Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu, 1 Temmuz'da başlıyor: Boğaz geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Erkek çocuk tercihinde ilginç düşüş: Cinsiyete dayalı dengesizlik ortaya çıkabilir
07:06
4 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
07:17
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Toplumu anlamaya adanmış bir ömür
09:05
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Tellakların dilinden hayat dersi’
12:06
2 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
12:12
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
13:28
3 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bir dervişin baklayla imtihanı
14:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
14:38
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
15:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Avcının yüreği ile turnanın gözünün bağlantısı
16:07
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
17:06
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ali Cengiz’in ‘sihirli’ oyunu
19:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Toplumu anlamaya adanmış bir ömür
19:13
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
23:05
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye tarihindeki en büyük işçi eylemlerindendi
09:05
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
10:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Söylerken teselli, düşünürken gerçek’
12:05
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Bir dinozorun hayatı'
12:13
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
12:35
3 dk
ÖZEL HABER
Şara ilk değil: ABD’yi ziyaret eden İsrailli ‘eski terörist’ kim
12:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
13:22
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Sancılı bekleyişin ilginç hikâyesi
14:06
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünden bugüne UEFA
14:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aleksandr Sotniçenko: “Rusya’yı anlamak isteyen çağdaş edebiyatı okumalı”
18:05
52 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
19:04
19 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Düşünmeden atılan adım, sökülmeyen dikiş olur’
20:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Cingöz Recai'nin yaratıcısıydı
20:35
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz efsanesi: Ella Fitzgerald
21:05
11 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-duyurdu-1-temmuzda-basliyor-bogaz-gecis-ucretlerine-yuzde-15-1097040034.html
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu, 1 Temmuz'da başlıyor: Boğaz geçiş ücretlerine yüzde 15 zam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu, 1 Temmuz'da başlıyor: Boğaz geçiş ücretlerine yüzde 15 zam
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan "altın frank"... 15.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-15T13:03+0300
2025-06-15T13:03+0300
türki̇ye
boğaz
gemi
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092547396_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_590e73180bc2010a04c9eb11ad84c155.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında, söz konusu değerin güncellemesinin, 2022'de Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirtti.Boğaz geçiş ücretlerine zam2022 öncesinde, 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan "altın frank" değerini, Denizcilik Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla her yıl düzenli olarak artırdıklarına işaret eden Uraloğlu, "Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan 'altın frank' değerini, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 15 artırarak 5,83 dolara çıkaracağız." ifadesini kullandı.Uraloğlu, bu yılki artışla 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye (kazaya uğrayan geminin yolcu ve personelinin kurtarılması), fener ve sağlık bedellerinin dolar cinsinden 7,2 kat yükseltilmiş olacağını vurguladı.'Gemi trafik izleme sistemlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz'Güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen "altın frank" değeri ile maliyetlerin daha adil şekilde yansıtılacağına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:'2024'te 227,4 milyon dolar tahsil edildi'Uraloğlu, geçen yıl boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, söz konusu ücretlere tabi 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi olduğunu aktardı. Bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bakan-uraloglu-tarih-verip-duyurdu-4-ulkeye-ucak-seferleri-iptal-edildi-1097012683.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092547396_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_39023a51be34a4e7da3c579fdf1a377f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
boğaz, gemi, ulaştırma ve altyapı bakanlığı
boğaz, gemi, ulaştırma ve altyapı bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu, 1 Temmuz'da başlıyor: Boğaz geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

13:03 15.06.2025
© AABoğaz Köprüsü
Boğaz Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
© AA
Abone ol
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan "altın frank" değerinin, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 15 artırılarak 5,83 dolara yükseltileceğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında, söz konusu değerin güncellemesinin, 2022'de Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirtti.

Boğaz geçiş ücretlerine zam

2022 öncesinde, 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan "altın frank" değerini, Denizcilik Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla her yıl düzenli olarak artırdıklarına işaret eden Uraloğlu, "Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan 'altın frank' değerini, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 15 artırarak 5,83 dolara çıkaracağız." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, bu yılki artışla 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye (kazaya uğrayan geminin yolcu ve personelinin kurtarılması), fener ve sağlık bedellerinin dolar cinsinden 7,2 kat yükseltilmiş olacağını vurguladı.

'Gemi trafik izleme sistemlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz'

Güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen "altın frank" değeri ile maliyetlerin daha adil şekilde yansıtılacağına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu artış Türk Boğazları'nda verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi açısından oldukça kıymetli. Tahsil ettiğimiz bu ücretlerle, dünyanın en riskli dar su yollarından olan Türk Boğazlarımızda, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz."

'2024'te 227,4 milyon dolar tahsil edildi'

Uraloğlu, geçen yıl boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, söz konusu ücretlere tabi 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi olduğunu aktardı. Bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bu rakam, Türk Boğazları'nın yönetilebilmesi için ne kadar yüksek bir maliyet gerektiğini de ortaya koyuyor. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin hak ve menfaatlerini, uluslararası kurallara uygun olarak korumaya azimle devam edeceğiz."
Uçuş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu tarih verip duyurdu: 4 ülkeye uçak seferleri iptal edildi
13 Haziran , 15:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала