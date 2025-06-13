Bakan Uraloğlu tarih verip duyurdu: 4 ülkeye uçak seferleri iptal edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rubato: 'Müziğe hizmet etmek için yola çıktık'
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
14:34
17 dk
ANKARA FARKI
İsrail İran’a mı saldıracak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Trump için hem İsrail’in hem de Körfez’in güvenliği önemli’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
18:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Flap hatası mı, pilotaj kusuru mu?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
YERİ VE ZAMANI
Cezaevlerindeki kişi sayısı 34 ilin nüfusunu geçti
09:10
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cem Arüv: Yaşam biçimimizi tamamen değiştirmeliyiz'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:25
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tıkandı Baba ve kaderin oyunu
18:05
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bakan-uraloglu-tarih-verip-duyurdu-4-ulkeye-ucak-seferleri-iptal-edildi-1097012683.html
Bakan Uraloğlu tarih verip duyurdu: 4 ülkeye uçak seferleri iptal edildi
Bakan Uraloğlu tarih verip duyurdu: 4 ülkeye uçak seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçuş sefer düzenlemesine ilişkin açıklamalarda... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T15:39+0300
2025-06-13T15:46+0300
türki̇ye
i̇ran
irak
suriye
ürdün
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097013105_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9567490739ac2ca48d243a6640fbf8f9.jpg
İran- İsrail gerilimi tırmanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik uçak seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:"13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır.Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır.Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır.Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/israilin-irana-saldirisina-iliskin-cumhurbaskani-erdogandan-ilk-tepki-1097009616.html
türki̇ye
i̇ran
irak
suriye
ürdün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097013105_6:0:654:486_1920x0_80_0_0_37359a533af74cbe4d396449b392b113.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, irak, suriye, ürdün
i̇ran, irak, suriye, ürdün

Bakan Uraloğlu tarih verip duyurdu: 4 ülkeye uçak seferleri iptal edildi

15:39 13.06.2025 (güncellendi: 15:46 13.06.2025)
© AAUçuş
Uçuş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçuş sefer düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
İran- İsrail gerilimi tırmanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik uçak seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
"13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır.
Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır.
Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.
Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır.
Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
TÜRKİYE
İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki
14:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала