https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bakan-uraloglu-tarih-verip-duyurdu-4-ulkeye-ucak-seferleri-iptal-edildi-1097012683.html

Bakan Uraloğlu tarih verip duyurdu: 4 ülkeye uçak seferleri iptal edildi

Bakan Uraloğlu tarih verip duyurdu: 4 ülkeye uçak seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçuş sefer düzenlemesine ilişkin açıklamalarda... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T15:39+0300

2025-06-13T15:39+0300

2025-06-13T15:46+0300

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İran- İsrail gerilimi tırmanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik uçak seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:"13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır.Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır.Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır.Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/israilin-irana-saldirisina-iliskin-cumhurbaskani-erdogandan-ilk-tepki-1097009616.html

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