https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/marmarayda-babanin-darp-edildigi-kavgayla-ilgili-tutuklanmisti-tahliye-edildi-1096830778.html

Marmaray'da babanın darp edildiği kavgayla ilgili tutuklanmıştı: Tahliye edildi

Marmaray'da babanın darp edildiği kavgayla ilgili tutuklanmıştı: Tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Marmaray'da çocuklarının yanında bir babayı darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan kişi tahliye edildi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T18:17+0300

2025-06-05T18:17+0300

2025-06-05T18:17+0300

türki̇ye

i̇stanbul

marmaray

darp

tutuklama

tahliye

kavga

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İstanbul'da Marmaray'da iki çocuğuyla seyahat eden baba D.E.'ye saldırarak burnunu kırdığı gerekçesiyle tutuklanan E.D. tahliye edildi. Kasten yaralamaktan tutuklanmış Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Marmaray'da 31 Mayıs'ta iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E'nin (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verilen şüpheli E.D'nin avukatı, müvekkilinin tutukluğuna itirazda bulundu.Avukatı itiraz etti, tahliyesine karar verildiİtirazı kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli E.D'nin dün tahliyesine karar verdi.Ne olmuştu?Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E, yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı. D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alınmıştı.Yumruk atan E.D. tutuklanırken, İ.A. serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/marmarayda-yolcular-birbirine-girmisti-genc-kadin-iki-cocuklu-babadan-sikayetci-oldu-1096769894.html

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i̇stanbul, marmaray, darp, tutuklama, tahliye, kavga