizine dair indirimin gündemde olması. Katılımcılar, Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e düşmesini bekliyor.Enflasyon beklentilerinde gerilemeAnkete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki ankette yüzde 30,35 iken, bu ay yüzde 29,86’ya geriledi.12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,06’dan yüzde 24,56’ya,24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,77’den yüzde 17,35’e düştü.12 aylık enflasyon tahminleriKatılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri üç ana aralıkta toplandı:Nokta tahminlerde ise en fazla beklenti yüzde 23 – yüzde 25,99 aralığında yoğunlaştı (yüzde 47,62).24 aylık enflasyon tahminleri24 ay sonrası için enflasyon beklentileri de üç ana tahmin aralığına yayıldı:Nokta tahminlere göre katılımcıların yüzde 44,44’ü yüzde 18 – yüzde 20,99 aralığını öngörüyor.Faiz oranı beklentileri geri çekildiAnkete katılanların gecikmeli faiz (BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı) beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 49 iken, bu ay yüzde 46,21 oldu. Bu da piyasanın genel faiz indirimi beklentisini yansıtıyor.Dolar/TL beklentileri hafif gerilediKatılımcıların yıl sonu için döviz kuru (dolar/TL) beklentisi, bir önceki dönemde 43,70 TL iken bu anket döneminde 43,57 TL olarak güncellendi.12 ay sonrası beklenti ise 46,62 TL’den 47,04 TL’ye yükseldi.Büyüme beklentileri sabit kaldıAnket katılımcılarının Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin beklentileri değişmedi.2025 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 2,9,2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,7 olarak korundu.
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merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, enflasyon, faiz
merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, enflasyon, faiz

Merkez Bankası anketi açıkladı: Piyasanın enflasyon ve dolar tahmini geriledi

10:32 16.06.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© AA
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Merkez Bankası’nın Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde faiz indirimi, enflasyon ve döviz beklentilerinde değişiklik öne çıktı. Katılımcılar temmuz ayında politika faizinin 3 puan düşeceğini öngörüyor. Yıl sonu enflasyon tahmini gerilerken, dolar/TL beklentisi hafif düştü.
Merkez Bankası’nın Haziran 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde öne çıkan sonuç, politika faizine dair indirimin gündemde olması. Katılımcılar, Temmuz ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e düşmesini bekliyor.

Enflasyon beklentilerinde gerileme

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki ankette yüzde 30,35 iken, bu ay yüzde 29,86’ya geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,06’dan yüzde 24,56’ya,

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,77’den yüzde 17,35’e düştü.

12 aylık enflasyon tahminleri

Katılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri üç ana aralıkta toplandı:
yüzde 20,00 – yüzde 22,99: yüzde 21,40 olasılık
yüzde 23,00 – yüzde 25,99: yüzde 47,37 olasılık
yüzde 26,00 - yüzde 28,99: yüzde 20,91 olasılık
Nokta tahminlerde ise en fazla beklenti yüzde 23 – yüzde 25,99 aralığında yoğunlaştı (yüzde 47,62).

24 aylık enflasyon tahminleri

24 ay sonrası için enflasyon beklentileri de üç ana tahmin aralığına yayıldı:
yüzde 12,00 – yüzde 14,99: yüzde 16,97 olasılık
yüzde 15,00 – yüzde 17,99: yüzde 31,83 olasılık
yüzde 18,00 – yüzde 20,99: yüzde 30,62 olasılık
Nokta tahminlere göre katılımcıların yüzde 44,44’ü yüzde 18 – yüzde 20,99 aralığını öngörüyor.

Faiz oranı beklentileri geri çekildi

Ankete katılanların gecikmeli faiz (BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı) beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 49 iken, bu ay yüzde 46,21 oldu. Bu da piyasanın genel faiz indirimi beklentisini yansıtıyor.

Dolar/TL beklentileri hafif geriledi

Katılımcıların yıl sonu için döviz kuru (dolar/TL) beklentisi, bir önceki dönemde 43,70 TL iken bu anket döneminde 43,57 TL olarak güncellendi.

12 ay sonrası beklenti ise 46,62 TL’den 47,04 TL’ye yükseldi.

Büyüme beklentileri sabit kaldı

Anket katılımcılarının Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin beklentileri değişmedi.

2025 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 2,9,

2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,7 olarak korundu.
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