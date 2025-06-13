https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/uzmani-anlatti-sicakliklar-rekor-kiracak-mi-yaz-nasil-gececek--1097002117.html

Uzmanı anlattı: Sıcaklıklar rekor kıracak mı? Yaz nasıl geçecek?

Uzmanı anlattı: Sıcaklıklar rekor kıracak mı? Yaz nasıl geçecek?

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Levent Kurnaz bu yazın nispeten daha serin bir sene olacağını belirtirken sıcaklık rekoru beklenmediğini söyledi. 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T11:35+0300

2025-06-13T11:35+0300

2025-06-13T11:42+0300

yaşam

levent kurnaz

boğaziçi üniversitesi

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sıcaklık

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hissedilen sıcaklık

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Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan 'sevindiren' haber geldi. Geçtiğimiz iki yıldır yaşanan sıcaklık rekorlarının bu sene beklenmediğini belirten Prof. Dr. Kurnaz, 'Çok büyük ihtimalle bu sene en sıcak yazı yaşamayız, bu sene çok ciddi bir sıcaklık rekoru kırmayız' derken, "Bunu duyduğunuzda lütfen, 'Serin bir sene olacak' şeklinde algılamayın, 2024 ve 2023'e kıyasla üçüncü en sıcak yıl olacak yani beşinci, onuncu en sıcak sene olmayacak ya da serin bir sene olmayacak." uyarısında da bulundu. En sıcak ikinci mayıs ayını yaşadıkAvrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, geçen ay küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı, 1991-2020 mayıs ortalamasının 0,53 derece üzerine çıkarak 15,79 dereceyle en sıcak ikinci mayıs oldu. Geçen mayıs ayı, sıcaklık rekorunun kırıldığı Mayıs 2024'ten 0,12 derece daha soğuk, en sıcak üçüncü mayıs ayının yaşandığı 2020'den 0,06 derece daha sıcak geçti.Geçen mayıs ayında sıcaklığın sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,4 derece üzerinde ölçülmesiyle, küresel sıcaklığın söz konusu dönem ortalamasının 1,5 derece üzerinde seyrettiği son 22 aylık süreç son bulmuş oldu. Mart-mayıs aylarını kapsayan 2025 yılı ilkbaharında ise küresel ortalama sıcaklık, 1991-2020 ortalamasının 0,59 derece üzerine çıkarak kayıtlardaki en yüksek ikinci değere ulaştı.Geçen yıla kıyasla daha serin bir sene Yaz mevsiminde küresel olarak en sıcak gün yaşanmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade eden Kurnaz, "Mart, nisan ve mayıs aylarına baktığımızda 2024'ün ardından yaşadığımız en sıcak ikinci sene oluyor ama mayıs ayının 20'sinden sonra 2024 ile olan fark gittikçe açıldı." dedi.Dünyaya kıyasla Türkiye'de nisan ayında serin havanın hakim olduğunu, ciddi don olaylarıyla karşılaşıldığını hatırlatan Kurnaz, bu nedenle vatandaşların çok sıcak bir dönem geçirmiş gibi hissetmediklerini kaydetti. Kurnaz, dünya geneline bakıldığında en sıcak ikinci senenin içinde bulunulduğunu söyledi.Geçen mayıs ayının başında sıcaklıkların yüksek olduğu günler yaşandığını, 10-15 Mayıs tarihlerinde birkaç günün 2024'e kıyasla en sıcak günler olarak ölçüldüğünü anlatan Kurnaz ancak mayısın sonlarına doğru sıcaklıkların 2024'ün gerisinde kaldığını dile getirdi.Bu sene en sıcak yazı yaşamayızYaz dönemi sıcaklıklarının 2023 ve 2024'teki kadar yüksek olmayacağı tahminini paylaşan Kurnaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/bilim-insanlari-duyurdu-mayis-2025-tarihin-en-sicak-ikinci-mayis-ayi-oldu-1096956628.html

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hava sıcaklığı, yazın hava sıcaklığı nasıl olacak, yazın sıcaklık rekoru kırılır mı, yazın hava nasıl olacak