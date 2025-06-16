https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dem-partiden-adalet-bakanligina-imamoglu-basvurusu-1097063349.html
DEM Parti'den Adalet Bakanlığı'na İmamoğlu başvurusu
DEM Parti'den Adalet Bakanlığı'na İmamoğlu başvurusu
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Ekrem İmamoğlu ile görüşebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacak. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T15:10+0300
2025-06-16T15:10+0300
2025-06-16T15:11+0300
poli̇ti̇ka
adalet bakanlığı
ekrem i̇mamoğlu
dem parti
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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuracak.DEM Parti'den görüşme isteğiDEM Parti heyeti, Silivri'de yapılacak ziyaretler çerçevesinde İmamoğlu'nun yanı sıra eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, eski Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve Gezi davası tutuklularından Can Atalay ile de bir araya gelmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/dem-parti-eren-bulbulun-annesinin-bayramini-kutladi-1096844072.html
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imamoğlu, imamoğlu ziyaret silivri, dem parti imamoğlu
imamoğlu, imamoğlu ziyaret silivri, dem parti imamoğlu
DEM Parti'den Adalet Bakanlığı'na İmamoğlu başvurusu
15:10 16.06.2025 (güncellendi: 15:11 16.06.2025)
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Ekrem İmamoğlu ile görüşebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacak.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç
ve Tuncer Bakırhan
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında
tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuracak
.
DEM Parti'den görüşme isteği
DEM Parti heyeti, Silivri'de yapılacak ziyaretler çerçevesinde İmamoğlu'nun yanı sıra eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, eski Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve Gezi davası tutuklularından Can Atalay ile de bir araya gelmeyi planlıyor.