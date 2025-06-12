https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/kilicdaroglu-marmara-cezaevinde-imamoglunu-ziyaret-etti-aciklama-yapmadan-ayrildi-1096981747.html
Kılıçdaroğlu, Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu'nu ziyaret etti: Açıklama yapmadan ayrıldı
Kılıçdaroğlu, Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu'nu ziyaret etti: Açıklama yapmadan ayrıldı
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. 12.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-12T17:03+0300
2025-06-12T17:03+0300
2025-06-12T17:03+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
kemal kılıçdaroğlu
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutukluları cezaevinde ziyaret etti.Açıklama yapmadan ayrıldıSilivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklama yapmadan buradan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kemal-kilicdaroglu-beni-elektrik-diregine-asmakla-tehdit-edenler-var-1096666276.html
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ekrem i̇mamoğlu, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kemal kılıçdaroğlu
ekrem i̇mamoğlu, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu, Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu'nu ziyaret etti: Açıklama yapmadan ayrıldı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutukluları cezaevinde ziyaret etti.
Açıklama yapmadan ayrıldı
Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklama yapmadan buradan ayrıldı.