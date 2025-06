https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/pentagonun-pizza-metre-teorisi-gundem-oldu-israilin-iran-saldirilari-oncesinde-pizzaci-yogunluklari-1097005209.html

Pentagon'un 'Pizza metre' teorisi gündem oldu: İsrail'in İran saldırıları öncesinde pizzacı yoğunlukları paylaşıldı

Pentagon'un 'Pizza metre' teorisi gündem oldu: İsrail'in İran saldırıları öncesinde pizzacı yoğunlukları paylaşıldı

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı'nın binasının (Pentagon) yakınlarında pizza siparişinin her küresel sıcak çatışma öncesi artış gösterdiği teorisine dayanan 'pizza... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T13:57+0300

2025-06-13T13:57+0300

2025-06-13T14:02+0300

dünya

pentagon

savunma bakanlığı

cia

i̇ran

i̇srail

washington

abd

pizza

pizza metre

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0d/1097005994_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_aa69aad026876f4bbfc246011167ae55.png

Sosyal medyada her jeopolitik çatışma öncesi viral olan 'pentagon pizza teorisi' ya da 'pizza metre' İsrail'in saldırılarıyla yine gündem oldu. Teori, ABD Savunma Bakanlığı binasında (Pentagon) çalışanların 'önemli durumlarda' masalarını terk edemeyeceklerini, dolayısıyla en kolay sipariş edilen yiyeceğin pizza olduğu ve bu sebeple Pentagon çevresinde pizza siparişinde aşırı artışa neden olduğuna dayanıyor. Her küresel sıcak bir gelişme öncesinde Pentagon çevresinde pizza siparişinin arttığını öne süren teori, İsrail'in İran'a saldırısında da gündem oldu. Sonuç; Washington kentinde pizza siparişi artarsa 'mutlaka bir yer vurulacak.'Temeli Körfez Savaşı'na dayandığı ileri sürülüyorTeorinin temeli 1990'na dayanıyor. Söylentiye göre Washington'da bir pizza zinciri olan Frank Meeks, CIA binalarına yapılan pizza teslimatlarda bir artış fark etti. Bu tespit sonrasında Körfez Savaşı başladı.ABD basını pizza siparişlerinde artışların 1998'de eski Başkan Bill Clinton'ın görevden alınma duruşmaları sırasında da yaşandığını yazdı. Böylece pizza teorisi her olayda viral olmaya devam etti. Pentagon çevresindeki pizzacıların yoğunlukları paylaşılıyorPizza teorisi böylece özellikle X kullanıcılarının Google Maps üzerinden pizza dükkanlarındaki anlık yoğunluğu gösteren ekran görüntülerini paylaşmasıyla kısa sürede internetin gündemine oturdu. Pizza metre, 13 Haziran sabaha karşı bazı sosyal medya hesaplarının Pentagon ve çevresindeki dükkanlarda yoğunluğu ölçen hesaplarla İsrail'in İran saldırılarında da gündem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/t-rexin-atasi-ortaya-cikti-86-milyon-yil-onceye-ait-ejderha-prensi-fosilleri-evrim-tarihini-yeniden-1096966613.html

i̇ran

i̇srail

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pentagon, savunma bakanlığı, cia, i̇ran, i̇srail, washington, abd, pizza, pizza metre, pentagon pizza teorisi