https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/lgs-icin-istanbulda-hazirliklar-tamamlandi-kac-ogrenci-sinava-girecek--1097025331.html
LGS için İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı: Kaç öğrenci sınava girecek?
LGS için İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı: Kaç öğrenci sınava girecek?
Sputnik Türkiye
Yarın yapılacak LGS kapsamında İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T11:06+0300
2025-06-14T11:06+0300
2025-06-14T11:06+0300
yaşam
liseye geçiş sistemi (lgs)
i̇stanbul
sınav
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Yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'da 39 ilçede 581 okulda 12 bin salonda 188 bin 129 öğrenci ter dökecek.188 binden fazla öğrenci sınava girecek İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, il genelinde hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sınava fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılacağını belirten Yentür şu bilgileri paylaştı: "Bu yıl İstanbul’da 39 ilçemizde, 581 okulumuzda, 12 bin 537 salonda, 188 bin 129 öğrencimiz sınava katılacaktır. Özel durumu bulunan 3 bin 275 öğrencimiz tek kişilik salonlarda, 25 öğrencimiz ise evde veya hastanede sınava girecektir. Sınav günü ilimizde görev alacak yönetici, öğretmen ve destek personeliyle birlikte tam bir koordinasyon içinde çalışılacaktır. 15 Haziran 2025 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak sınavın birinci oturumu saat 09.30’da başlayacak, sözel alandan 50 soru içerecek ve 75 dakika sürecektir. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak, sayısal alandan 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecektir. Her iki oturumda da öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, analiz yapma, problem çözme ve bilimsel düşünme gibi bilişsel becerileri ölçülecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/15-milyona-varan-ozel-lise-ucretleri-velileri-isyan-ettirdi-1096909961.html
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lgs ne zaman, lgs sınava, lgs kaç öğrenci girecek
lgs ne zaman, lgs sınava, lgs kaç öğrenci girecek
LGS için İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı: Kaç öğrenci sınava girecek?
Yarın yapılacak LGS kapsamında İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı.
Yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'da 39 ilçede 581 okulda 12 bin salonda 188 bin 129 öğrenci ter dökecek.
188 binden fazla öğrenci sınava girecek
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, il genelinde hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sınava fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılacağını belirten Yentür şu bilgileri paylaştı:
"Bu yıl İstanbul’da 39 ilçemizde, 581 okulumuzda, 12 bin 537 salonda, 188 bin 129 öğrencimiz sınava katılacaktır. Özel durumu bulunan 3 bin 275 öğrencimiz tek kişilik salonlarda, 25 öğrencimiz ise evde veya hastanede sınava girecektir. Sınav günü ilimizde görev alacak yönetici, öğretmen ve destek personeliyle birlikte tam bir koordinasyon içinde çalışılacaktır. 15 Haziran 2025 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak sınavın birinci oturumu saat 09.30’da başlayacak, sözel alandan 50 soru içerecek ve 75 dakika sürecektir. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak, sayısal alandan 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecektir. Her iki oturumda da öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, analiz yapma, problem çözme ve bilimsel düşünme gibi bilişsel becerileri ölçülecektir."