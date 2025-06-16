https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dem-partiden-adalet-bakanligina-imamoglu-basvurusu-1097063349.html

DEM Parti'den Adalet Bakanlığı'na İmamoğlu başvurusu

DEM Parti'den Adalet Bakanlığı'na İmamoğlu başvurusu

Sputnik Türkiye

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Ekrem İmamoğlu ile görüşebilmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacak. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T15:10+0300

2025-06-16T15:10+0300

2025-06-16T15:11+0300

poli̇ti̇ka

adalet bakanlığı

ekrem i̇mamoğlu

dem parti

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuracak.DEM Parti'den görüşme isteğiDEM Parti heyeti, Silivri'de yapılacak ziyaretler çerçevesinde İmamoğlu'nun yanı sıra eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, eski Van Belediye Başkanı Bekir Kaya ve Gezi davası tutuklularından Can Atalay ile de bir araya gelmeyi planlıyor.

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imamoğlu, imamoğlu ziyaret silivri, dem parti imamoğlu