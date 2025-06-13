https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/israilin-irana-saldirisina-iliskin-cumhurbaskani-erdogandan-ilk-tepki-1097009616.html
İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki
İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki
Sputnik Türkiye
İsrail'in gece saatlerinde İran'a saldırı düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan, "İsrail’in komşumuz İran’a... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T14:12+0300
2025-06-13T14:12+0300
2025-06-13T14:19+0300
türki̇ye
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recep tayyip erdoğan
i̇srail
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İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'in saldırılarına ilk tepki geldi. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Erdoğan, "İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur" dedi.İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı döneme dikkat çeken Erdoğan açıklamasında şunlara yer verdi:"İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur.'Bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir'İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir.Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir.Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz.Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/pentagonun-pizza-metre-teorisi-gundem-oldu-israilin-iran-saldirilari-oncesinde-pizzaci-yogunluklari-1097005209.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, i̇srail, i̇ran
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, i̇srail, i̇ran
İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki
14:12 13.06.2025 (güncellendi: 14:19 13.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
İsrail'in gece saatlerinde İran'a saldırı düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan, "İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur" dedi.
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'in saldırılarına ilk tepki geldi. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Erdoğan, "İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur" dedi.
İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı döneme dikkat çeken Erdoğan açıklamasında şunlara yer verdi:
"İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.
İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur.
'Bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir'
İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.
Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.
Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir.
Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir.
Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz.
Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz."