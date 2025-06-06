https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/dem-parti-eren-bulbulun-annesinin-bayramini-kutladi-1096844072.html
DEM Parti, Eren Bülbül'ün annesinin bayramını kutladı
DEM Parti, Eren Bülbül'ün annesinin bayramını kutladı
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, siyasi parti liderlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Bakırhan, Eren Bülbül'ün annesini... 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T15:22+0300
2025-06-06T15:22+0300
2025-06-06T15:22+0300
türki̇ye
dem parti
eren bülbül
tülay hatimoğulları
tuncer bakırhan
trabzon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102967/10/1029671008_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1bb0ba564ca405943a91239df1f2469c.jpg
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bayramın ilk gününde bayramlaşma programlarını gerçekleştirdi. DEM Parti'den Eren Bülbül'ün ailesine telefonBakırhan, "Cumartesi Anneleri"ni, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesini ve Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü arayarak bayramlarını kutladı.DEM Parti'de bayramlaşma Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderlerini arayarak bayramlarını kutladı.Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti temsilcileri ve bileşen partilerinin eş genel başkanlarını arayarak bayramlarını tebrik etti.Bakırhan ise CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, EMEP Genel Başkanı Aslan, TİP Genel Başkanı Baş, bileşen partilerinin eş genel başkanları ile Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'yi arayarak bayramlarını kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahcelinin-bayramini-kutladi-1096840071.html
türki̇ye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102967/10/1029671008_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_944642a7df2a721379467e3d2bf03c59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dem parti, eren bülbül, tülay hatimoğulları, tuncer bakırhan, trabzon
dem parti, eren bülbül, tülay hatimoğulları, tuncer bakırhan, trabzon
DEM Parti, Eren Bülbül'ün annesinin bayramını kutladı
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, siyasi parti liderlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Bakırhan, Eren Bülbül'ün annesini aradı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bayramın ilk gününde bayramlaşma programlarını gerçekleştirdi.
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün ailesine telefon
Bakırhan, "Cumartesi Anneleri"ni, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesini ve Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü arayarak bayramlarını kutladı.
Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderlerini arayarak bayramlarını kutladı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Hatimoğulları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Sol Parti temsilcileri ve bileşen partilerinin eş genel başkanlarını arayarak bayramlarını tebrik etti.
Bakırhan ise CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, EMEP Genel Başkanı Aslan, TİP Genel Başkanı Baş, bileşen partilerinin eş genel başkanları ile Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'yi arayarak bayramlarını kutladı.