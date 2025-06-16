https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/akaryakita-bu-gece-yarisi-zam-geliyor-motorinde-fiyat-degisecek-1097053238.html

Akaryakıta bu gece yarısı büyük zam geliyor: Motorinde fiyat değişecek

Akaryakıta bu gece yarısı büyük zam geliyor: Motorinde fiyat değişecek

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz hafta arka arkaya gelen zamların ardından, motorin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1,70 TL zam yapılacak. Böylece... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T09:44+0300

2025-06-16T09:44+0300

2025-06-16T09:45+0300

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İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiledi. Özellikle brent petrol fiyatı, yaşanan gerilimin ardından kısa sürede 76 dolara kadar yükseldi, ardından 73 dolarda denge buldu. Bu artış, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.Beş günde üçüncü zam13 Haziran Cuma günü benzine 1,47 TL, 14 Haziran Cumartesi günü ise motorine yine 1,47 TL zam yapılmıştı. Son zamla birlikte, sadece beş gün içinde üç farklı akaryakıt zammı gerçekleşmiş olacak.Fiyatlar şehir şehir 50 TL’nin üzerine çıkıyorYapılacak zamla birlikte bazı büyük şehirlerde motorin fiyatı 50 TL sınırını aşacak. İşte 16 Haziran 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:Zam sonrası bu fiyatlara yaklaşık 1,70 TL eklenecek, böylece motorin litre fiyatı birçok bölgede 50 TL’yi geçecek.Akaryakıt zammı pompa fiyatına yansıyorAkaryakıt sektörü kaynakları, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine zam yapılacağını doğruladı. Yeni fiyatlar, istasyonlarda pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/en-ucuz-sifir-otomobil-fiyati-aciklandi-1-milyon-tlnin-altinda-kaldi-1097051701.html

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