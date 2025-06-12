Kılıçdaroğlu, Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu'nu ziyaret etti: Açıklama yapmadan ayrıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutukluları cezaevinde ziyaret etti.