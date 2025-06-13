https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/marmaraydaki-yumruk-sorusturmasinda-yeni-gelisme-4-yil-6-ay-hapis-cezasi-istendi-1097006362.html

Marmaray'daki yumruk soruşturmasında yeni gelişme: 4 yıl 6 ay hapis cezası istendi

Marmaray'daki yumruk soruşturmasında yeni gelişme: 4 yıl 6 ay hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

Marmaray'da iki çocuğunun yanında Deniz Eroğlu'na yumruklu saldırıda bulunan kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli hakkında 4 yıl 6 aya kadar... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T13:10+0300

2025-06-13T13:10+0300

2025-06-13T13:10+0300

türki̇ye

marmaray

iddianame

yumruklu kavga

yumruklama

yaralama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1f/1096675942_0:95:828:561_1920x0_80_0_0_277895a774900565ceff855786a0dafc.jpg

İstanbul'da 30 Mayıs'ta Marmaray'da yaşanan tartışma sonrasında Deniz Eroğlu iki çocuğunun yanında Ekrem Dur'dan yumruk yemişti. Eroğlu'nun burnunun kırıldığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık hazırlanan iddianamede şüpheli adamın “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Tartışmanın nedeni 'ağlama' Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Deniz Eroğlu'nun yanında iki çocuğu Marmaray'a bindiği sırada, biniş kapısında ayakta duran olay tanığı Zehra A. ile müşteki arasında, Zehra A.'nın kapı önünde durması nedeniyle sözlü tartışmanın başladığı anlatıldı. Zehra A.'nın, müşteki ile yaşadığı tartışma sebebiyle ağlaması üzerine şüpheli Ekrem Dur'un, müştekiye hitaben, "bayan şahsa bağırdın, ağlıyor, herkesin içerisinde bu şekilde bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin" dediği belirtildi.Dışarıya çağırdığı ortaya çıktıSabah'ın haberine göre, İbrahim A.'nın da sözlü tartışmaya dahil olduğu, şüpheli Ekrem Dur'un, müşteki Deniz Eroğlu'nu kavga etmek için dışarıya çağırdığı ancak müştekinin yanında çocukları olması sebebi ile trenden inmediği, şüpheli Dur'un, müştekiyi tren dışına çekiştirdiği ve yüzüne doğru eliyle yumruk atıp trenden indiği ve müşteki Deniz Eroğlu'nun, şüpheli Ekrem Dur'dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Ağırlaştırılmış kasten yaralama suçuİddianamede, müşteki hakkında alınan 4 Mayıs 2025 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, vücudunda kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığının belirtildiği anlatılarak, şüpheli Ekrem Dur'un, "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/marmarayda-babanin-darp-edildigi-kavgayla-ilgili-tutuklanmisti-tahliye-edildi-1096830778.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmaray, iddianame, yumruklu kavga, yumruklama, yaralama