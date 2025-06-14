https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/lgs-icin-istanbulda-hazirliklar-tamamlandi-kac-ogrenci-sinava-girecek--1097025331.html

LGS için İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı: Kaç öğrenci sınava girecek?

LGS için İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı: Kaç öğrenci sınava girecek?

Sputnik Türkiye

Yarın yapılacak LGS kapsamında İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T11:06+0300

2025-06-14T11:06+0300

2025-06-14T11:06+0300

yaşam

liseye geçiş sistemi (lgs)

i̇stanbul

sınav

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Yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında İstanbul'da hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'da 39 ilçede 581 okulda 12 bin salonda 188 bin 129 öğrenci ter dökecek.188 binden fazla öğrenci sınava girecek İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, il genelinde hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Sınava fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin katılacağını belirten Yentür şu bilgileri paylaştı: "Bu yıl İstanbul’da 39 ilçemizde, 581 okulumuzda, 12 bin 537 salonda, 188 bin 129 öğrencimiz sınava katılacaktır. Özel durumu bulunan 3 bin 275 öğrencimiz tek kişilik salonlarda, 25 öğrencimiz ise evde veya hastanede sınava girecektir. Sınav günü ilimizde görev alacak yönetici, öğretmen ve destek personeliyle birlikte tam bir koordinasyon içinde çalışılacaktır. 15 Haziran 2025 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak sınavın birinci oturumu saat 09.30’da başlayacak, sözel alandan 50 soru içerecek ve 75 dakika sürecektir. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak, sayısal alandan 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecektir. Her iki oturumda da öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, analiz yapma, problem çözme ve bilimsel düşünme gibi bilişsel becerileri ölçülecektir."

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