https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/ulastirma-ve-altyapi-bakani-uraloglu-duyurdu-1-temmuzda-basliyor-bogaz-gecis-ucretlerine-yuzde-15-1097040034.html

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu, 1 Temmuz'da başlıyor: Boğaz geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu duyurdu, 1 Temmuz'da başlıyor: Boğaz geçiş ücretlerine yüzde 15 zam

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan "altın frank"... 15.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-15T13:03+0300

2025-06-15T13:03+0300

2025-06-15T13:03+0300

türki̇ye

boğaz

gemi

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamasında, söz konusu değerin güncellemesinin, 2022'de Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan tarife revizyonlarının dördüncü adımı olduğunu belirtti.Boğaz geçiş ücretlerine zam2022 öncesinde, 39 yıl boyunca 0,8 dolar olarak sabit kalan "altın frank" değerini, Denizcilik Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla her yıl düzenli olarak artırdıklarına işaret eden Uraloğlu, "Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında kullanılan ve gemilerin net tonları üzerinden alınan 'altın frank' değerini, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçen yıla göre yüzde 15 artırarak 5,83 dolara çıkaracağız." ifadesini kullandı.Uraloğlu, bu yılki artışla 2022 öncesine göre geçiş için tahsil edilen tahlisiye (kazaya uğrayan geminin yolcu ve personelinin kurtarılması), fener ve sağlık bedellerinin dolar cinsinden 7,2 kat yükseltilmiş olacağını vurguladı.'Gemi trafik izleme sistemlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz'Güncel altın piyasası verilerine göre revize edilen "altın frank" değeri ile maliyetlerin daha adil şekilde yansıtılacağına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:'2024'te 227,4 milyon dolar tahsil edildi'Uraloğlu, geçen yıl boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, söz konusu ücretlere tabi 51 bin 58 uğraksız gemi geçişi olduğunu aktardı. Bu gemilerden toplam 227,4 milyon dolar tahsil edildiğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bakan-uraloglu-tarih-verip-duyurdu-4-ulkeye-ucak-seferleri-iptal-edildi-1097012683.html

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boğaz, gemi, ulaştırma ve altyapı bakanlığı