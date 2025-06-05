https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/marmarayda-babanin-darp-edildigi-kavgayla-ilgili-tutuklanmisti-tahliye-edildi-1096830778.html
Marmaray'da babanın darp edildiği kavgayla ilgili tutuklanmıştı: Tahliye edildi
Marmaray'da babanın darp edildiği kavgayla ilgili tutuklanmıştı: Tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Marmaray'da çocuklarının yanında bir babayı darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan kişi tahliye edildi. 05.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-05T18:17+0300
2025-06-05T18:17+0300
2025-06-05T18:17+0300
türki̇ye
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marmaray
darp
tutuklama
tahliye
kavga
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İstanbul'da Marmaray'da iki çocuğuyla seyahat eden baba D.E.'ye saldırarak burnunu kırdığı gerekçesiyle tutuklanan E.D. tahliye edildi. Kasten yaralamaktan tutuklanmış Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Marmaray'da 31 Mayıs'ta iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E'nin (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verilen şüpheli E.D'nin avukatı, müvekkilinin tutukluğuna itirazda bulundu.Avukatı itiraz etti, tahliyesine karar verildiİtirazı kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli E.D'nin dün tahliyesine karar verdi.Ne olmuştu?Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E, yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı. D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alınmıştı.Yumruk atan E.D. tutuklanırken, İ.A. serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/marmarayda-yolcular-birbirine-girmisti-genc-kadin-iki-cocuklu-babadan-sikayetci-oldu-1096769894.html
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i̇stanbul, marmaray, darp, tutuklama, tahliye, kavga
i̇stanbul, marmaray, darp, tutuklama, tahliye, kavga
Marmaray'da babanın darp edildiği kavgayla ilgili tutuklanmıştı: Tahliye edildi
Marmaray'da çocuklarının yanında bir babayı darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan kişi tahliye edildi.
İstanbul'da Marmaray'da iki çocuğuyla seyahat eden baba D.E.'ye saldırarak burnunu kırdığı gerekçesiyle tutuklanan E.D. tahliye edildi.
Kasten yaralamaktan tutuklanmış
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Marmaray'da 31 Mayıs'ta iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E'nin (46), yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verilen şüpheli E.D'nin avukatı, müvekkilinin tutukluğuna itirazda bulundu.
Avukatı itiraz etti, tahliyesine karar verildi
İtirazı kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli E.D'nin dün tahliyesine karar verdi.
Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E, yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı. D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alınmıştı.
Yumruk atan E.D. tutuklanırken, İ.A. serbest bırakılmıştı.