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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/pentagonun-pizza-metre-teorisi-gundem-oldu-israilin-iran-saldirilari-oncesinde-pizzaci-yogunluklari-1097005209.html
Pentagon'un 'Pizza metre' teorisi gündem oldu: İsrail'in İran saldırıları öncesinde pizzacı yoğunlukları paylaşıldı
Pentagon'un 'Pizza metre' teorisi gündem oldu: İsrail'in İran saldırıları öncesinde pizzacı yoğunlukları paylaşıldı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı'nın binasının (Pentagon) yakınlarında pizza siparişinin her küresel sıcak çatışma öncesi artış gösterdiği teorisine dayanan 'pizza... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T13:57+0300
2025-06-13T14:02+0300
dünya
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Sosyal medyada her jeopolitik çatışma öncesi viral olan 'pentagon pizza teorisi' ya da 'pizza metre' İsrail'in saldırılarıyla yine gündem oldu. Teori, ABD Savunma Bakanlığı binasında (Pentagon) çalışanların 'önemli durumlarda' masalarını terk edemeyeceklerini, dolayısıyla en kolay sipariş edilen yiyeceğin pizza olduğu ve bu sebeple Pentagon çevresinde pizza siparişinde aşırı artışa neden olduğuna dayanıyor. Her küresel sıcak bir gelişme öncesinde Pentagon çevresinde pizza siparişinin arttığını öne süren teori, İsrail'in İran'a saldırısında da gündem oldu. Sonuç; Washington kentinde pizza siparişi artarsa 'mutlaka bir yer vurulacak.'Temeli Körfez Savaşı'na dayandığı ileri sürülüyorTeorinin temeli 1990'na dayanıyor. Söylentiye göre Washington'da bir pizza zinciri olan Frank Meeks, CIA binalarına yapılan pizza teslimatlarda bir artış fark etti. Bu tespit sonrasında Körfez Savaşı başladı.ABD basını pizza siparişlerinde artışların 1998'de eski Başkan Bill Clinton'ın görevden alınma duruşmaları sırasında da yaşandığını yazdı. Böylece pizza teorisi her olayda viral olmaya devam etti. Pentagon çevresindeki pizzacıların yoğunlukları paylaşılıyorPizza teorisi böylece özellikle X kullanıcılarının Google Maps üzerinden pizza dükkanlarındaki anlık yoğunluğu gösteren ekran görüntülerini paylaşmasıyla kısa sürede internetin gündemine oturdu. Pizza metre, 13 Haziran sabaha karşı bazı sosyal medya hesaplarının Pentagon ve çevresindeki dükkanlarda yoğunluğu ölçen hesaplarla İsrail'in İran saldırılarında da gündem oldu.
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pentagon, savunma bakanlığı, cia, i̇ran, i̇srail, washington, abd, pizza, pizza metre, pentagon pizza teorisi
pentagon, savunma bakanlığı, cia, i̇ran, i̇srail, washington, abd, pizza, pizza metre, pentagon pizza teorisi

Pentagon'un 'Pizza metre' teorisi gündem oldu: İsrail'in İran saldırıları öncesinde pizzacı yoğunlukları paylaşıldı

13:57 13.06.2025 (güncellendi: 14:02 13.06.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturPentagon'un 'Pizza metre' adlı teori İran saldırısında yine gündem oldu
Pentagon'un 'Pizza metre' adlı teori İran saldırısında yine gündem oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Savunma Bakanlığı'nın binasının (Pentagon) yakınlarında pizza siparişinin her küresel sıcak çatışma öncesi artış gösterdiği teorisine dayanan 'pizza metre', İsrail'in İran'a saldırısıyla yine gündem oldu. Pentagon'dan verilen pizza siparişlerinin artması jeopolitik sıcak çatışmanın habercisi olabilir mi?
Sosyal medyada her jeopolitik çatışma öncesi viral olan 'pentagon pizza teorisi' ya da 'pizza metre' İsrail'in saldırılarıyla yine gündem oldu. Teori, ABD Savunma Bakanlığı binasında (Pentagon) çalışanların 'önemli durumlarda' masalarını terk edemeyeceklerini, dolayısıyla en kolay sipariş edilen yiyeceğin pizza olduğu ve bu sebeple Pentagon çevresinde pizza siparişinde aşırı artışa neden olduğuna dayanıyor.
Her küresel sıcak bir gelişme öncesinde Pentagon çevresinde pizza siparişinin arttığını öne süren teori, İsrail'in İran'a saldırısında da gündem oldu. Sonuç; Washington kentinde pizza siparişi artarsa 'mutlaka bir yer vurulacak.'

Temeli Körfez Savaşı'na dayandığı ileri sürülüyor

Teorinin temeli 1990'na dayanıyor. Söylentiye göre Washington'da bir pizza zinciri olan Frank Meeks, CIA binalarına yapılan pizza teslimatlarda bir artış fark etti. Bu tespit sonrasında Körfez Savaşı başladı.
ABD basını pizza siparişlerinde artışların 1998'de eski Başkan Bill Clinton'ın görevden alınma duruşmaları sırasında da yaşandığını yazdı. Böylece pizza teorisi her olayda viral olmaya devam etti.

Pentagon çevresindeki pizzacıların yoğunlukları paylaşılıyor

Pizza teorisi böylece özellikle X kullanıcılarının Google Maps üzerinden pizza dükkanlarındaki anlık yoğunluğu gösteren ekran görüntülerini paylaşmasıyla kısa sürede internetin gündemine oturdu.
Pizza metre, 13 Haziran sabaha karşı bazı sosyal medya hesaplarının Pentagon ve çevresindeki dükkanlarda yoğunluğu ölçen hesaplarla İsrail'in İran saldırılarında da gündem oldu.
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